Chuyên gia tài chính nổi tiếng Mỹ lập phòng giam 'tra tấn tình dục'

MỹHoward Rubin, 70 tuổi, bị buộc tội buôn bán tình dục, đối xử với phụ nữ như 'nô lệ' trong các khách sạn sang trọng.

Ngày 26/9, Howard Rubin và trợ lý riêng Jennifer Powers, 45 tuổi, lần lượt bị đặc vụ FBI bắt tại Connecticut và Texas.

Khi Rubin hầu tòa vào cùng ngày, thẩm phán bác bỏ đơn xin tại ngoại với số tiền bảo lãnh 25 triệu USD, ra lệnh giam giữ với lý do lo ngại về an toàn công cộng và nguy cơ bỏ trốn của ông ta. Rubin không nhận tội.

Trong bản cáo trạng gồm 10 tội danh, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Rubin và trợ lý Powers dụ dỗ phụ nữ đến các khách sạn sang trọng ở Manhattan, sau đó đến căn hộ áp mái có một phòng ngủ bị biến thành "phòng giam tình dục".

Theo cáo trạng dài 13 trang được đệ trình lên tòa sơ thẩm ở Brooklyn ngày 26/9, "phòng giam" này được sơn màu đỏ, cách âm, trang bị các thiết bị BDSM (hành vi tình dục có xu hướng bạo lực thể xác) để trói và khống chế phụ nữ, chứa các thiết bị để gây sốc hoặc giật điện họ.

Theo công tố viên, các nạn nhân bị đối xử như "nô lệ", gây ra chấn thương thể xác và tâm lý kéo dài.

Một số phụ nữ đồng ý quan hệ tình dục nhưng không hề biết rằng hành vi này có thể trở nên bạo lực đến mức nào. Một số người mẫu Playboy đã bị thương hoặc bị bịt miệng trong quá trình quan hệ với Rubin. Trong những trường hợp khác, họ bất tỉnh nên không thể đồng ý.

Chính quyền cho biết một số phụ nữ đã được trả 5.000 USD để quan hệ với Rubin và được yêu cầu ký vào thỏa thuận bảo mật thông tin. Ông ta bị cáo buộc lợi dụng thỏa thuận này để đe dọa họ về hậu quả pháp lý và chịu sự bêu riếu công khai nếu họ định tìm kiếm trợ giúp.

Cựu chuyên gia tài chính Howard Rubin (trái) và trợ lý Jennifer Powers. Ảnh: PMC/Instagram

Những cuộc gặp tình dục được cho là xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2019. Rubin và trợ lý Powers bị cáo buộc đã chi ít nhất một triệu USD từ tài sản của Rubin để "phục vụ cho việc tra tấn tình dục nhiều phụ nữ thông qua một mạng lưới buôn bán tình dục quốc gia".

Powers cũng đang phải đối mặt với cáo buộc buôn bán tình dục và vận chuyển phụ nữ xuyên tiểu bang để thực hiện hành vi tình dục có tính chất thương mại. Theo cáo trạng, Powers đóng vai trò hỗ trợ sắp xếp các cuộc gặp với gái mại dâm được trả tiền.

"Rubin và trợ lý Powers bị cáo buộc đã lợi dụng địa vị của Rubin để gài bẫy các nạn nhân tiềm năng và buộc họ phải chịu đựng những tổn thương thể chất không thể tưởng tượng nổi trước khi bịt miệng mọi tiếng kêu cứu bằng những lời đe dọa", Trợ lý Giám đốc FBI Christopher Raia cho biết trong tuyên bố về các cáo buộc.

Ngoài New York, Rubin còn bị cáo buộc buôn bán tình dục một phụ nữ khác ở Las Vegas vào năm 2018.

Theo Wall Street Journal, Rubin là chuyên gia tài chính đã nghỉ hưu, từng làm việc cho một số công ty nổi tiếng nhất Phố Wall, bao gồm Salomon Brothers, Bear Stearns và quỹ phòng hộ của tỷ phú George Soros.

Rubin bắt đầu sự nghiệp tại Salomon Brothers vào năm 1982, trở thành một trong những nhà giao dịch chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp thành công nhất Phố Wall, theo một bài viết năm 1999 trên ấn phẩm chuyên ngành Mortgage Backed Securities Letter.

Sau Salomon Brothers, Rubin chuyển đến Merrill Lynch, giữ chức trưởng phòng giao dịch chứng khoán thế chấp của công ty. Năm 1987, ngân hàng này sa thải ông, liên quan đến khoản lỗ 250 triệu USD mà họ cho là do giao dịch chứng khoán thế chấp trái phép.

Sau đó, Rubin làm giám đốc giao dịch thế chấp của Bear Stearns, nghỉ hưu năm 1999, sau lại làm việc cho Soros Fund Management, khi đó vẫn còn là một quỹ phòng hộ. Công ty này hiện là văn phòng gia đình của tỷ phú George Soros.

Tuệ Anh (theo Business Insider, People, Fox)