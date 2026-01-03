Chuyên gia Võ Trí Thành: APEC thúc đẩy kinh tế Phú Quốc dài hạn

APEC 2027 góp phần hoàn thiện hạ tầng và các tổ hợp quy mô lớn, thu hút du khách, tạo sức bật phát triển du lịch, kinh tế, bất động sản trong dài hạn, theo Tiến sĩ Võ Trí Thành.

Phát biểu tại hội thảo "Đặc khu Phú Quốc cất cánh cùng APEC" tổ chức cuối năm 2025, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nhận định Phú Quốc là biểu tượng của quá trình hội nhập và gắn kết Việt Nam với thế giới. Theo ông, việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 mở ra cơ hội định vị lại vai trò của đảo Ngọc, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm kinh tế biển, thương mại - dịch vụ mang tầm khu vực.

Những thay đổi này được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa tới thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.

Một góc bãi biển tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Hiệu quả khai thác tại Nam đảo

Một trong những khu vực phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường là Nam đảo Phú Quốc, nơi tập trung nhiều tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn do Sun Group đầu tư. Sau khi các công trình hạ tầng và sản phẩm du lịch đi vào vận hành ổn định, khu vực này ghi nhận lượng khách duy trì quanh năm, thay vì chỉ phụ thuộc vào mùa cao điểm như trước.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ đang cho thấy hiệu quả. Chị Bùi Minh Anh, chủ một cơ sở mini hotel trên đường Amalfi, cho biết từ khi khu vực hoàn thiện và các chương trình biểu diễn, sự kiện được tổ chức thường xuyên, lượng khách tăng đều. Theo chị, công suất phòng vào cuối tuần thường đạt mức cao, trong khi ngày thường cũng duy trì khoảng 70-80%. Đáng chú ý, tỷ lệ khách quay lại ngày càng lớn, cho thấy khả năng giữ chân du khách của khu vực này đã được cải thiện.

Show diễn pháo hoa diễn ra 365 ngày trong năm tại Sunset Town. Ảnh: Ánh Dương.

Giá trị tài sản cũng ghi nhận mức tăng so với giai đoạn trước. Chị Minh Anh cho biết bất động sản chị mua cuối năm 2022 hiện đã tăng giá, đồng thời tạo dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh. Từ thực tế đó, chị đang cân nhắc mở rộng thêm cơ sở tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi để đáp ứng nhu cầu lưu trú đang tăng.

Ở phân khúc căn hộ cao tầng, một số dự án tại Nam đảo cũng đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhờ lợi thế vị trí và tầm nhìn ôm trọn Sunset Town. Anh Hoàng Nam, chủ sở hữu hai căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence, cho rằng khác với giai đoạn trước, Nam đảo hiện đã hình thành chuỗi trải nghiệm đủ để du khách ở lại qua đêm và chi tiêu nhiều hơn. Theo anh, bất động sản tại đây không chỉ gia tăng giá trị mà còn có thể khai thác cho thuê hiệu quả, tạo dòng tiền thực.

"Du khách đến xem show, dạo phố, chụp ảnh, ở lại qua đêm và chi tiêu nhiều hơn. Bất động sản ở đây thực sự nuôi được chủ", anh Nam nói.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Ảnh: Ánh Dương

Theo các chuyên gia, yếu tố tạo nên sự khác biệt của Nam đảo là hệ sinh thái du lịch tương đối hoàn chỉnh. Khi các công trình biểu tượng, lễ hội, show diễn và tuyến trải nghiệm được đầu tư đồng bộ, dòng khách được duy trì ổn định, kéo theo nhu cầu lưu trú và thương mại. Đây là nền tảng giúp bất động sản tăng giá theo hướng bền vững, thay vì đầu cơ ngắn hạn.

APEC 2027 tạo lực đẩy dài hạn

Trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào cao điểm đầu tư hạ tầng. Các dự án nâng cấp sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, giao thông xuyên đảo, tàu điện LRT cùng các công trình phục vụ sự kiện quốc tế đang được triển khai đồng loạt. Theo đánh giá của giới quan sát, những khu vực đã hình thành hệ sinh thái du lịch và có khả năng đón dòng khách quốc tế sẽ tiếp tục hưởng lợi khi hạ tầng hoàn thiện.

Nhận định về vai trò của APEC 2027, nhiều chuyên gia cho rằng đây là phép thử đối với tầm nhìn phát triển của Phú Quốc. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Phú Quốc có thể tạo nền tảng cho phát triển dài hạn, dựa trên sự phối hợp giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.

Một show diễn âm nhạc tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh đó, hành vi của nhà đầu tư cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì tìm kiếm cơ hội lướt sóng, nhiều nhà đầu tư chuyển sang chiến lược dài hạn, ưu tiên những dự án đã hình thành dòng khách và có khả năng khai thác ngay. Các sản phẩm gắn với tổ hợp du lịch - giải trí - thương mại quy mô lớn, vận hành ổn định được đánh giá cao hơn về tính an toàn và triển vọng tăng trưởng.

Kinh nghiệm từ các thị trường lớn chỉ ra khi hạ tầng hoàn thiện và thương hiệu điểm đến phát triển, giá trị bất động sản thường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Với Phú Quốc, chu kỳ này được cho là đang hình thành trên nền tảng chọn lọc hơn, tập trung vào giá trị sử dụng và khả năng vận hành.

Hoài Phương