Hà NộiChiếc sedan bật tín hiệu và chuyển làn sang trái, va chạm với xe màu trắng đi thẳng, hôm 9/2 tại đại lộ Thăng Long.

Chuyển làn gây va chạm - xe nào sai? Video: Tĩnh Trần

Tình huống giao thông: Đường đông xe, chiếc sedan màu đen bật tín hiệu xi-nhan để chuyển làn sang trái thì chiếc xe màu trắng ở làn đường này đi nhanh tới. Phần đầu xe màu đen va chạm với hông xe màu trắng. Sau va chạm, chiếc sedan màu đen phóng vội bỏ đi.

Kỹ năng lái xe: Đường đông xe, các lái xe nên kiên nhẫn từ từ di chuyển, không vội vàng chuyển làn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn gây lộn xộn thứ tự giao thông. Khi chuyển làn ngoài tín hiệu xin đường, lái xe chỉ chuyển hướng khi quan sát đảm bảo an toàn. Đặc biệt, khi có va chạm, các lái xe nên dừng lại để giải quyết sự cố.

Nguyên Vũ