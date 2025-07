Chuyên gia pha chế quán bar top 7 châu Á đến Barson

Sự kiện "Nights of the Best" của Barson quy tụ chuyên gia pha chế từ loạt quán bar hàng đầu châu Á, mở đầu với khách mời từ Hope & Sesame Guangzhou.

"Nights of the Best" (Đêm của những tuyệt tác) là sự kiện thưởng thức cocktail do Barson tổ chức, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa những chuyên gia pha chế hàng đầu châu Á. Khách mời đầu tiên là Micky Lee và Miller Wang, hai chuyên gia pha chế dày dặn kinh nghiệm từ Hope & Sesame Guangzhou - quán bar top 7 thế giới theo danh sách Asia's 50 Best Bars 2025 (50 quán bar hàng đầu châu Á 2025). Quán được mệnh danh là biểu tượng của làn sóng cocktail hiện đại tại Trung Quốc.

Khách thưởng thức cocktail tại Barson. Ảnh: Barson

Hai đêm sự kiện ngày 26-27/7 đã mang đến cho khách tham gia những trải nghiệm độc đáo với menu gồm 6 thức uống đặc biệt.

Miller Wang (trái) và Micky Lee (phải). Ảnh: Barson

Micky từng đạt giải top 3 toàn quốc tại cuộc thi pha chế Maker's Mark Future Masters 2025. Anh mang đến Barson những thức uống lấy cảm hứng từ tinh thần trẻ trung, sự sáng tạo với những nguyên liệu mới lạ. Trong khi nhà pha chế kỳ cựu Miller Wang với 8 năm kinh nghiệm sáng chế ra những công thức độc quyền mang dấu ấn riêng.

Món Truffle Banana do hai chuyên gia pha chế Micky Lee và Miller Wang thực hiện. Ảnh: Barson

Đầu tiên là Truffle Banana với chuối lên men và mật ong nấm truffle, cho hương vị gợi nhớ bánh chuối cháy cạnh và hương khói gỗ táo. Nối tiếp là Green Goodness với thành phần có nước ép cần tây, bạc hà và lô hội dạng gel trong tuýp, cho cảm giác thảo mộc thanh mát.

Black Garlic Manhattan là sự kết hợp vị umami từ tỏi đen chưng cất. Và cuối cùng là 50/50 Sour với vị cà phê và trà Earl Grey, mở ra tầng hương ngọt, thơm dịu nhẹ.

Cocktail Black Garlic Manhattan với nguyên liệu từ tỏi đen. Ảnh: Barson

Sắp tới "Nights of the Best" sẽ trở lại với nhiều sự góp mặt, giao lưu của các chuyên gia pha chế hàng đầu châu Á tại Barson. Quán nằm ở tầng trệt khách sạn Le Méridien Saigon bên bờ sông Sài Gòn, chuyên các loại cocktail độc bản, ẩm thực đa quốc gia kết hợp trình diễn âm nhạc sống động.

Đan Minh