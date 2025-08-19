Chuyên gia kỳ vọng VN-Index chạm 1.800 điểm cuối năm nay

Một số quỹ đầu tư và công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index chinh phục 1.800 điểm cuối năm nay hoặc giữa năm sau, thậm chí lên 1.850-1.900 điểm trong kịch bản lạc quan hơn.

Nhiều công ty chứng khoán và quỹ đầu tư đầu năm nay cho rằng mốc 1.500 điểm là kịch bản tích cực nhất của VN-Index, tức cao hơn cuối năm ngoái 18%. Tuy nhiên, hầu hết đã điều chỉnh dự báo theo hướng khả quan hơn nhiều sau nhịp tăng kéo dài 4 tháng qua, đặc biệt khi chỉ số vượt 1.600 điểm vào giữa tháng này.

Trong bài viết cuối tháng 7, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ đầu tư PYN Elite Fund - nói rằng việc chỉ số đại diện cho sàn TP HCM chạm mốc 1.800 điểm vào dịp Giáng sinh (cuối tháng 12/2025) không phải kịch bản bất khả thi. Tuy nhiên, ông lưu ý những nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện bởi hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trong nước.

Theo ông Petri, thị trường có nhiều yếu tố nâng đỡ trong sóng tăng vừa qua như thông tin về kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam - Mỹ, cộng thêm Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán khá rõ ràng. Sắp tới, ông kỳ vọng xu hướng tăng điểm được hỗ trợ bởi mặt bằng định giá thấp, tâm lý nhà đầu tư tích cực và nền tảng cơ bản ổn định.

Với góc nhìn lạc quan hơn, Công ty Chứng khoán VNDirect mới đây dự báo VN-Index có thể lên đến 1.850-1.900 điểm trong vòng 9-12 tháng tới. VNDirect nêu quan điểm này dựa vào khả năng nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Không đưa ra mốc thời gian như VNDirect, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) kỳ vọng VN-Index có thể tăng lên 1.792-1.864 điểm trong "trung hạn". Dự đoán này vượt xa kịch bản khả quan nhất từng được ABS đề cập hồi đầu năm là chinh phục vùng giá 1.408-1.435 điểm.

So với vùng giá hiện tại, kịch bản điều chỉnh của ABS cho thấy VN-Index còn dư địa tăng khoảng 200 điểm, tương đương 14%. Theo nhóm này, xu hướng tăng giá trung hạn đang được củng cố khi dòng tiền liên tục đổ vào thị trường, tạo ra những phiên thanh khoản đột biến. Dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức có sự tham gia đẩy giá và mua lại rất nhanh trong các phiên biến động mạnh.

Tương tự người đứng đầu quỹ PYN Elite Fund, nhóm phân tích ABS cũng lưu ý khả năng thị trường điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 8 "rất dễ xảy ra", sau đó tăng trở lại. Những nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng đi lên được họ đánh giá sẽ tạo điểm mua tốt, là cơ hội hoán đổi danh mục cổ phiếu cho nhà đầu tư sau nhịp tăng kéo dài.

Trong báo cáo chiến lược công bố đầu tháng này, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cũng nhắc đến khả năng xuất hiện các đợt biến động ngắn hạn do áp lực chốt lời dâng lên vì tỷ lệ cho vay ký quỹ tăng cao trong tháng 7. Tuy nhiên, nhóm này "tin tưởng triển vọng đi lên bền vững trong dài hạn với mục tiêu VN-Index đạt mốc 1.750-1.800 điểm vào năm 2026".

SSI Research nhận định động lực chính để chỉ số chinh phục đỉnh mới là sự hồi phục về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong năm nay dự báo đạt 13,8%. Ngoài ra, sự kiện nâng hạng thị trường vào tháng 10 nếu xảy ra cũng giúp chứng khoán Việt Nam hút khoảng 1 tỷ USD vốn từ các quỹ ETF theo chỉ số, nhờ đó hỗ trợ đáng kể cho diễn biến thị trường nửa cuối năm.

Phương Đông