Chuyên gia nói Taylor Swift thúc đẩy kinh tế Mỹ

Chuyên gia tài chính Mỹ nhận định tour Eras của Taylor Swift giúp kinh tế địa phương phát triển.

Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ca sĩ diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

Taylor Swift tại đêm diễn ở Cincinnati, ngày 1/7. Ảnh: Twitter Taylor Swift

Đầu tháng 6, thành phố Chicago lập kỷ lục với 44.383 phòng khách sạn kín người trong một đêm, theo Bloomberg. Nhờ đêm diễn 16/6, trong ba ngày cuối tuần tại Pittsburgh, ước tính khoảng 24.000 phòng khách sạn được đặt mỗi đêm. Theo trang tin địa phương Wtae, fan giúp Pittsburgh có doanh thu cao hơn 25% so với các trận bóng bầu dục - môn thể thao phổ biến ở Pittsburgh - của đội Steelers.

Theo khảo sát của QuestionPro, người hâm mộ bỏ ra trung bình hơn 1.300 USD để dự show. Chi phí gồm khách sạn, phương tiện đi lại, ăn uống, trang phục và mua sắm đồ kỷ niệm (merchandise) như áo, nón. Người dự show Grace Friedl tiết lộ với Daily Mail cô chi 280 USD cho trang phục, bên cạnh gần 1.600 USD cho vé máy bay từ Virginia đến Atlanta, vé show, phòng khách sạn, đồ ăn và quà lưu niệm. Còn Michael Nunez, 27 tuổi, tốn gần 5.000 USD để có mặt tại sáu đêm diễn.

Theo kênh WKRC-TV, một fan lái xe hơn 160 km từ Louisville đến Cincinnati tham gia show. Cô có mặt lúc 2h để xếp hàng mua áo thun (40 USD) và hoodie (75 USD). Xin nghỉ bệnh tại công ty để xem Taylor, fan phải hóa trang thành con ma trong MV Anti-Hero, nhằm giấu danh tính trên sóng truyền hình khi được phỏng vấn.

Fan giấu mặt tham dự show của Taylor Swift ở Cincinnati. Ảnh: WKRC-TV

Chuyên gia Callie Cox nhận định việc fan chi tiêu lớn là dấu hiệu đáng ngạc nhiên khi kinh tế đang suy thoái. "Người tiêu dùng Mỹ cảm thấy đủ thoải mái để tiêu số tiền lớn cho buổi hòa nhạc", cô nói với New York Post.

Theo Globe Newswire, Dan Fleetwood - chủ tịch của QuestionPro Research và Insights - nói "tác động kinh tế của Taylor Swift lớn hơn hàng chục quốc gia, vì riêng Eras Tour ước tính đã tạo ra 5 tỷ USD". Beyonce, với tour Renaissance, từng được cho rằng tạo ra lạm phát ở Thụy Điển hồi tháng 5. Ca sĩ You Belong with Me được dự đoán cũng tạo ảnh hưởng tương tự.

Ngoài ra, Taylor Swift khiến giá vé máy bay đến Australia tăng gấp đôi, khi cô công bố thông tin bán vé tour cuối tháng 6. Đông fan Mỹ bay qua nước ngoài để xem vì giá rẻ hơn, từ 79.90 USD-379.90 USD cho một vé, theo New York Post.

Eras Tour của Taylor Swift đã diễn ra gần bốn tháng, là chuyến lưu diễn thứ sáu nhằm quảng bá tất cả đĩa nhạc cô từng ra mắt, bao gồm album mới nhất Midnights (2022). Ca sĩ 33 tuổi miêu tả Eras Tour là "hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc của bản thân". Trong hai đêm diễn tại Detroit (Michigan), cô quyên góp tiền một khoản lớn cho Ngân hàng thực phẩm của cộng đồng Gleaners.

13 buổi biểu diễn ở châu Mỹ Latin sẽ bắt đầu ở Mexico vào ngày 13/8, kết thúc vào ngày 26/11 ở Brazil. Năm sau, cô diễn tại Tokyo vào ngày 7/2, lần lượt qua một số nước ở châu Á, Australia và cuối cùng là châu Âu.

Tour Eras được cho là sẽ vượt qua Farewell Yellow Brick Road của Elton John - đạt 887 triệu USD, để trở thành tour đầu tiên trong lịch sử thu hơn một tỷ USD. CNN so sánh chuyến lưu diễn của cô với các tour của The Beatles cách đây nhiều thập niên. Hàng loạt fan theo Taylor đến các địa điểm khắp đất nước, đứng ở bãi đậu xe và hát.

Bảo vệ hát theo Taylor Swift Davis Perrigo hát theo "I Knew You Were Trouble"của Taylor Swift tại đêm diễn ở Nashville. Video: Newsbestie

Nhiều khoảnh khắc của tour diễn nổi tiếng trên mạng xã hội. Video Davis Perrigo - bảo vệ của tour Eras - hát theo bài I Knew You Were Trouble khiến người xem thích thú. Hồi tháng 5, trong lúc hát Bad Blood, cô dừng lại để giúp fan tránh xung đột với lực lượng an ninh ở sân khấu tại Philadelphia.

Theo Variety, điểm thu hút ở tour là ca sĩ biểu diễn những bài hát bất ngờ - thường chưa được diễn live trước đó. Ngày 1/7, Taylor Swift hát Ivy - thuộc album Evermore, tại đêm thứ hai ở Cincinnati, Ohio - khiến fan vỡ òa.

Ca khúc 'Ivy' - Taylor Swift Ca khúc "Ivy" do Taylor Swift sáng tác. Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 33 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red. Ca sĩ phát hành Speak Now (Taylor’s Version) vào ngày 7/7.

Quỳnh Quyên (theo New York Post)