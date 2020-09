Chuyên gia PV Gas hướng dẫn an toàn khi có sự cố về gas

Bếp gas là thiết bị nhà bếp quen thuộc, được các gia đình sử dụng hằng ngày để đun nấu. Tuy nhiên, nhiều người dùng thường chủ quan và sử dụng bếp theo cảm tính thay vì đọc kỹ hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất số gần đây, các chuyên gia PV Gas đã hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý khi có sự cố về ga.

Trước tiên, các chuyên gia đã giải thích về một số hiện tượng thường gặp như ngọn lửa đổi sang màu đỏ hoặc bình ga ngưng hơi nước bên ngoài. Với hiện tượng ngọn lửa đổi màu sang màu đỏ. Đây là trường hợp rất hay gặp khi sử dụng gas đun nấu tại các gia đình. Theo đại diện từ PV Gas có 4 nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Chuyên gia PV Gas hướng dẫn xử lý sự cố về gas.

Thứ nhất, ngọn lửa đỏ có thể do đáy nồi dính dầu mỡ, cách khắc phục là vệ sinh đáy nồi cho sạch sẽ. Thứ hai, do đầu bếp bị bẩn, dính dầu mỡ hoặc nước, cách khắc phục là cần vệ sinh thường xuyên. Thứ ba, do bếp đặt ở trong không gian quá hẹp, thiếu oxy cũng gây ra hiện tượng gas đỏ lửa, cách khắc phục là điều chỉnh núm gió ở dưới đáy bếp. Thứ tư, có thể do bình gas sắp hết khiến áp lực trong bình giảm đi và ngọn lửa thường cháy nhỏ hơn và đỏ hơn so với bình đầy gas.

Đối với hiện tượng ngưng hơi nước bên ngoài vỏ bình gas, theo các chuyên gia đây là tình trạng thường gặp, không nguy hiểm, nguyên nhân do khi gas ở trong bình chuyển từ pha lỏng sang pha hơi, thu bớt nhiệt ở trong bình gas dẫn đến vỏ bình gas bị lạnh, gây ngưng tụ nước ở bên ngoài.

Trong trường hợp bình gas bốc cháy với ngọn lửa xì mạnh, các chuyên gia cho rằng, người dân không nên vội lo lắng. Nhiều trường hợp khi gặp tình trạng này đã sợ hãi và tìm cách chạy thoát thân và phải gánh chịu những thiệt hại mà vụ nổ đã gây ra.

Chuyên gia PV Gas cho biết, việc xử lý bình gas cháy nổ không hề phức tạp mà trái lại rất đơn giản với những thao tác và vật dụng dễ kiếm.

Động tác đơn giản nhất là nhanh chóng khéo kéo vặn kín van gas để ngọn lửa tắt dần. Van gas là con đường gas thoát ra nếu ngăn được con đường này thì bình gas sẽ không phát nổ. Nếu nhiệt ở vị trí van làm bạn khó tiếp tận van, hãy tìm kiếm một vật bảo hộ bàn tay sau đó dũng cảm thực hiện, việc khóa van gas nếu làm dứt khoát sẽ rất nhanh chỉ trong vài giây đồng hồ không khiến bị thương vì nóng.

Ngoài ra, cách an toàn nhất khi đứng trước một bình gas đang cháy là sử dụng bình cứu hỏa. Đây là vật dụng quan trọng và mỗi gia đình cần trang bị không chỉ đề phòng sự cố gas mà còn là sự cố điện hay các sự cố cháy nổ khác. Những bình cứu hỏa có chất chữa cháy là khí CO2 có thể dập tắt hiệu quả nhất những đám cháy do khí gas.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi có đám cháy nổ khí gas xảy ra, điều quan trọng nhất chính là cần chạy ngay đến nơi gần nhất lấy bình cứu hỏa, tới gần địa điểm cháy giật chốt an toàn, hướng vòi phun vào gốc đám cháy, giữ khoảng cách khoảng 1,5m so với đám cháy, sau đó bóp van để bột chữa cháy hoặc khí chữa cháy phun vào đám cháy.

(Nguồn: PV Gas)