Chuyển hướng ẩu, học sinh đi xe máy bị ôtô đâm bay

Nghệ AnTừ góc khuất sau xe tải cùng chiều, người đi xe máy tạt ngang, rẽ trái tại ngã tư nên bị ôtô ở hướng ngược chiều đâm bay, hôm 25/11 tại Nghi Lộc.

Chuyển hướng ẩu, người đi xe máy bị ôtô đâm bay Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại ngã tư, một người trong trang phục học sinh lao xe máy từ phía sau ôtô để chuyển hướng rẽ trái. Lúc này ôtô ở hướng ngược chiều đi tới đâm bay cậu bé và xe ra đường. May mắn cậu bé có thể đứng dậy sau đó.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển hướng, ngoài tín hiệu xin đường cần quan sát kỹ và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Từ góc khuất ôtô phía trước, người đi xe máy không nên lập tức tạt ngang đường gây mất an toàn cho bản thân và khó khăn cho những người đi đường khác trong việc phán đoán tình huống.

Quy tắc rẽ trái ở ngã tư là phương tiện cần đi qua tim đường, sau đó đợi dòng phương tiện ngược chiều thoáng đãng thì mới rẽ. Việc rẽ tắt rất dễ gây tình trạng đi vào vùng góc khuất của xe phía trước, gây tai nạn.

Nguyên Vũ