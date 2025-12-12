Chuyên gia, KOL chia sẻ về tư duy sinh lời kép

Vodcast phát sóng trên VnExpress từ ngày 27/10. Chương trình hút hơn 11 triệu lượt xem và 88 triệu lượt hiển thị trên các nền tảng, mang đến những góc nhìn thực tế về tư duy tài chính hiện đại.
"Kaity luôn nghĩ rằng dòng tiền phải luôn chảy, vì nếu dòng tiền nằm yên là dòng tiền không sinh lời được. Vì thế, mình phải tìm cách nào đó để kiếm tiền phù hợp với đam mê, phù hợp với tính chất con người của mình để chúng cùng sinh lời", Kaity nói tại tập đầu vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời".
Diễn viên cho biết bản thân hình thành thói quen quản lý tài chính từ sớm, thường xuyên cân đối chi tiêu và đầu tư cho các mục tiêu cá nhân. Với Kaity, sự linh hoạt là chìa khóa giúp duy trì năng lượng sáng tạo, giúp cô nuôi dưỡng đam mê.
Không riêng Kaity, các nhân vật trong chương trình cùng chia sẻ quan điểm rằng "sinh lời" không chỉ gói gọn trong lợi nhuận tài chính, mà còn là cách sống chủ động, linh hoạt và phát triển bản thân.
Điểm chung của các nhân vật trong chương trình là tinh thần chủ động, tư duy tài chính không dừng ở lợi nhuận, mà mở rộng sang phát triển bản thân, trải nghiệm và tự do.
Trong chuỗi vodcast, nhà sáng tạo nội dung Ngọc Nick M lại nhìn sự thay đổi tư duy tài chính của giới trẻ qua lăng kính thế hệ. "Chúng tôi không còn tiết kiệm để tồn tại, mà quản lý để phát triển", anh chia sẻ. Theo Nick M, tiền là phương tiện giúp "mua lại thời gian và tự do", để có điều kiện sống theo cách mình mong muốn.
Ở góc độ chuyên gia tài chính, doanh nhân Thái Vân Linh cho rằng nền tảng của mọi quyết định tài chính là tư duy quản trị dòng tiền. "Không phải cứ có nhiều tiền mới quản lý. Quan trọng là biết phân lớp dòng tiền, cần tách rõ phần chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và dự phòng. Khi dòng tiền được chia tách hợp lý, mỗi phần đều có cơ hội được tối ưu", doanh nhân nói trong vodcast.
Theo Thái Vân Linh, mục tiêu không chỉ là giữ tiền, mà là để tiền "làm việc" cho mình thông qua các công cụ tài chính phù hợp. Diễn giả cho rằng một tài khoản vừa linh hoạt, vừa sinh lời đều đặn sẽ giúp người dùng an tâm chi tiêu, mà vẫn duy trì hiệu quả tích lũy.
Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, cho biết chiến lược phát triển Bộ đôi Sinh lời của ngân hàng được xây dựng từ việc nhận diện ba "khoảng trống" lớn trong hành vi tài chính người dùng, gồm tiền chờ cơ hội đầu tư, tiền nhàn rỗi chờ chi tiêu và dòng tiền chi ra qua mua sắm ngày càng phổ biến.
Từ đó, VIB định hướng phát triển theo triết lý "Tài chính hành động" (Actionable Finance), chuyển dịch từ tài chính thụ động sang mô hình vận hành liên tục dựa trên dữ liệu và tự động hóa. Mục tiêu là giúp mỗi hành vi tài chính đều tạo ra giá trị. Ưu điểm mô hình này được nhiều chuyên gia tài chính và KOL lựa chọn.
Người dùng hiện đại ngày nay có xu hướng tìm kiếm những giải pháp tài chính vừa linh hoạt vừa sinh lời, thay vì chỉ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm. Từ thực tế đó, ngân hàng ra mắt giải pháp Bộ đôi Sinh lời gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. "Giải pháp này giúp người dùng vừa duy trì khả năng thanh khoản, vừa tối ưu lợi nhuận, biến dòng vốn cá nhân thành nguồn lực vận hành hiệu quả", đại diện Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cho biết.
Về trải nghiệm thực tế, diễn viên Kaity Nguyễn cho biết thích sự tiện lợi của Bộ đôi Sinh lời, đặc biệt là khi mở tài khoản được miễn phí chọn số đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB. "App hiển thị rõ lợi tức, tiền hoàn, giao diện trực quan, thao tác đơn giản. Tôi còn thích các trò chơi mang tính ưu đãi trong Vũ trụ Sinh lời", Kaity chia sẻ.
Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Ngọc Nick M lại nhìn nhận Bộ đôi Sinh lời như một mô hình quản lý dòng tiền hiệu quả cho người dùng hiện đại. "Phần tiền chờ chi tiêu của tôi giờ được sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3% một năm. Khi kết hợp với thẻ VIB Smart Card hoàn tiền 5%, tổng lợi ích lên tới 9,3%. Đó là cách để đồng tiền không ngừng vận hành", anh chia sẻ.
Ở góc nhìn của chuyên gia tài chính, doanh nhân Thái Vân Linh đánh giá Bộ đôi Sinh lời là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng tài chính cá nhân hiện đại, nơi công cụ linh hoạt giúp cân bằng giữa sinh lợi và thanh khoản.
"Điều này minh chứng cho cách tiền vừa vận hành sinh lời, vừa đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt", Linh nói.
Từ góc nhìn thị trường, các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của những sản phẩm tài chính như Bộ đôi Sinh lời phản ánh rõ chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của người dùng hiện đại: có nhu cầu sinh lợi nhưng vẫn cần linh hoạt của dòng tiền.
Chính nhu cầu này thúc đẩy VIB thực hiện chuỗi nội dung "Dẫn đầu xu thế sinh lời", giúp người dùng hiện đại tiếp cận quản lý tài chính một cách gần gũi hơn. "Tài chính không phải là những con số khô khan, mà là công cụ để đạt được cuộc sống cân bằng, tự do hơn", đại diện ngân hàng nói.
