Chuyên gia, KOL chia sẻ về tư duy sinh lời kép

Vodcast phát sóng trên VnExpress từ ngày 27/10. Chương trình hút hơn 11 triệu lượt xem và 88 triệu lượt hiển thị trên các nền tảng, mang đến những góc nhìn thực tế về tư duy tài chính hiện đại.

"Kaity luôn nghĩ rằng dòng tiền phải luôn chảy, vì nếu dòng tiền nằm yên là dòng tiền không sinh lời được. Vì thế, mình phải tìm cách nào đó để kiếm tiền phù hợp với đam mê, phù hợp với tính chất con người của mình để chúng cùng sinh lời", Kaity nói tại tập đầu vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời".

Diễn viên cho biết bản thân hình thành thói quen quản lý tài chính từ sớm, thường xuyên cân đối chi tiêu và đầu tư cho các mục tiêu cá nhân. Với Kaity, sự linh hoạt là chìa khóa giúp duy trì năng lượng sáng tạo, giúp cô nuôi dưỡng đam mê.

Không riêng Kaity, các nhân vật trong chương trình cùng chia sẻ quan điểm rằng "sinh lời" không chỉ gói gọn trong lợi nhuận tài chính, mà còn là cách sống chủ động, linh hoạt và phát triển bản thân.

Điểm chung của các nhân vật trong chương trình là tinh thần chủ động, tư duy tài chính không dừng ở lợi nhuận, mà mở rộng sang phát triển bản thân, trải nghiệm và tự do.

Trong chuỗi vodcast, nhà sáng tạo nội dung Ngọc Nick M lại nhìn sự thay đổi tư duy tài chính của giới trẻ qua lăng kính thế hệ. "Chúng tôi không còn tiết kiệm để tồn tại, mà quản lý để phát triển", anh chia sẻ. Theo Nick M, tiền là phương tiện giúp "mua lại thời gian và tự do", để có điều kiện sống theo cách mình mong muốn.

Ở góc độ chuyên gia tài chính, doanh nhân Thái Vân Linh cho rằng nền tảng của mọi quyết định tài chính là tư duy quản trị dòng tiền. "Không phải cứ có nhiều tiền mới quản lý. Quan trọng là biết phân lớp dòng tiền, cần tách rõ phần chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và dự phòng. Khi dòng tiền được chia tách hợp lý, mỗi phần đều có cơ hội được tối ưu", doanh nhân nói trong vodcast.

Theo Thái Vân Linh, mục tiêu không chỉ là giữ tiền, mà là để tiền "làm việc" cho mình thông qua các công cụ tài chính phù hợp. Diễn giả cho rằng một tài khoản vừa linh hoạt, vừa sinh lời đều đặn sẽ giúp người dùng an tâm chi tiêu, mà vẫn duy trì hiệu quả tích lũy.