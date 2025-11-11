'Chuyện lạ' Rolls-Royce giảm giá xe

MỹThương hiệu siêu sang giảm giá cho khách hàng thuê xe điện Spectre trị giá 422.000 USD được cho là động thái bất thường, dù chỉ là "muối bỏ biển".

Với mức giá khởi điểm 422.000 USD của Spectre, hành động của Rolls-Royce thậm chí bị đánh giá là làm cho có, khi mức giảm chỉ là 5.000 USD. Khoản hỗ trợ này được ví như một phiếu mua hàng cho các tùy chọn bổ sung hơn là một khoản tiết kiệm thực sự như nhiều hãng khác đã thực hiện.

Theo Cars Direct, ưu đãi này xuất hiện trong một bản tin đại lý gần đây do Rolls-Royce phát hành, áp dụng cho các xe Spectre đời 2025 và 2026 với hợp đồng thuê kết thúc vào ngày 30/11.

Khoản hỗ trợ này của Rolls-Royce thực chất là để thay thế cho khoản tín dụng xe điện liên bang trị giá 7.500 USD đã kết thúc vào ngày 30/9.

Xe điện Rolls-Royce Spectre phiên bản Black Badge ở Mỹ. Ảnh: P & A Wood

Rolls-Royce Spectre chạy hoàn toàn bằng điện hiện có hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn sản sinh công suất 577 mã lực, trong khi phiên bản Black Badge đẩy công suất lên 650 mã lực, trở thành mẫu xe mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của thương hiệu có trụ sở chính tại Goodwood, Anh. Cả hai đều sử dụng pin 120 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 428 km với bộ vành 23 inch.

Hiện ở Mỹ, một số hãng xe sang khác đang tung ra các ưu đãi mang tính thực tiễn hơn nhiều so với Rolls-Royce. Thương hiệu Italy, Maserati, hỗ trợ đến 50.000 USD cho bất kỳ ai mua hoặc thuê các mẫu GranTurismo và GranCabrio Folgore, cùng với mức giảm giá 25.000 USD cho mẫu SUV Grecale Folgore.

Trong khi đó, Aston Martin đang tìm cách giải quyết tình trạng tồn kho tại Mỹ bằng cách tung ra một loạt chương trình khuyến mãi trên toàn bộ dòng sản phẩm mặc dù không có mẫu xe điện nào trong các showroom.

Mức giảm giá là 15.000 USD cho Vanquish, 12.000 USD cho DBX 707, 10.000 USD cho DB12 và 7.000 USD cho Vantage. Các ưu đãi này áp dụng cho cả hình thức mua và thuê.

Mỹ Anh