Chuyên gia Malaysia mong FIFA giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch

MalaysiaSau Nhiếp chính vương Johor kiêm cố vấn ĐTQG Tunku Ismail Idris, HLV Zulakbal Abdul Karim cho rằng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép nên được trao cơ hội khôi phục sự nghiệp.

Cuối tháng 9, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido, Jon Irazabal và Hector Hevel bị LĐBĐ thế giới FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong một năm. Bảy cầu thủ gốc nước ngoài này được xác định sử dụng hồ sơ giả mạo để thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong họp báo ngày 25/10, Nhiếp chính vương Johor kiêm cố vấn ĐTQG Tunku Ismail Idris cho rằng khó xóa án phạt, nhưng FIFA có thể giảm án treo giò. Nếu điều này xảy ra, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim tin nó có lợi cho các cầu thủ, và cho phép sớm lấy lại phong độ và sự phát triển ở CLB.

Tiền đạo Malaysia Joao Figueireido (phải) ăn mừng trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Vị chuyên gia cho biết khả năng hồi phục trong bóng đá bao gồm cả việc mất thể lực do ngừng tập luyện, thi đấu. "Thời gian cấm càng dài, sự suy giảm càng lớn", ông nói với báo Malaysia New Straits Times ngày 28/10. "Nếu một cầu thủ ngừng tập luyện hai đến ba tuần, thể lực đã bị suy giảm. Việc cấm một năm chắc chắn ảnh hưởng nặng nề hơn".

HLV Zulakbal cho rằng nếu án cấm giảm xuống còn sáu tháng sẽ không ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ. Án treo giò hiện tại của FIFA là từ ngày 26/9/2025 đến 26/9/2026.

Tuy nhiên, việc xây dựng lại danh tiếng và sự nghiệp sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bảy cầu thủ đều được các CLB cho nghỉ theo quyết định của FIFA, trong đó Holgado xác nhận nghỉ phép không lương. Từ một trung vệ đang có suất đá chính ở giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga, Garces đối mặt tương lai bấp bênh, cùng giá trị chuyển nhượng giảm mạnh.

HLV kiêm chuyên gia bóng đá Malaysia Zulakbal Abdul Karim. Ảnh: NST

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã gửi kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) từ ngày 14/10, và dự kiến có kết quả vào ngày 30/10. FAM phải chứng minh được chỉ mắc sai sót hành chính và không làm giả hồ sơ, bao gồm giấy khai sinh của ông, bà cầu thủ. Khi ấy, FAC mới có cơ sở giảm nhẹ án phạt và tiếp tục cho các cầu thủ thi đấu ở đội tuyển Malaysia sau án treo giò. Ngoài ra, họ cũng đối mặt án xử thua 0-3 hai trận gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ngoài kháng cáo lên FIFA, FAM cũng tự thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra về sai sót. Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) cũng vào cuộc điều tra.

MACC đã liên lạc với Bộ Nội vụ và Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Họ được cung cấp một số tài liệu liên quan đến quy trình đăng ký và nộp đơn xin nhập tịch của cầu thủ. Tính đến nay, MACC chưa phát hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào theo đạo luật của MACC năm 2009.

Trung Thu