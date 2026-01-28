Chuyên gia nước ngoài trao đổi học thuật với sinh viên HUTECH

Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) tổ chức loạt hoạt động giao lưu cùng chuyên gia quốc tế để sinh viên tiếp cận tư duy chuyên môn toàn cầu.

Tại hội thảo chủ đề "Making of The Statue of Unity: A Marvel of Modern Indian Engineering" (Quá trình tạo nên Tượng Thống Nhất: Một kỳ quan văn minh Ấn Độ hiện đại", TS. Nipa A. Desai - Giám đốc Học viện Công nghệ Sigma (Ấn Độ) đưa sinh viên khám phá toàn cảnh về quá trình xây dựng tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao 182 m. Qua đó, các bạn trẻ tìm hiểu phương hướng giải quyết những vấn đề kỹ thuật để đảm bảo tính ổn định của công trình trong điều kiện tự nhiên.

Hoạt động xây dựng tháp giấy cũng giúp các bạn trực tiếp cảm nhận về trọng tâm, ổn định và tính ứng xử của vật liệu. Việc lắng nghe kiến thức lý thuyết và thực hành tạo nên chuỗi tiếp cận các chuẩn mực kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai dự án, tư duy thiết kế đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

TS. Nipa A. Desai - Giám đốc Học viện Công nghệ Sigma (Ấn Độ) cùng sinh viên HUTECH. Ảnh: HUTECH

Tại tọa đàm về kiến tạo năng lực khởi nghiệp sớm, sinh viên HUTECH cũng được làm việc với các doanh nhân trẻ trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Mỹ. Nhờ đó, các bạn có cơ hội tiếp cận tư duy khởi nghiệp toàn cầu, hiểu rõ hơn về cách hình thành ý tưởng, gọi vốn, phát triển sản phẩm và thích ứng với môi trường cạnh tranh quốc tế.

Các khách mời nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo chỉ hình thành khi người trẻ dám đặt câu hỏi, thử nghiệm và kiên định với những ý tưởng của mình. Giá trị cốt lõi của môi trường startup là tốc độ, sự tập trung và tinh thần "sẵn sàng xắn tay" để đưa sản phẩm tốt lên từng ngày. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải chấp nhận rủi ro, coi sai lầm như một phần của tiến bộ và không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân.

Các doanh nhân trẻ trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Mỹ. Ảnh: HUTECH

Ngoài ra, HUTECH còn triển khai nhiều buổi trao đổi khác về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến lĩnh vực truyền thông, ngoại giao giáo dục, sức khỏe bền vững và giáo dục cộng đồng, xu hướng giao thông bền vững... Những sự kiện này mở ra không gian đối thoại đa chiều, giúp sinh viên cập nhật những vấn đề thời sự toàn cầu, hiểu rõ hơn vai trò của tri thức liên ngành trong việc giải quyết các thách thức của xã hội hiện đại.

Chuyên gia nước ngoài chia sẻ chuyên môn với sinh viên. Ảnh: HUTECH

Bên cạnh giá trị học thuật, các hoạt động giao lưu cùng chuyên gia quốc tế còn tạo điều kiện để sinh viên HUTECH rèn luyện khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong giao tiếp và thảo luận chuyên môn. Đồng thời, các bạn có thể trau dồi các kỹ năng về trình bày ý tưởng, phối hợp đội nhóm, tạo lợi thế hòa nhập với chuẩn mực đào tạo quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và doanh nghiệp.

Nhật Lệ