Chuyên gia quốc tế trao đổi về an toàn giao thông tại Việt Nam

TP HCMGiáo sư từ châu Âu, Đông Nam Á chia sẻ về quản lý an toàn giao thông đường bộ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, từ ngày 21/8 đến 1/9.

Lớp học xuyên biên giới "The Summer School: Road Safety Management" (Trường học mùa hè: Quản lý an toàn đường bộ) kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án ASIASAFE - Phát triển và Nâng cao Năng lực trong việc xây dựng Chương trình Thạc sĩ An toàn giao thông tại các trường đại học châu Á, được tài trợ bởi Ủy ban châu Âu.

Trong khoảng thời gian hai tuần, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đón tiếp ba giáo sư người Italy và 15 sinh viên Italy, Indonesia, Việt Nam trực tiếp học tập và làm việc. Bên cạnh đó, lớp học có hàng trăm chuyên gia, học viên tham gia trực tuyến.

Các chuyên gia quốc tế quy tụ tại "Trường học mùa hè: Quản lý An toàn đường bộ". Ảnh: NTTU

Qua đây, sinh viên các nước có thể giao lưu, tiếp cận với những phương pháp dạy học khác nhau từ các chuyên gia, giảng viên châu Âu và Việt Nam. Đồng thời, giảng viên trong nước có thể hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế. Người tham gia sẽ trao đổi những giải pháp tối ưu như: ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý an toàn giao thông, mô hình xe buýt nhanh (BRT)...

Ngoài lớp học, người tham gia sẽ tham quan Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM và các cơ sở của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tọa lạc ở những nút giao thông quan trọng và đông đúc (quận 4, quận 12 và TP Thủ Đức). Nhờ đó, sinh viên quốc tế có thể hiểu hơn về tình trạng giao thông tại Việt Nam nói chung và tại TP HCM nói riêng.

Chuyên gia chia sẻ tại Trường học mùa hè. Ảnh: NTTU

Theo các chuyên gia, ba quốc gia Đông Nam Á là đối tác của dự án, gồm: Indonesia, Malaysia và Việt Nam, chỉ chiếm ít hơn 3% tổng lượng phương tiện giao thông toàn thế giới. Tuy nhiên, khoảng 12% tổng số ca tử vong đường bộ của thế giới lại xảy ra tại đây. Hiện nay, tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân chính gây thương vong ở ba nước này, với phần lớn nạn nhân ở độ tuổi từ 15 đến 49, tức độ tuổi lao động quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tỷ lệ xe hai, ba bánh ở khu vực rất cao so với trung bình của thế giới: Việt Nam 93%, Malaysia 60% và Indonesia 55%. Trong khi đó, hai quốc gia đối tác đến từ châu Âu (Bồ Đào Nha và Italy) cũng có tỷ lệ xe máy khá cao (khoảng 20%) nhưng tỷ lệ tử vong do giao thông lại thấp hơn đáng kể.

Từ những tương đồng và khác biệt đó, các đối tác trong dự án có thể cùng nhau rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về quản lý an toàn giao thông.

Tri Hapsari Mulyakusuma - nữ kỹ sư thuộc Trường Đại học Gadjah Mada chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam. "Đường xá tuy khá là giống ở Indonesia nhưng tôi có những hiểu biết mới. Các điểm khác biệt này sẽ cho tôi gợi ý để cải thiện tình hình ở nước tôi", bà nói thêm.

Đoàn giáo sư từ Đại học Rome Tor Vergata (Italy) tham quan hệ thống phòng thực hành thí nghiệm của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU

Theo đại diện NTTU, hiện nay, ở cấp độ sau đại học, sinh viên các ngành giao thông vận tải ít được học về an toàn giao thông, đa số tập trung vào kỹ thuật hoặc thiết kế. Vì vậy, mục tiêu của dự án là hỗ trợ việc xây dựng một chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ. Trường cũng là đại học duy nhất khu vực phía Nam tham gia dự án.

"Giao lưu, trải nghiệm văn hóa quốc tế sẽ mang lại cơ hội học hỏi và xây dựng kho tàng tinh thần quốc tế. Nhà trường luôn coi mình là một phần của thế giới sáng tạo vô tận", TS. Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng NTTU phát biểu tại buổi khai mạc The Summer School.

Nhật Lệ