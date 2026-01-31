Chuyên gia quốc tế: 'Hạ tầng du lịch Việt Nam đang vượt Thái Lan'

Giám đốc điều hành C9 Hotelworks Bill Barnett nhận định hạ tầng du lịch Việt Nam đang bứt phá và dần vượt qua Thái Lan nhờ mạng lưới sân bay cùng hệ thống lưu trú phát triển nhanh chóng.

Theo nhận định từ công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks, ngành du lịch Thái Lan đang có dấu hiệu tụt hậu so với Việt Nam về tốc độ phát triển hạ tầng. Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành C9 Hotelworks, tập đoàn tư vấn khách sạn và bất động sản hàng đầu khu vực, đánh giá Việt Nam đang vươn lên nhờ những bước tiến về hạ tầng trong thập kỷ qua. Điều này không chỉ giúp Việt Nam thu hút lượng lớn khách quốc tế từ Trung Quốc, Nhật Bản mà còn trực tiếp cạnh tranh thị phần với Thái Lan.

Số liệu thống kê cho thấy năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách đến Thái Lan lại ghi nhận mức giảm 7,2%.

Khách du lịch nước ngoài tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Ông Barnett chỉ ra Việt Nam hiện sở hữu nguồn cung phòng lưu trú lớn cùng hàng loạt dự án đang trong lộ trình triển khai. Việt Nam có khoảng 780.000 phòng với 38.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký, cao hơn mức 704.000 phòng và 16.000 cơ sở của Thái Lan.

Lợi thế cạnh tranh còn nằm ở chi phí, giá phòng trung bình tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 20%.

Giá phòng khu vực đô thị ở Việt Nam trung bình khoảng 116 USD, thấp hơn mức 129 USD tại Bangkok. Giá phòng tại các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam là 118 USD, thấp hơn đáng kể so với 173 USD tại các khu nghỉ dưỡng phổ biến ở Thái như Phuket. Ở phân khúc hạng sang, giá phòng tại các thành phố và khu nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng thấp hơn từ 45 đến 60 USD so với các địa danh tương ứng tại Thái Lan.

Mức giá này được duy trì nhờ chi phí nhân công, thực phẩm thấp và sự phát triển của hệ thống hàng không giá rẻ.

Ông Barnett đánh giá Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển và chưa có bề dày kinh nghiệm như Thái Lan, nhưng tốc độ phát triển hạ tầng chính là điểm khác biệt lớn nhất. Việt Nam đang triển khai kế hoạch xây dựng 12 sân bay mới và mạng lưới đường sắt cao tốc. Việc tái cấu trúc từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 đơn vị hành chính cũng được kỳ vọng giúp tinh gọn quản lý và thúc đẩy kinh tế tại các điểm đến tiềm năng.

Ngược lại, Thái Lan đang đối mặt với tình trạng đình trệ tại nhiều dự án trọng điểm như đường cao tốc, sân bay mới tại Phuket và tuyến đường sắt cao tốc nối ba sân bay. Thái Lan đang quá tập trung vào các thị trường di sản như Phuket, Koh Samui, Pattaya hay Chiang Mai.

"Thiếu lộ trình cho những điểm đến mới dẫn đến tình trạng bão hòa tại các điểm đến cũ, đòi hỏi chính phủ Thái Lan phải đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và thu hút vốn nước ngoài để không bị tụt hậu trong tương lai", ông Barnett nói.

Mai Phương (Theo Bangkok Post)