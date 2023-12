Chuyên gia lý giải vệt khí hình phễu trên bầu trời Thanh Hóa

Hiện tượng vệt khí lạ chạy phía đường chân trời khu vực huyện Hậu Lộc được lý giải là do khí xả của động cơ máy bay gây ra.

Sáng sớm 26/12, ngư dân ven biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và nhiều nơi khác nhìn thấy hiện tượng vệt sáng trắng trên nền trời gần phía đường chân trời. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh quay video và cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên báo hiệu điềm lành.

Vệt sáng hình phễu trên trời tạo ra từ động cơ máy bay Người dân tại Hậu Lộc, Thanh Hóa quay lại cảnh vệt khí từ động cơ máy họ nhìn thấy từ sáng sớm. Video: Người dân cung cấp

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đây không phải là hiện tượng tự nhiên. Vệt hình phễu trên bầu trời do động cơ máy bay phản lực có thể đang thực hiện nhiệm vụ hoặc tập luyện vào sáng sớm.

Ông Huy giải thích, máy bay khi di chuyển chậm bất ngờ tăng tốc sẽ tạo ra luồng khí ép mạnh. Khi luồng khí này xả vào không khí gặp hơi lạnh đột ngột từ môi trường tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ nhanh làm ngưng tụ hơi nước. Điều này tạo ra vệt không khí có hình thù lạ mắt, khiến nhiều người nghĩ là hiện tượng tự nhiên.

Theo TS Huy, hình thù vệt khí do khí nóng động cơ đẩy máy bay hoạt động theo cơ chế hình phễu nằm ngang, tức không khí từ tâm tỏa ra hai bên tạo ra vệt hình thù tương tự. Hình thù vệt tùy thuộc vào trạng thái hoạt động của động cơ máy bay.

Chuyên gia cho rằng, hiện tượng tạo vệt khí khi máy bay hoạt động chỉ xảy ra khi máy bay tăng giảm tốc độ đột ngột trong vùng có nhiệt độ môi trường thấp, tức 0 độ C hoặc thấp hơn và trời không có gió mạnh.

Ông Huy cho biết, cuối năm ngoái tại Hàn Quốc cũng xảy ra hiện tượng tương tự nhưng vệt không khí có hình thẳng đứng, do khí xả của tên lửa kết hợp không khí gây ra tương tự như cơ chế trên.

Vệt không khí hình phễu do động cơ máy bay. Ảnh: Người dân cung cấp

Đồng quan điểm, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, khả năng cao do máy bay phản lực gây ra vì đầu vệt hình nón có sự di chuyển. "Đây không phải hiện tượng tự nhiên", ông Quyết nói.

Miền Bắc và Trung Bộ đang chịu đợt rét mạnh nhất từ đầu năm do ảnh hưởng không khí lạnh. Nhiệt độ tại Phan Xi Păng (Lào Cai) hôm qua xuống - 3 độ, xuất hiện băng giá. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay (26/12) không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Hà Nội nhiệt độ khoảng 10-22 độ, những ngày sau đó ban ngày lên 25 độ, ban đêm lên 17-18 độ C. Điểm cao trên 1.600 m so với mực nước biển như Sa Pa từ 3-12 độ sẽ tăng lên 6 -18 độ C.

Hà An