Chuyên gia nêu 3 yếu tố tạo thuận lợi cho người vay mua nhà

Lãi suất vay cố định, thời gian ân hạn dài và thời gian trả góp linh hoạt là 3 yếu tố giúp người mua nhà trả góp yên tâm và chủ động phương án tài chính.

Mua trả góp được xem là lời giải cho bài toán nhà ở, giúp nhiều người sớm hiện thực giấc mơ sở hữu nhà, làm nền tảng ổn định cuộc sống, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Mua nhà trả góp cũng là phương thức được nhiều người trẻ ưa chuộng, một phần nhờ khả năng nắm bắt cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập tốt hơn so với thế hệ trước.

Theo khảo sát năm 2023 của Tập đoàn Property Guru (chủ quản trang Batdongsan), nhóm người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40. Nhóm khách hàng này sẵn sàng chi từ 40% đến 60% tổng thu nhập để trả góp vay mua nhà.

Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT, cho rằng sử dụng đòn bẩy tài chính là lựa chọn tối ưu với những người có nhu cầu thực sự về nhà ở, thay vì chờ đợi cho đến khi tích lũy đủ. Theo ông, thời gian tích lũy càng lâu thì chi phí phải chi trả càng cao do giá bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực tại các đô thị luôn luôn có xu hướng tăng.

Dù vậy, vị chuyên gia khuyến cáo, chỉ nên vay số tiền mà nợ gốc và lãi phải trả hàng tháng chiếm khoảng 80% thu nhập để dự phòng rủi ro lãi suất khoản vay tăng đột biến, hoặc người vay gặp những vấn đề về thu nhập. Bên cạnh đó, lãi suất thả nổi cũng là yếu tố người mua cần lưu tâm. "Thông thường, lãi suất thả nổi mà không có trần cố định là rủi ro lớn nhất với người mua nhà trả góp", vị chuyên gia cảnh báo.

Do đó, ông Tạ Thanh Tùng khuyên người mua nên ưu tiên lựa chọn những dự án có chính sách ưu đãi trong tiến độ thanh toán để có thêm thời gian tích lũy. Đặc biệt hơn cả vẫn là chính sách cố định lãi suất trong một khoảng thời gian đủ dài, thậm chí suốt thời gian vay.

Thực tế, thị trường hiện có chủ đầu tư Vinhomes áp dụng thời gian cố định lãi suất trả góp lên đến 15 năm. Theo đó, chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" của Vinhomes áp dụng cho 3 dự án: The Beverly (Vinhomes Grand Park), R1.01 Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1) và Vinhomes Ocean Park 2. Trong hai năm đầu, khách hàng được hưởng mức lãi suất cố định 6% một năm với khu thấp tầng và 7% một năm với khu cao tầng, từ năm thứ 3 trở đi, khách hàng hưởng lãi suất cố định là là 8% một năm với khu thấp tầng và 9,5% một năm với khu cao tầng. Phần chênh lệch lãi suất so với thực tế, chủ đầu tư hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp lãi suất trên thị trường từ năm thứ 3 thấp hơn mức lãi suất cố định của chương trình, khách hàng được áp dụng mức lãi suất thấp hơn.

Ngoài ra, người mua còn được linh hoạt lựa chọn thời gian trả góp tùy theo khả năng sắp xếp tài chính của bản thân.

Chuyên gia này cho rằng, từ trước đến nay hiếm có chủ đầu tư nào cam kết cố định lãi suất trong thời gian dài như thế, nên có thể xem đây là một cơ hội tốt cho những người đang thực sự có nhu cầu về nhà ở. "Với chính sách này, khách hàng chủ động được kế hoạch tài chính và hạn chế mọi rủi ro về lãi suất thả nổi tăng lên đột biến trong thời gian vay", ông Tùng phân tích.

Độc giả có thể tham khảo công cụ dưới đây để tự tính toán dòng tiền cũng như chủ động về phương án tài chính khi lựa chọn phương án mua nhà trả góp.

Hoài Phong