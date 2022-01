Chuyển hồ sơ vụ án bé gái bị đánh tử vong cho Công an TP HCM

Vụ án bé 8 tuổi bị người tình của cha đánh tử vong xuất hiện nhiều tình tiết mới, dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên hồ sơ được chuyển cho Công an TP HCM điều tra.

Tối 1/1, một lãnh đạo Công an TP HCM cho biết Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ vụ án bé gái 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) đánh tử vong cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM thụ lý.

Động thái này được đưa ra do vụ án có tính chất nghiêm trọng; hành vi của Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha bé gái) có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc Giết người - thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP HCM.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh đã phục hồi được một số hình ảnh camera an ninh trong nhà Thái ghi lại hôm 22/12 - trước khi bé gái tử vong. Trong đó thể hiện Trang đã đánh nạn nhân suốt nhiều giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học. Sau khi bé gái tử vong, Thái đã xoá những dữ liệu trong camera an ninh.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Facebook Trang Nguyen

Theo điều tra, Trang sống như vợ chồng với Thái tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh) từ hơn một năm trước - ngay sau khi ông này ly hôn với mẹ bé gái. Từ đó đến nay, Trang thường xuyên đánh đập, bắt con riêng của Thái làm việc nhà. Cô ta khai đã dùng roi mây để "dạy dỗ" bé, gần đây khi roi gãy cô ta dùng thanh gỗ.

Trang khai, chiều 22/12 nấu phở cho bé ăn, lấy sữa và nước ổi cho uống, rồi dạy học. Do bé học không tốt nên Trang lấy cây gỗ đánh. Nửa giờ sau bé gái than mệt và nôn ói, Trang gọi chồng sắp cưới về.

Cha bé gái thấy con tím tái nên bế vào nhà tắm, hút mũi vì nhiều thức ăn vướng bên trong. Một lúc sau cô bé thở yếu, người cha gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa đến bệnh viện. Cảnh sát xác định các vết bầm tím trên thi thể và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị đánh.

Tại nhà bé gái, cảnh sát tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều đồ vật và dấu hiệu cho thấy bé từng bị đánh đập, bắt làm nhiều việc nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bé gái bị tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ; có nhiều vết thương cũ, gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải...

Thái thừa nhận đã chứng kiến con gái bị Trang dùng roi, cây đánh trong thời gian dài. Nhiều lần, người cha này cũng tham gia đánh nhằm "dạy dỗ" bé.

Công an quận Bình Thạnh đã bắt tạm giam Trang về hành vi Hành hạ người khác; Thái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Quốc Thắng