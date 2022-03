Chuyên gia tư vấn cách sử dụng điều hoà tốt cho sức khoẻ

Chuyên gia Daikin và bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng điều hòa là thành tựu của công nghệ, mang lại sự thoải mái cho cuộc sống và tốt cho sức khỏe, nếu dùng đúng cách.

Điều hòa (máy lạnh) đã trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số người vẫn băn khoăn dùng điều hòa dễ gây các bệnh hô hấp; trẻ em hay người mắc Covid-19 không nên sử dụng điều hòa... Những lo lắng này đã được giải đáp trong tọa đàm "Chọn và sử dụng điều hòa tốt cho sức khỏe" phát sóng trực tiếp trên fanpage VnExpress tối 10/3, thu hút hàng nghìn độc giả quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình.

Tọa đàm "Chọn và sử dụng điều hòa tốt cho sức khỏe" diễn ra tại tòa soạn báo VnExpress tối 10/3. Ảnh: Quỳnh Trần

Mở đầu tọa đàm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM đánh giá cao những lợi ích mà điều hòa mang lại. Ông cho rằng sản phẩm cần tiện lợi, dễ sử dụng, tiết kiệm điện, đem lại giấc ngủ ngon và sự thoải mái cho người dùng.

Theo bác sĩ, điều hòa được phát minh xuất phát từ nhu cầu của con người muốn sống trong một không gian dễ chịu bất kể thời tiết bên ngoài nóng hay lạnh. "Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã bù đắp cho chúng ta sự thoải mái. Chúng ta cần có một nhiệt độ phù hợp với cơ thể. Thực tế, nóng quá cơ thể có thể không thể thích nghi và cũng có thể mắc một số bệnh". Bác sĩ dẫn chứng như nóng quá trẻ con có thể biếng ăn, người lớn không ngủ được, người bị xoang có thể nặng hơn.

Bác sĩ cho biết, thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ hay gặp vấn đề hô hấp, nhiều phụ huynh thường hỏi ông có nên sử dụng điều hòa cho con. "Trẻ em phải có sự thoải mái mới ngủ ngon. Chúng ta nghĩ nhiệt độ trong phòng sử dụng máy lạnh chỉ mát với người lớn nhưng lại lạnh với trẻ em là sai lầm vì nhiệt độ cơ thể ai cũng như ai. Nếu nóng quá, bé không ăn được thì nên cho vào phòng lạnh lúc ăn. Tuy nhiên, không nên cho bé chơi cả ngày trong phòng điều hòa", bác sĩ khuyên.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi ngày cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca dương tính nên có khá nhiều độc giả gửi đến bác sĩ Trương Hữu Khanh những thắc mắc về sử dụng điều hòa trong thời gian dịch bệnh. Bác sĩ cho biết, nhiều người lo lắng nhà hàng xóm bị F0, nhà mình đối diện với cục nóng điều hòa nhà họ, không biết virus có chạy từ cục lạnh ra cục nóng hay không. Thực ra, không khí lạnh chỉ luân chuyển trong phòng đó, chưa kể cục nóng quá nóng khiến virus không sống nổi. "Còn nếu mình đang là F0 ở trong phòng điều hòa đó, thì con virus đó cũng là của mình thôi, không thêm được", bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Khanh chia sẻ thêm, lời khuyên "khi bị Covid-19 hay cúm cần phải giữ ấm" là dành cho người dân của xứ ôn đới, nơi nhiệt độ tầm 10 độ C. Còn ở Việt Nam nhiệt độ thường cao hơn 30 độ C thì không cần giữ ấm nữa, nên bệnh nhân Covid-19 có thể yên tâm sử dụng điều hòa. "Nếu đã ốm còn phải hành xác chịu nóng nữa thì rất khổ", bác sĩ bày tỏ.

Về cách sử dụng điều hòa tốt cho sức khỏe, theo bác sĩ Khanh, quan trọng là không để luồng gió thổi thẳng vào người, không để nhiệt độ quá lạnh, tầm 25-27 độ C là phù hợp với cả người già và trẻ em. Nếu sợ điều hòa gây khô da có thể đặt thêm chậu nước trong phòng. Nên bảo trì máy thường xuyên để có được không khí sạch trong phòng.

Trả lời câu hỏi của một độc giả TP HCM liệu điều hoà có làm sản sinh vi khuẩn, ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng cấp cao - Phòng hỗ trợ kĩ thuật - Daikin Vietnam cho biết, bản chất máy không sinh ra virus, vi khuẩn nhưng chúng sẽ theo không khí bay vào trong dàn lạnh và cư trú ở trong đó. Ngoài ra, trong quá trình làm mát không khí trong phòng, nước sẽ ngưng tụ trong dàn lạnh, làm sinh sôi và tích tụ chất có hại. Nếu máy không có chức năng lọc khí, diệt vi khuẩn, nấm mốc và không được vệ sinh thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của gia đình về lâu dài.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng cấp cao, phòng Hỗ trợ Kỹ thuật - Daikin Vietnam. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện nay trên thị trường có nhiều dòng điều hòa có công nghệ lọc khí như phin lọc PM2.5, ion Plasma... Riêng Daikin trang bị công nghệ Streamer độc quyền được gắn bên trong dàn lạnh của điều hòa, giúp phân hủy virus, vi khuẩn có hại bằng phương thức phân hủy oxy hóa. So với công nghệ phóng điện plasma truyền thống, dòng điện mà Streamer tạo ra ước tính có tốc độ cao gấp 1.000 lần, tương đương với nguồn điện nhiệt lên đến 100.000 độ C, do đó hiệu quả vô hiệu hóa vi khuẩn virus cũng cao hơn. "Streamer trước đây chỉ được ứng dụng trên những dòng cao cấp của Daikin, sản xuất tại Nhật Bản nên có mức giá hơi cao với thị trường Việt Nam. Gần đây, Daikin đã đưa công nghệ này vào những dòng bình dân hơn, như FTKZ, FTKY phù hợp với giá cả tiêu dùng của người Việt", ông Quốc Anh cho biết.

Daikin còn bổ sung chế độ "chống ẩm mốc" giúp sấy khô dàn lạnh. Khi tắt máy, quạt bên trong dàn lạnh vẫn chạy thêm khoảng 1 giờ để sấy khô hết hơi nước tồn đọng bên trong, giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu.

"Như bác sĩ Khanh vừa nói, vi khuẩn, virus chỉ khi tồn tại trong cơ thể người mới phát triển, khi tồn tại ở môi trường bên ngoài thường rất yếu. Chúng ta nên triệt tiêu nó ngay từ bên ngoài", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Để giải quyết vấn đề gió điều hòa thổi thẳng vào người gây khô da hay tình trạng hắt hơi sổ mũi khi sử dụng, chuyên gia Daikin cho biết hiện nay các nhà sản xuất đã đưa vào điều hòa rất nhiều công nghệ phục vụ cuộc sống. Ví dụ, ứng dụng hiện tượng vật lý Coanda, các nhà sản xuất điều hòa chế tạo miệng gió vểnh và gió đi dọc theo trần nhà, lan tỏa đều khắp phòng, không thổi trực tiếp vào người, hạn chế tình trạng viêm họng. Những điều hòa thế hệ trước khi vận hành đều hút ẩm trong không khí khiến không khí trong phòng bị khô, người dùng dễ bị khô da. Gần đây, điều hòa Daikin được trang bị công nghệ Hybrid Cooling có khả năng điều tiết, cân bằng độ ẩm ở mức tối ưu 55% - 65%, giữ lại độ ẩm cho người sử dụng.

Chia sẻ về những kiến thức cơ bản khi chọn mua điều hòa, ông Quốc Anh cho biết, đầu tiên cần chọn một máy điều hòa phù hợp với không gian căn phòng của mình, ví dụ phòng diện tích 9-12m2 cần điều hòa có công suất 1 HP. Phòng nhỏ mà lắp máy có công suất lớn sẽ gây hao tốn điện hay ngược lại phòng lớn mà lắp máy có công suất nhỏ khiến máy hoạt động quá công suất, kém bền. Chọn điều hòa Inverter, có số sao năng lượng và chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) càng cao thì càng tiết kiệm điện.

Một nhãn dán năng lượng của Bộ Công Thương để người mua tham khảo khả năng tiết kiệm điện, thông qua chỉ số sao năng lượng và hiệu suất năng lượng của sản phẩm. Ảnh: Daikin

Ông Quốc Anh lưu ý để máy bền bỉ, tiết kiệm điện và tốt cho sức khỏe, khi sử dụng điều hòa không để nhiệt độ điều hòa trong phòng và nhiệt độ ngoài trời chênh lệch quá 5 độ C; ban ngày không bật máy thì nên mở cửa sổ để không khí mới tràn vào phòng; và nên bảo trì máy thường xuyên. Người dùng có thể tải app Daikin Vietnam, đặt lịch hẹn nhân viên Daikin đến vệ sinh máy, trong đó có gói diệt khuẩn và làm sạch dàn lạnh bằng hơi nước nóng.

Hoàng Anh