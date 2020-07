Chuyên gia Mỹ giảng dạy chương trình MBA tại ĐH FPT

Nằm trong lộ trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh MBA, từ năm 2020, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đưa vào chương trình giảng dạy môn học Digital Marketing. So với Marketing thuần tuý, môn học mới cung cấp kiến thức, công cụ, kỹ năng cần thiết mà các nhà tiếp thị, nhà quản trị cần nhận thức và biết cách áp dụng vào công việc trong kỷ nguyên 4.0.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh FSB – Chương trình đào tạo dành riêng cho các nhà quản trị.

Bằng phương pháp giảng dạy linh hoạt, kết hợp giữa thuyết giảng, hoạt động nhóm học tập, Case Study, trắc nghiệm nhanh, brainstorming, thuyết trình nhóm... bài học trên lớp của học viên mang đầy đủ màu sắc học thuật cũng như thực tiễn. Bên cạnh đó, học viên còn được tham gia những buổi đàm thoại trực tuyến cùng nguyên giảng viên FSB - Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng, hiện sinh sống và giảng dạy tại Đại học Michigan (Michigan State University), Mỹ.

"Tôi đưa vào bài giảng nhiều ví dụ thực tế, hình ảnh sinh động, những câu chuyện thú vị về marketing ở cả Việt Nam và Mỹ, cùng với nhiều tình huống marketing vui nhộn và thiết thực để học viên thấy thoải mái và tiếp thu kiến thức hiệu quả" Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng cho hay.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng hiện sinh sống và giảng dạy tại Đại học Michigan, Mỹ.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng có gần 20 năm kinh nghiệm thực tế, từng là chuyên gia FDI của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường đại học Connecticut, Mỹ. Tham gia đàm thoại sau mỗi buổi học cùng Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng, các học viên có thêm cơ hội cập nhật kiến thức quản trị, marketing mới nhất tại nền kinh tế hàng đầu thế giới, cùng những ví dụ giá trị.

Kết thúc 3 buổi chia sẻ cùng học viên MBA, cô Thu Hằng cho biết, buổi thuyết trình cuối khóa học của học viên kéo dài suốt buổi chiều theo giờ Việt nam, nhưng lại là nửa đêm tại Michigan, Mỹ. Giảng viên và học viên tranh luận say sưa về những tình huống và giải pháp marketing đặt ra và không ai quan tâm tới thời gian. Việc học dường như đã xóa nhòa sự cách biệt về không gian và thời gian.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng cũng nhắn nhủ tới học viên: "Tôi đã may mắn có cơ hội làm việc với các học viên tài năng và đầy năng lượng của FSB. Tôi mong các bạn sẽ luôn năng động và sáng tạo để tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho mình. Opportunities don’t happen. You create them (Chris Grosser)".

Trong chương trình MBA của FSB có 30% giảng viên là các nhà lãnh đạo, chuyên gia đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Từ kinh nghiệm thực chiến, người thầy FSB sẽ mang đến cho các nhà quản trị những bài học giá trị và cập nhật kiến thức mới để tạo điều kiện cho học viên bắt kịp xu thế của thị trường và đưa ra quyết định đúng, hướng đi chiến lược cho tổ chức.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo về Quản trị Tổ chức và Doanh nghiệp, với hàng nghìn học viên chương trình MBA, MSE, MiniMBA, CEO... cùng các khóa đào tạo doanh nghiệp khác. Hiện họ là những nhà quản trị nắm giữ những trọng trách cao trong các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các công ty, tổ chức đa quốc gia trên thế giới. Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT Website: www.fsb.edu.vn Hotline: 024 6287 1628 Email: info@fsb.edu.vn

(Nguồn: Viện Quản trị & Công nghệ FSB)