Chuyên gia lý giải lý do trẻ hay ốm

Siro Kan – tăng đề kháng từ châu Âu

Siro Kan là sản phẩm tăng cường đề kháng nhập khẩu nguyên chai từ châu Âu, được phân phối ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Siro Kan có thành phần là Beta-(1,3/1,6)-D-Glucan chiết xuất từ nấm sò và vitamin C (1ml Siro Kan có chứa 10mg hoạt chất Beta (1,3/1,6) D-glucan và 10 mg vitamin C). Siro Kan hỗ trợ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, hạn chế ốm vặt, phục hồi sức khỏe cho trẻ mới ốm dậy. Giấy phép QC số 01995/2019/XNQC do Bộ Y tế cấp ngày 26/11/2019. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.