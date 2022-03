Chuyên gia tư vấn kỹ năng cho marketer mới vào nghề

Lãnh đạo Guardian Việt Nam, L’Oréal Việt Nam và YouNet Group trao đổi kinh nghiệm, định hướng cần thiết khi theo đuổi nghề marketing tại tọa đàm UniPrep tối 24/3.

Theo trang Best Colleges, marketing là một trong những lĩnh vực ít ảnh hưởng bởi Covid-19 nhất. Tuy nhiên, nhiều quan điểm, hoạt động trong ngành đã có sự khác biệt so với trước đại dịch do những thay đổi của thị trường, thói quen tiêu dùng... Điều này đòi hỏi người làm nghề cũng như sinh viên cần linh hoạt, nắm bắt xu thế thực tiễn để thích ứng nhanh chóng.

Với chủ đề "Đào tạo marketing - bối cảnh mới, xu hướng mới", trong tập 5 của chuỗi "UniPrep - Sắp vào đại học", các khách mời sẽ khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của ngành marketing như hành trình phát triển sự nghiệp, kỹ năng cần có, sự thay đổi về đào tạo marketing...

Khách mời bao gồm bà Lê Huỳnh Phương Thục - Tổng giám đốc Chuỗi bán lẻ Guardian Việt Nam; bà Lưu Thanh Huyền - Giám đốc nhân sự phát triển năng lực và tổ chức L’Oréal Việt Nam và ông Tăng Gia Hải Lam - Phó tổng giám đốc YouNet Group. Người điều phối xuyên suốt chương trình là PGS. TS. Trần Hà Minh Quân, Viện trưởng ISB, Đại học Kinh tế TP HCM.

Phần đầu tọa đàm, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp và vai trò của marketing đối với hoạt động kinh doanh. Từ đó, các bạn trẻ có thể có cái nhìn toàn cảnh về ngành cũng như hoạch định hướng phát triển sự nghiệp tương lai.

Trong đó, bà Lê Huỳnh Phương Thục sẽ đưa ra một số kinh nghiệm, thách thức có thể gặp phải trong việc học chuyên ngành marketing và quản lý doanh nghiệp tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ như Guardian.

Trước khi công tác tại Guardian, bà Thục tốt nghiệp ngành Marketing của Đại học Kinh tế TP HCM, Thạc sĩ Kinh doanh của Đại học Hawaii, Mỹ. Nữ thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đóng góp trong xây dựng và phát triển các thương hiệu lớn như OMO, Sunlight, Lifebuoy, Dove, Knorr, Cô gái Hà Lan, Maybelline, L’Oreal Paris,...

Bà Lê Huỳnh Phương Thục - Tổng giám đốc Chuỗi bán lẻ Guardian Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tiếp theo, từ trải nghiệm thực tiễn, bà Lưu Thanh Huyền sẽ đưa ra những tố chất và năng lực một marketer cần có dưới góc độ nhà tuyển dụng tại doanh nghiệp đa quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường thay đổi không ngừng như hiện nay. Bên cạnh đó, nữ diễn giả cũng chia sẻ thêm quan điểm về những ứng viên theo nghề nhưng chưa có nền tảng bằng cấp về marketing.

Bà Lưu Thanh Huyền - Giám đốc nhân sự phát triển năng lực và tổ chức L’Oréal Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Lưu Thanh Huyền có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển năng lực nhân viên và tổ chức như: xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding), quan hệ lao động (IR.ER), sức khỏe nhân viên (Well-being) hay phát triển nhân lực (People Development Pillar Leader).

Bên cạnh công việc tại L’Oréal Việt Nam, bà còn là nhà sáng lập Trung tâm Hướng nghiệp trực tuyến Việt Nam (VoCo Center) và Tổ chức Hội chợ việc làm và hướng nghiệp trực tuyến Việt Nam (VOCF).

Ở phần cuối của chương trình, ông Tăng Gia Hải Lam - Phó tổng giám đốc YouNet Group sẽ đưa ra câu trả lời cho bài toán lớn nhất của học sinh trước ngưỡng cửa đại học: bản thân của hợp với ngành hay không. Qua đây, các bạn trẻ có thể nắm rõ để theo ngành marketing, bản thân cần làm gì trước khi đưa ra quyết định, cần học những kiến thức nào và cách nhìn nhận thiên hướng của chính mình.

Đồng thời, diễn giả cũng chỉ ra một số thay đổi trong đào tạo marketing ở bậc đại học để đáp ứng nhu cầu từ thị trường và lời khuyên cho các bạn trẻ đang hoặc có mong muốn trở thành marketer.

Ông Tăng Gia Hải Lam, Phó tổng giám đốc YouNet Group - tổ hợp công nghệ mạng xã hội ứng dụng trong bán hàng, tiếp thị và vận hành.Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phó Chủ tịch tại YouNet Group đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quảng cáo số tại nhiều công ty Việt Nam và nước ngoài. Ông cũng từng tham gia giảng dạy ở Học viện AIM và các hoạt động hướng nghiệp sinh viên tại Đại học RMIT và Đại học Kinh tế TP HCM.

Nhật Lệ