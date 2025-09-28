Chuyên gia Tetra Pak nêu 4 xu hướng ngành bán lẻ thực phẩm

Ngành bán lẻ thực phẩm chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, xu hướng mua sắm trực tuyến, đòi hỏi sự thay đổi của nhiều lĩnh vực trong đó có bao bì, theo lãnh đạo Tetra Pak.

Bức tranh ngành bán lẻ thay đổi nhanh, chịu tác động từ nhiều xu hướng toàn cầu. Theo VRAs, chợ dân sinh truyền thống, tạp hóa chiếm 75% doanh số năm nay, trong khi kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử tăng trưởng CAGR 12,05%. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt đáp ứng nhu cầu mua sắm truyền thống lẫn người thích trải nghiệm trực tuyến.

Trong bối cảnh này, bao bì dành cho thực phẩm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược bán lẻ - trở thành công cụ tạo sự khác biệt, truyền tải giá trị thương hiệu và trực tiếp tác động đến quyết định mua hàng, theo báo cáo "Ahead of Retail Trends" của Tetra Pak.

Báo cáo này cũng nhấn mạnh vai trò của bao bì giấy dành cho thực phẩm trong 4 xu hướng mới đang định hình ngành bán lẻ. Đầu tiên, để tăng khả năng chống chịu trong bán lẻ (retail business resilience) trước biến động khó lường của thị trường, các nhà sản xuất hiện tập trung vào nhu cầu thiết yếu, minh bạch chuỗi cung ứng và cung cấp giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng.

Với nhu cầu này, tháng 7 năm nay, Tetra Pak ra mắt giải pháp bao bì giấy chịu nhiệt Tetra Recart, dựa trên khảo sát hành vi tiêu dùng và quá trình làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất thực phẩm - đồ uống (F&B), đảm bảo giải pháp phù hợp nhu cầu tối ưu chi phí, kéo dài hạn sử dụng và giảm rủi ro chuỗi cung ứng.

Bao bì giấy Tetra Recart có khả năng tối ưu hương vị của thực phẩm trong thời gian dài. Ảnh: Tetra Pak

Bà Nguyễn Thủy, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam, cho biết bao bì này có khả năng kéo dài thời hạn sử dụng thực phẩm đến 24 tháng mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh. Đặc tính sản phẩm nhẹ, chống va đập và dễ dàng tái chế, giảm nguy cơ hư hỏng, qua đó tiết kiệm chi phí logistics, đảm bảo sản phẩm tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng.

Khi vận chuyển lượng lớn bao bì, Tetra Recart gói gọn trong một xe tải còn các giải pháp khác, điển hình là lon thiếc cần tới 9 xe tải. Với thành phẩm, vỏ giấy chịu nhiệt cũng tối ưu 30-40% không gian lưu trữ. "Tất cả lợi thế này không làm giảm chất lượng sản phẩm", bà Nguyễn Thủy phân tích.

Thiết kế hình hộp, có thể tối ưu mọi mặt cho thiết kế quảng cáo, tạo sự nổi bật trên các quầy kệ. Ảnh: Tetra Pak

Xu hướng thứ hai trong bán lẻ thực phẩm là sự phát triển mạnh mẽ của đa kênh (omnichannel). Hiện người dân mua sắm tại cửa hàng vật lý lẫn trực tuyến, muốn trải nghiệm liền mạch, đồng nhất trên mọi điểm chạm.

Bao bì giấy Tetra Recart có thiết kế hình hộp vuông, dễ xếp chồng, kết hợp các công nghệ tương tác số như QR code để thu thập dữ liệu, tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm. Sản phẩm cũng nổi bật trên kệ, được định vị là công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp.

Kế đến, thị trường trực tuyến (marketplace) bùng nổ, dần trở thành "trung tâm mua sắm số" nhờ đa dạng sản phẩm, thuận tiện với người dùng eo hẹp thời gian. Marketplace cho phép các bên thứ ba mở cửa hàng số và bán hàng trên nền tảng, đồng thời cung cấp loạt ưu đãi như chương trình khách hàng thân thiết, thanh toán nhất quán.

"Chúng tôi đang chứng kiến các nhà bán lẻ số đầu tư vào cửa hàng vật lý, trong khi nhóm bán lẻ truyền thống tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lẫn trải nghiệm online. Nhu cầu bao bì phù hợp trên thương mại điện tử sẽ tăng cao là cơ hội để doanh nghiệp sản xuất tăng sức hút cho sản phẩm của mình trên kệ hàng lẫn nền tảng số", bà Thủy lý giải.

Đại diện Tetra Pak cũng cho rằng vận chuyển và unboxing rất quan trọng, giúp bao bì giấy đem lại trải nghiệm tích cực cho người tiêu dùng trên kênh thương mại điện tử.

Xu hướng cuối cùng là trải nghiệm kỹ thuật số tương tác sâu (Immersive digital engagement). Công nghệ VR/AR, metaverse và social commerce đang phát triển, tăng tính tiện dụng. Bao bì có thể trở thành cầu nối giữa trải nghiệm vật lý và kỹ thuật số, từ quét QR code, truy cập nội dung số đến tham gia chương trình khuyến mại tương tác.

Tetra Recart được thiết kế để hỗ trợ các chiến lược trên, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà có thể xây dựng trải nghiệm tương tác, dữ liệu khách hàng và lòng trung thành lâu dài. Lúc này bao bì không còn là "phần cuối" trong chuỗi giá trị, mà trở thành một trong những yếu tố tiên phong dẫn dắt đổi mới cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối.

"Thực tế, các doanh nghiệp thực phẩm tại Việt Nam đang sở hữu 'kho tàng' sản phẩm đa dạng, giàu tiềm năng. Việc kết hợp nguồn lực nội tại với giải pháp bao bì giấy chịu nhiệt sẽ mở ra cơ hội đổi mới, phát triển sản phẩm trong thời gian tới", bà Nguyễn Thủy nói và nhấn mạnh Tetra Pak đưa thiết bị di động (MTU - Mobile Test Unit) về Việt Nam hỗ trợ khách hàng làm mẫu thử tại chỗ. Đơn vị cũng đồng hành khâu R&D, thử nghiệm mẫu và định hướng chiến lược tung sản phẩm ra thị trường.

Đông Vệ