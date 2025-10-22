Chuyên gia khuyến khích ứng dụng AI có chọn lọc vào giáo dục

Tại hội thảo Tầm nhìn giáo dục đại học 2025 của ĐH RMIT Việt Nam, chuyên gia, nhà giáo, doanh nhân cùng bàn về cách đổi mới có chủ đích, trong đó có ứng dụng AI.

Sự kiện do Khối phụ trách đào tạo và trải nghiệm sinh viên Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, thu hút hàng trăm đại biểu từ khắp Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác, bao gồm diễn giả từ Đại học Công nghệ Sydney, Đại học RMIT Australia. Câu hỏi trọng tâm xuyên suốt hội thảo là "Làm thế nào để đổi mới giáo dục thực sự cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên?".

Hội thảo chia sẻ các sáng kiến đổi mới thực tiễn từ AI trong giáo dục đến học tập bao hàm và hợp tác với doanh nghiệp. Ảnh: RMIT

Hội thảo Tầm nhìn giáo dục đại học 2025 giới thiệu nhiều cách tiếp cận có tính kết nối, từ thiết kế học tập và khả năng tiếp cận đến công nghệ mới nổi, hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Người tham dự có cơ hội trải nghiệm các dự án thực tế, nguyên mẫu đang được triển khai và những chiến lược đã kiểm chứng bằng thực tiễn, từng bước thay đổi các lớp học trên khắp khu vực.

Tích hợp Gen AI có chủ đích và liêm chính

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là bài tham luận chính của Phó giáo sư Amanda White đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Là một nhà giáo có tầm ảnh hưởng từng nhận giải thưởng quốc gia về giảng dạy đại học tại Australia, bà đã đem đến góc nhìn toàn diện về việc tích hợp AI tạo sinh (Gen AI) có chiến lược vào giáo dục đại học.

"Gen AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng giống như một chiếc đồng hồ thông minh, nên được sử dụng một cách chiến lược, không phải lúc nào cũng đem ra dùng. Chúng ta cần nghĩ xem đưa Gen AI vào đâu trong hệ thống giáo dục là phù hợp", bà nói.

Phó giáo sư White kêu gọi những người làm công tác giáo dục hướng dẫn để sinh viên dùng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc. Bà trích lời của Giáo sư Angela Duckworth, tác giả sách Grit: Vững tâm bền chí ắt thành công, trong bài phát biểu dành cho tân khoa khóa 2025 của trường Sư phạm Sau đại học thuộc Đại học Pennsylvania (Penn GSE): "Tôi lo rằng sinh viên sẽ dùng AI như một chiếc nạng. Tôi lo rằng vì não bộ con người giống như một nhóm cơ, sinh viên phải dùng thì nó mới săn chắc phát triển, nếu không dùng nó sẽ mất dần đi".

Phó giáo sư Amanda White từ Đại học Công nghệ Sydney (Australia) chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Gen AI một cách chiến lược vào giáo dục đại học. Ảnh: RMIT

Cùng đề tài, bà đề cập thêm đến những nỗi lo và hiểu lầm phổ biến quanh Gen AI, từ việc lo ngại sản phẩm do công nghệ này tạo ra bị xem là gian lận đến hiện tượng "AI slop", rác do AI tạo ra trong các bài tập, cũng như những ý kiến kêu gọi cấm hoàn toàn trong giáo dục.

Phó giáo sư White đề xuất một khung tích hợp Gen AI có mục tiêu rõ ràng trong giáo dục. Khung này gồm ba phần: minh bạch và niềm tin; gắn kết với kết quả học tập; công bằng và khả năng tiếp cận. Trong đó, minh bạch, niềm tin cần truyền thông rõ ràng về việc AI được dùng khi nào và như thế nào. Theo bà, việc gắn kết với kết quả học tập đảm bảo các công cụ AI sẽ hỗ trợ phát triển kỹ năng, thay vì thay thế. Đồng thời, nữ diễn giả nêu bật tầm quan trọng của sự công bằng và khả năng tiếp cận của việc biến AI thành công cụ hữu ích cho tất cả người học, kể cả những người có nhu cầu học tập đa dạng.

Bà dùng lớp kế toán dành cho sinh viên năm nhất tại UTS làm ví dụ minh chứng cho việc ứng dụng khung hành động này vào thực tế giảng dạy. Với hơn 1.800 sinh viên, Phó giáo sư White thiết kế lại bài viết tổng kết trải nghiệm cá nhân dùng công cụ Gen AI. Qua đó, sinh viên có thể tương tác sâu hơn với nội dung học và cải thiện kết quả, đặc biệt với nhóm có khác biệt trong cách học.

"Người làm giáo dục cần là tấm gương cho sinh viên về sự kiên cường, thấu cảm và tư duy phản biện, những kỹ năng mà AI không thể thay thế", bà nhấn mạnh.

Học tập hợp tác

Bên cạnh tham luận của Phó giáo sư White, các đại biểu còn được tham dự vào tám thảo luận chuyên đề được tổ chức song song bởi các nhóm chuyên gia RMIT. Trong đó, phiên thảo luận "Khám phá chân trời AI: Xu hướng hiện tại và tương lai" của nhóm nghiên cứu Tương lai giáo dục đã giới thiệu về những công nghệ khác ngoài ChatGPT, bao gồm các mô hình suy luận, công cụ phát hiện deepfake và tích hợp thực tế ảo VR.

Song song, tại phiên thảo luận "Kết nối khả năng tiếp cận và thiết kế học tập", cô Melanie Casul (Chăm sóc sức khỏe và tâm lý) và cô Nguyễn Ngọc Linh (Thiết kế học tập) chia sẻ về trường hợp một sinh viên khiếm thị tại RMIT Việt Nam. Theo đó, hai diễn giả chỉ ra rằng kế hoạch học tập đồng thiết kế, kết hợp giữa hỗ trợ của con người và các công cụ số, có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế giới số đem lại.

Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm bộ môn đến từ Khoa Kinh doanh, cũng dẫn dắt một phiên thảo luận về đổi mới bộ hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp từ ngành Kinh doanh. Ông giới thiệu mô hình hợp tác với doanh nghiệp kéo dài suốt học kỳ gồm các kỳ thực tập ngắn và thử thách giải quyết các tình huống kinh doanh đang diễn ra trong thực tế, mang đến hướng tiếp cận có thể nhân rộng đối với đồ án cuối khóa mang tính thực tiễn.

Nhóm chuyên gia đưa ra giá trị của học tập suốt đời, mô hình giảng dạy linh hoạt và không gian học tập đồng sáng tạo để phản ánh những thách thức trong thế giới thực. Ảnh: RMIT

Ngoài ra, Tầm nhìn giáo dục đại học 2025 có phiên thảo luận chuyên đề quy tụ các đại diện giới học thuật và doanh nghiệp, gồm: Phó giáo sư Amanda White, Phó giáo sư Donna Cleveland (RMIT Việt Nam) và ông Tường Trần (HEX). Phần chia sẻ của các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của học tập suốt đời, các mô hình học tập đa hình thức và kết hợp, cũng như nhu cầu cùng kiến tạo môi trường học tập phản ánh đúng thách thức thực tế.

Với những nội dung trên, hội thảo giới thiệu về những công nghệ mới, đồng thời, kêu gọi hành động, khẳng định để đem đến thay đổi thực chất trong giáo dục, cần sự hợp tác, các phương pháp đã được kiểm chứng thực tế và cam kết bao hàm, khả năng tiếp cận.

Nhật Lệ