Chuyển giao công nghệ canxi Trucal D7 trong sữa non Sica Sure Canxi

WeMee chuyển giao công nghệ ứng dụng hợp chất canxi Trucal D7 kết hợp bộ đôi vitamin D3K2 vào sữa non Sica Sure Canxi, giúp bé tăng chiều cao nhanh.

Lễ chuyển giao diễn ra cuối tuần qua, có sự góp mặt của PGS.TS.BS Trần Đình Toán - nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, chuyên gia dinh dưỡng Micheal thuộc Academy of Nutrition and Dietetics (Mỹ), bà Đinh Thị Huyền Trang - đại diện nhãn hàng Sica Sure Canxi và nhiều khách mời khác.

Đại diện chuyên gia Mỹ - Việt Nam ký hợp tác chuyển giao hợp chất Canxi Trucal D7 cho dòng sữa non Sica Sure Canxi.

Tại sự kiện, các chuyên gia đầu ngành dẫn nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng về tình trạng thừa canxi ở trẻ Việt và nhận định vấn đề này đáng lo ngại. Gần 20% trẻ 3-5 tuổi có nguy cơ thiếu hoặc thừa canxi.

Cục An toàn thực phẩm từng tiết lộ hàm lượng canxi trong máu tăng cao, đi nhiều vào xương khiến xương cứng sớm, dẫn đến hạn chế sự phát triển xương. Do đó, trẻ thừa canxi dễ gặp tình trạng ngừng tăng chiều cao sớm, có thể thấp hơn tiêu chuẩn hay gọi chung là lùn.

Nguyên nhân chính gây tình trạng trên là chế độ dinh dưỡng của trẻ chưa phù hợp. Để phát triển chiều cao hiệu quả, ngoài canxi, xương cần hỗn hợp khoáng chất. Trên cơ sở đó, các chuyên gia Việt Nam và Mỹ đã hợp tác nghiên cứu, ứng dụng thành công Canxi Trucal D7, kết hợp bộ đôi vitamin D3-K2 trong sữa non tăng chiều cao Sica Sure Canxi.

Theo đó, Canxi Trucal D7 chứa 7 khoáng chất cần thiết cho sự hình thành xương, có cấu trúc tương đồng với xương người gồm: canxi, phốt pho, magie, sắt, kẽm, đồng và kali. Khi hợp chất này kết hợp vitamin D3, K2, canxi được hấp thụ vào xương tối đa, giúp chắc khỏe, tăng chiều cao tăng vượt trội.

Sữa non Sica Sure Canxi cung cấp hơn 30 dưỡng chất thiết yếu cho trẻ phát triển toàn diện - yếu tố thu hút các mẹ.

Các chuyên gia cắt băng chuyển giao tại sự kiện ở Hà Nội.

Theo đại diện Công ty TNHH sữa Wemee Việt Nam, bên cạnh Canxi Trucal D7, sản phẩm còn chứa một số dưỡng chất quan trọng gồm:

Sữa non Colostrum: bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bé lẫn lượng lớn kháng thể để tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn bệnh về đường ruột. Thành phần này còn hỗ trợ phát triển trí não, ngừa chứng vàng da, mẩn đỏ, kích ứng ở trẻ...

Chất xơ hòa tan FOS: tăng sự phát triển của vi khuẩn có lợi, cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, đồng thời cải thiện quá trình tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng, giảm nguy cơ táo bón và tiêu chảy.

Choline: dưỡng chất này cần thiết, giúp chức năng trong cơ thể hoạt động bình thường như gan, não bộ, trao đổi chất và hệ thần kinh trung ương.

Sica Sure Canxi tổng hợp 12 loại vitamin như A, D, E, K, C và 7 vitamin B, thúc đẩy hấp thụ canxi, tăng cường não bộ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, sức đề kháng...

Sữa non Sica Sure Canxi được nhiều mẹ Việt lựa chọn.

"Với đầy đủ dưỡng chất thiết yếu, Sica Sure Canxi hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ trong giai đoạn vàng 3-15 tuổi", đại diện nhãn hàng nói thêm.

Xem chi tiết tại website (https://sicasurecanxi.vn) hoặc mua hàng chính hãng tại đây.

(Nguồn, ảnh: Wemee Việt Nam)