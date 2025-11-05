Chuyên gia nêu cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển sang Đông Nam Á, các chuyên gia phân tích cơ hội cho Việt Nam tại tọa đàm "Triển vọng Sourcing Toàn cầu 2025", ngày 4/11.

Tọa đàm do Công ty Global Sources tổ chức, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng và các nhà mua hàng quốc tế. Sự kiện có sự phối hợp của Công ty cổ phần quảng cáo - hội chợ thương mại Vinexad.



Theo đại diện ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam trở thành tâm điểm mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, với lợi thế về năng lực sản xuất, nguồn nhân lực chất lượng, môi trường đầu tư ổn định và tốc độ hội nhập nhanh.

Global Sources lựa chọn Việt Nam như một bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng mạng lưới sourcing (sourcing network - hệ thống các nhà cung cấp, nhà sản xuất, đối tác logistics và nhà mua hàng) tại khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện có sự tham gia của Các chuyên gia trong ngành và hơn 300 chủ doanh nghiệp. Ảnh: Global Sources

Tại chương trình, GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM, nhận định Việt Nam đang nổi lên như trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng động của khu vực nhờ môi trường kinh doanh ổn định, lực lượng lao động chất lượng và khả năng thích ứng linh hoạt. "Việt Nam không chỉ là điểm đến của dòng vốn đầu tư, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu", ông nói.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham), ông Edwin Law cho rằng xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Australia đang mở ra cơ hội lớn cho nhà cung cấp Việt Nam. Ông đánh giá Việt Nam có lợi thế về chi phí, năng lực sản xuất và chất lượng, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cần tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, kiểm soát chất lượng và hiểu rõ nhu cầu người mua để nâng cao khả năng hợp tác.

Ông Sam Hui, Phó Chủ tịch Global Sources (đầu tiên từ trái sang) cùng CEO MoveToAsia (thứ hai từ trái sang và bà Trần Ngọc Thảo Nguyên, nhà sáng lập kiêm CEO Sahabox (thứ ba từ trái sang) chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Global Sources

Ở góc độ nhà mua hàng, ông Guillaume Rondan, Nhà sáng lập kiêm CEO MoveToAsia chia sẻ kinh nghiệm giúp doanh nghiệp Việt trở thành đối tác bền vững, gồm cải thiện năng lực vận hành, linh hoạt trong hợp tác, chuyên nghiệp trong giao tiếp và quản lý chất lượng. Theo ông, các nhà mua hàng quốc tế ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nhanh, minh bạch và đáng tin cậy trong quy trình.

Ông Sam Hui, Phó chủ tịch Global Sources, nhận định Việt Nam đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ chuỗi cung ứng thế giới. Ông cho biết Global Sources xác định Việt Nam là thị trường chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa nhà mua hàng quốc tế và doanh nghiệp trong nước. "Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình chuyển mình từ nhà máy sản xuất sang đối tác cung ứng toàn cầu đáng tin cậy", ông nói.

Ông Sam Hui tặng hoa cho các chuyên gia tại sự kiện. Ảnh: Global Sources

Sự kiện cũng là dịp để đại diện Global Sources giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện gồm các công cụ marketing số, chương trình xác minh uy tín nhà cung cấp và cơ sở dữ liệu ngành hàng toàn cầu. Hệ thống này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, củng cố thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuất khẩu quốc tế.

Nguồn: Global Sources