Chuyên gia UFO Mỹ mất tích bí ẩn

Thiếu tướng không quân về hưu McCasland, một chuyên gia về UFO tại Mỹ, mất tích bí ẩn hai tuần trước, khiến FBI vào cuộc điều tra.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bernalillo ở bang New Mexico cho biết thiếu tướng về hưu William Neil McCasland, 68 tuổi, rời nhà tại thành phố Albuquerque vào khoảng 11h ngày 27/2 và từ đó đến nay không liên lạc với gia đình hay bạn bè. Ông để lại điện thoại di động rồi rời khỏi nhà mà không sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào.

McCasland là kỹ sư hàng không vũ trụ, tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ, từng học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Trường Chính phủ John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard. Trong thời gian tại ngũ, ông từng giữ nhiều vị trí nhạy cảm liên quan đến các chương trình công nghệ và không gian, có liên hệ với các nghiên cứu về hiện tượng "Vật thể Bay Không xác định" (UFO).

Giới chức địa phương ngày hôm sau đã phát "Báo động Bạc", cảnh báo khẩn cấp để tìm kiếm người mất tích thuộc nhóm dễ tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người bị suy giảm nhận thức, và cảnh báo này vẫn còn hiệu lực cho đến nay.

Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều biện pháp truy tìm khẩn cấp, bao gồm rà soát khu dân cư, phỏng vấn nhân chứng và tổ chức các chiến dịch tìm kiếm phối hợp. Hơn 600 chủ nhà trong khu vực lân cận đã được liên hệ để cung cấp thông tin hoặc chia sẻ dữ liệu từ camera an ninh.

Sự biến mất bí ẩn suốt hai tuần của McCasland khiến dư luận Mỹ chú ý. Ông có giai đoạn làm kỹ sư trưởng của chương trình Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Bộ Quốc phòng Mỹ, giám đốc chương trình dự án Laser Không gian và giám đốc các chương trình đặc biệt tại Lầu Năm Góc.

Tướng quân đội này cũng từng chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại căn cứ Wright-Patterson, địa điểm từ lâu gắn với các tin đồn về việc lưu giữ xác phi thuyền của người ngoài hành tinh, dù Không quân Mỹ nhiều lần bác bỏ thông tin này.

Sau khi nghỉ hưu, McCasland tham gia làm việc với công ty To The Stars do nhạc sĩ Tom DeLonge đồng sáng lập, chuyên nghiên cứu thông tin về các hiện tượng bay không xác định (UAP). Truyền thông Mỹ cho biết ông là một chuyên gia về UFO ở nước này.

McCasland được mô tả cao khoảng 1,8 m, nặng khoảng 73 kg, tóc trắng và mắt xanh. Ông là người yêu thích hoạt động ngoài trời, thường đi bộ đường dài, chạy bộ và đạp xe quanh khu Northeast Heights của Albuquerque cũng như vùng chân núi Sandia.

Do xuất thân quân sự và các mối quan hệ công tác trước đây của McCasland, cảnh sát hạt Bernalillo cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, trong đó có văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Albuquerque và căn cứ không quân Kirtland để mở cuộc điều tra.

McCasland mất tích vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất và UFO.

Luis Elizondo, cựu sĩ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ và hiện là người vận động công bố thông tin về UFO, lo ngại McCasland có thể là mục tiêu của một chiến dịch nhắm vào cựu sĩ quan cấp cao liên quan lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán và công chúng nên để cơ quan hành pháp có thời gian điều tra.

Susan McCasland Wilkerson, vợ của McCasland, cho biết chồng bà từng có liên hệ với cộng đồng nghiên cứu UFO, nhưng tin rằng điều này không đủ để khiến ai đó quyết định bắt cóc ông.

Bà cũng bác bỏ tin đồn cho rằng ông nắm giữ thông tin đặc biệt về các thi thể hay phi thuyền ngoài hành tinh. Bà nói chồng mình đã nghỉ hưu gần 13 năm nên khả năng ông bị nhắm đến để khai thác các bí mật cũ là rất thấp.

Trong khi đó, nhà báo điều tra Ross Coulthart, người chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan UFO, gọi vụ mất tích là "một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia nghiêm trọng", cho rằng McCasland là người "nắm trong tay một số bí mật nhạy cảm nhất của Mỹ".

Cảnh sát trưởng hạt Bernalillo cho biết cho đến nay chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội, nhưng vẫn đang xem xét mọi khả năng.

