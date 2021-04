Chuyên gia quốc tế bất ngờ trước công nghệ thẻ mới của Việt Nam

Các chuyên gia ngân hàng, thanh toán số trên thế giới chúc mừng Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên sở hữu công nghệ thẻ tích hợp.

Thẻ Online Plus 2in1 của ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa ra mắt đầu tháng 4 hiện là thẻ tích hợp (Dual card) đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Thẻ bao gồm số thẻ thanh toán và số thẻ quốc tế trên cùng một thẻ, thiết kế cho đối tượng khách hàng muốn tận dụng ưu đãi nổi bật của thẻ tín dụng, rút tiền miễn phí, và xây dựng lịch sử tín dụng cá nhân.

Ông Henry Nguyen, cựu CEO MK Smart, nhận định sự ra đời của dòng thẻ này "thật đáng kinh ngạc" đối với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thanh toán tại Việt Nam. MK Smart là một trong những công ty cung cấp giải pháp thẻ thông minh hàng đầu tại Đông Nam Á với các khách hàng trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và vận tải trên toàn cầu. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc, sinh sống tại Australia và New Zealand, ông Henry cho biết hiện cả hai quốc gia này đều chưa áp dụng công nghệ thẻ tân tiến này.

Người tiêu dùng có thể mở thẻ Online Plus 2in1 trong vòng chưa đến 30 phút đăng ký hoàn toàn trực tuyến. Ảnh: VIB.

Việc VIB tiên phong phát hành thẻ dual card thể hiện nỗ lực của đơn vị trên hành trình tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đây được xem là bước tiến góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Ông RGK Chakravarthy P, chuyên gia tư vấn kinh doanh thông minh cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Ấn Độ nhận định thẻ Online Plus 2in1 sẽ là yếu tố làm "thay đổi cuộc chơi" trong công cuộc đưa người dùng đến với thói quen thanh toán mới trong thời đại công nghệ 4.0 hiện tại.

Ông Tamer El Iraky, Tổng giám đốc Kartplus Technology cho biết rất ấn tượng với dòng thẻ tích hợp đầu tiên tại Đông Nam Á - Online Plus 2in1, đồng thời mong muốn được VIB chia sẻ kinh nghiệm triển khai dòng thẻ thông minh này để phát triển với các đối tác tại Trung Đông.

Việc VIB công bố dòng thẻ tích hợp tại châu Á mang lại nhiều đánh giá tích cực về công nghệ thanh toán đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Các chuyên gia hàng đầu từ các nước Canada, Trung Quốc, UAE, Australia, Singapore... bày tỏ sự yêu thích tới công nghệ mới này, đồng thời mong muốn có cơ hội trao đổi nhiều hơn với các đối tác Việt Nam như VIB để sớm triển khai sản phẩm tương tự tại các quốc gia khác.

Thẻ tích hợp có hai chip tương ứng với hai số thẻ khác nhau là thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế. Ảnh: VIB.

Đầu tháng 4, VIB ra mắt dòng thẻ Online Plus 2in1 đầu tiên tại Đông Nam Á. tích hợp thẻ tín dụng và thanh toán. Thẻ được thiết kế cho mọi người dùng với nhiều ưu đãi giao dịch trực tuyến, bao gồm các giao dịch qua ứng dụng Grab lên tới 43 triệu đồng một năm.

Với người chưa đủ tiêu chuẩn mở thẻ tín dụng, có thể sử dụng tính năng thẻ thanh toán quốc tế trong VIB Online Plus 2in1 và hưởng ưu đãi 21,5 triệu đồng cho các giao dịch trực tuyến và giao dịch qua Grab, rút tiền miễn phí trên toàn quốc, được ngân hàng xét mở tín dụng sau một thời gian chi tiêu qua thẻ.

Từ đầu năm 2020, VIB là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chấm điểm tín dụng, số hoá quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, e-KYC (nhận diện và xác thực gương mặt, hình ảnh, xác thực dữ liệu, kiểm tra gian lận). Theo đó, khách hàng mở thẻ Online Plus 2in1 không cần đến quầy giao dịch, chứng minh thu nhập, thay vào đó có thể sử dụng smartphone hoặc máy tính để đăng ký mở thẻ. Chỉ với vài phút điền thông tin, khách hàng có thể thực hiện giao dịch ngay với thẻ VIB Online Plus 2in1 trong chưa tới 30 phút, hoàn toàn trực tuyến, ngay cả vào cuối tuần.

Ngoài việc tích hợp hai thẻ tín dụng và thanh toán quốc tế, VIB Online Plus 2in1 còn có khả năng tự động lưu lại số trong ứng dụng Grab cài đặt trên điện thoại chủ thẻ, tự động kết nối để tích điểm khi tiêu dùng. Chủ thẻ VIB Online Plus 2in1 được tích điểm gấp 20 lần so với các giao dịch Grab thông thường, miễn phí các loại phí giao dịch; tặng gói bảo hiểm toàn diện gồm bảo hiểm danh tính chủ thẻ, bảo hiểm mua sắm trực tuyến và bảo hiểm dịch vụ qua ATM...

Với công nghệ thẻ tiên tiến lần đầu triển khai thành công tại Đông Nam Á, VIB Online Plus 2in1 vừa ra mắt đã gây bất ngờ cho thị trường, đồng thời tạo nên thách thức mới trong cộng đồng thanh toán quốc tế. Bước ngoặt này đã góp phần khẳng định sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam về thanh toán không tiền mặt nói chung và thanh toán qua thẻ nói riêng tại khu vực châu Á.

Thy An