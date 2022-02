'Chuyện ma gần nhà': Nỗi ám ảnh ở chung cư cũ

Đạo diễn Trần Hữu Tấn khai thác loạt sự kiện kỳ bí, gây ám ảnh ở các chung cư cũ trong phim "Chuyện ma gần nhà".

(*) Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, sau phim Bắc kim thang, Rừng thế mạng. Nội dung xoay quanh những chuyện kỳ bí, tâm linh ở chung cư cũ, được truyền tai qua nhiều thế hệ. Đạo diễn dùng lối dẫn gián tiếp, mào đầu là buổi gặp gỡ của nhóm bạn Minh Thời, Quỳnh Anh, Vân Anh, Xuân Phúc và Trần Phong. Trong màn đêm, họ kể nhau nghe ba chuyện ma.

Teaser "Chuyện ma gần nhà" Trailer phim. Video: Production Q

Chuyện đầu nói về mơ ước đổi đời của diễn viên trẻ Ngọc Minh (Như Đan đóng) - học trò được ngôi sao màn bạc Ái Như (Khả Như) ưu ái, chiều chuộng hết mực. Cô dọn đến sống chung nhà cùng đàn chị nhưng không biết nơi ở mới ẩn chứa bí mật kinh hoàng.

Chuyện thứ hai liên quan chàng ảo thuật gia trẻ Đình Phi (Huỳnh Thanh Trực) và cha - Thoại Phi (Mạc Can), cũng là nhà ảo thuật nhưng đã già yếu, lẩn thẩn. Anh bất an, còn cha gần như loạn trí khi chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ ở chung cư.

Hai cha con ảo thuật gia đối mặt đám ma quỷ ở chung cư.

Vân Trang hóa thân Bích - nhà ngoại cảm - trong câu chuyện thứ ba. Nhận lời mời của người đàn ông và phụ nữ trung niên (Hữu Tiến, Ngọc Hiệp), Bích lên đường tìm kiếm hài cốt người quá cố. Các thế lực quỷ dị liên tiếp xuất hiện, khi đùa giỡn, chặn đường, lúc như muốn truy sát cô.

Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Chuyện ma gần nhà thuộc nhóm tác phẩm kinh dị Việt hiếm hoi có ma quỷ thật". Kịch bản lồng ghép nhiều chi tiết bất ngờ về vai trò và thân phận nhân vật. Yếu tố kinh dị nặng đô qua loạt nhiều hình ảnh ghê rợn. Hình tượng "cô Mía" trong bức ảnh u buồn trên các xe nước mía có phần ám ảnh, gây tò mò.

Nhà làm phim dùng thủ thuật quay cận, trong đó có cảnh người phụ nữ lột mặt hay nhà ngoại cảm Bích lăn lê, mặt đầy máu. Đạo diễn chú trọng tạo hình các hồn ma, điển hình là hai trẻ với nụ cười quỷ dị đến mang tai, con quỷ bán hủ tiếu hay thực thể không đầu mặc áo bà ba. "Chúng tôi lồng ghép cảnh gây sốc trong câu chuyện thứ ba, với góc nhìn trực diện bởi nhân vật có số phận đau thương", đạo diễn nói.

Sau những màn dọa ma, mỗi câu chuyện ẩn chứa thông điệp về nhân sinh. Phần đầu phản ánh khát khao cái đẹp của phụ nữ, đến mức thành nỗi ám ảnh. Phần hai mang màu sắc u buồn, nhân vật mãi dằn vặt vì sai lầm quá khứ ở tuổi xế chiều. Phần cuối kể về sự chia ly và vô thường của đời người.

Diễn xuất của Mạc Can (77 tuổi) là điểm nhấn. Nhân vật Thoại Phi được "đo ni đóng giày" cho ông. Nghệ sĩ gạo cội như đưa con người thật của mình lên màn ảnh. Vẻ âu sầu, phớt đời của ông tạo tương phản với sức trẻ, nỗi bất an của Thanh Trực (vai cậu con trai). Ở các cảnh thực hiện nghi thức kỳ quái, Mạc Can "lột xác" với nét mặt ma mị, điên loạn.

Tạo hình Vân Trang trong phim. Ảnh: Hà Nguyễn

Tái xuất màn ảnh rộng với thể loại giật gân, Vân Trang tự thực hiện nhiều cảnh bò, trườn, hóa trang máu đầy mặt. Phim quay đầu năm ngoái, khi đó Vân Trang đã mang thai một tháng. Ban đầu, diễn viên lo lắng vì có nhiều cảnh đòi hỏi thể lực. Sau cùng, cô quyết định dốc sức vì được chồng kề cận chăm sóc. Diễn viên thường phải ghi hình từ đêm đến sáng. Ở nhà, chồng lo mọi việc để khi về, cô thoải mái ngủ đến chiều rồi đi quay tiếp. Ông xã và con gái lớn cũng đến phim trường tổ chức sinh nhật cho Vân Trang hồi tháng 3/2021.

Màn phối hợp của Vân Trang và Ngọc Hiệp tạo cao trào cho phim. Khả Như tròn vai nhân vật có nội tâm phức tạp. Phân cảnh Ái Như căm phẫn nhìn khuôn mặt mình trong gương là cảnh khó nhất cô từng thực hiện.

Phim khởi chiếu ngày 11/2, dán nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Vạn Phát