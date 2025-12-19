Chuyển làn ẩu, xe khách 'vả' xe đầu kéo

Hưng YênXe khách cố len vào khe hẹp giữa xe đầu kéo và xe phía trước để vượt lên nên gây va chạm, hôm 18/12 tại đường 5, Văn Lâm.

Xe khách tạt đầu xe tải để chuyển làn Video: CTV

Tình huống giao thông: Xe khách phóng lên, vượt qua xe tải nhưng chưa đủ khoảng cách an toàn đã đánh lái chuyển làn. Phần đuôi của xe khách va chạm mạnh vào phần đầu của xe tải khiến hai xe nhiều bộ phận bị vỡ nát. May mắn va chạm không có thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi muốn chuyển làn, ngoài tín hiệu xin đường, chỉ được phép chuyển làn khi đủ khoảng cách an toàn. Xe khách là xe chuyên chở nhiều người nên việc di chuyển cần được đảm bảo an toàn ở mức cao hơn. Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, chuyển làn đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ