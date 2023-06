Chuyên gia tài chính ảo của VIB được vinh danh giải pháp sáng tạo

Chuyên gia tài chính ảo Vie vừa được Meta trao giải là giải pháp khai phá sức mạnh của tiếp thị hội thoại sáng tạo nhất tại Vietnam Business Messaging Awards 2023 .

Vietnam Business Messaging Awards là giải thưởng thường niên do Meta tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp ứng dụng sáng tạo và đổi mới những công cụ sẵn có trên nền tảng Meta để khai phá sức mạnh của tiếp thị hội thoại. Năm 2023, chuyên gia tài chính ảo Vie của VIB đã nhận giải thưởng "Sáng tạo nhất" (Best in Creatives) với loạt giải pháp trải nghiệm thương hiệu cho khách hàng.

Theo Meta, VIB đã tạo ra chuyên gia tài chính ảo mang tên Vie, triển khai nhiều cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng, mang đến trải nghiệm hội thoại cá nhân hóa.

Chuyên gia tài chính ảo Vie được tích hợp qua mã QR phía mặt sau thẻ tín dụng. Ảnh: VIB

Chiến lược tối ưu Business Messaging xoay quanh Vie đã được VIB triển khai toàn diện, tích hợp đa nền tảng trên Meta, kể từ khi ra mắt năm 2022.

Vie xuất hiện đều đặn trên các bài đăng (Feed), câu chuyện (Stories), quảng cáo trong luồng (In-stream) và nội dung được tài trợ (Branded Content). Chuyên gia ảo này cũng là kênh quan trọng của VIB để tăng cường tương tác với khách hàng thông qua tính năng phát trực tiếp (Livestream), video ngắn (Reels), bình luận để nhắn tin (Comment-to-entry). Cùng với các giải pháp nhắn tin dành cho doanh nghiệp như quảng cáo Click-to-messenger, Chatbot, Thông báo nhắc lại (Recurring Notifications) trên Facebook, Vie đã hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả, tăng nhận biết về sản phẩm và thúc đẩy các cuộc trò chuyện với khách hàng tiềm năng.

Hình ảnh chuyên gia tài chính ảo này được ngân hàng sử dụng trên nền tảng Shoppertainment (mua sắm online kết hợp giải trí) để quảng cáo các sản phẩm thẻ VIB. Ngân hàng cá nhân hóa nội dung quảng cáo theo từng phân khúc khách hàng qua nền tảng Commerce & DR. Nhờ đó, thông tin về các sản phẩm tài chính trở nên dễ hiểu hơn bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ.

Vie còn cung cấp lời khuyên và mẹo tài chính bằng cách sử dụng nội dung video, thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng với người dùng khi họ luôn có thể dễ dàng tương tác. Những nội dung này của Vie được VIB kết hợp vào livestream của các kênh truyền thông như Vietcetera, giúp tăng tương tác với khách hàng, tiếp thị sản phẩm một cách tự nhiên. Đồng thời, VIB ứng dụng Messenger Bot tích hợp công cụ AI Chatbot giúp người dùng có thể nhắn tin tương tác thật cùng Vie, giải đáp mọi thắc mắc về Vie và hỏi đáp tìm hiểu sản phẩm thẻ một cách đầy dễ hiểu và thân thiện.

Meta đánh giá hiệu quả sử dụng Business Messaging của VIB và nhận định chuyên gia tài chính ảo Vie là bước đột phá của dịch vụ tài chính.

Một trong những chiến dịch của Vie và VIB trong năm 2022 phải kể đến livestream "Kiếm tiền bằng cách tiêu tiền", thuộc chuỗi talkshow "The Money Date" của Vietcetera. Chuyên gia tài chính ảo Vie đã trò chuyện, tương tác với người dẫn chương trình, trả lời câu hỏi của khán giả và giao lưu với hàng nghìn người trẻ để chia sẻ về sở thích cá nhân, quan điểm tiền bạc, bí kíp đầu tư... Trong thời gian livestream, Vie còn tổ chức mingame đố vui tặng quà cho người dùng. Buổi công chiếu thu hút hơn 52.000 lượt xem và 5.000 lượt tương tác.

Vie xuất hiện trong MV "Vie là AI". Ảnh: VIB

Bên cạnh đó, thông qua AI ChatBot, VIB đã khắc họa tính cách của Vie trong cuộc trò chuyện qua tin nhắn, tạo nên hiệu quả khi sử dụng giọng nói và ảnh động làm chân thực hóa các tư vấn tài chính cá nhân. Theo đo lường từ Meta, 72% người dùng đã nhắn tin tham gia trò chơi đố vui, 70% mã quà tặng được phát qua Messenger, và 45% người dùng đồng ý nhận "Thông báo cho tôi" về thông tin đăng ký thẻ VIB qua tương tác với Vie.

Business Messaging có vai trò quan trọng để khai thác dữ liệu, kết nối và chuyển đổi khách hàng. Thông qua nền tảng này, Vie đã kết nối và tương tác với khách hàng, xây dựng nhận thức về thương hiệu và thu hút quan tâm về dịch vụ tài chính. Theo kết quả khảo sát người dùng từ Meta (Brand Lift Survey), VIB đã có mức tăng trưởng đáng kể về: Số người ghi nhớ quảng cáo tăng (+6,3 điểm), mức độ nhận biết chiến dịch (+4,9 điểm), mức độ yêu thích thương hiệu (+2,3 điểm) và liên tưởng thông điệp quảng cáo (+2 điểm).

Không chỉ trên các nền tảng của Meta, VIB còn đưa Vie vào các hoạt động tương tác và chăm sóc khách hàng như Tổng đài tư vấn AI Call Center hỏi đáp cùng Vie 24/7, Thực tế ảo AR mang Vie ra thế giới thật bằng cách quét mã QR phía mặt sau thẻ tín dụng, Vie sẽ tương tác với khách hàng về cách sử dụng thẻ cũng như các ưu đãi thẻ. Hình ảnh nhân vật ảo này cũng được sử dụng trong các thông điệp quảng cáo thẻ VIB, MV âm nhạc, các ấn phẩm truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Yên Chi