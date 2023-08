Chuyên gia khoa học dữ liệu đồng hành cùng học viên trực tuyến

Anh Nguyễn Huy Thành, chuyên gia khoa học dữ liệu tại Worldquant gắn bó với FUNiX trong vai trò mentor, với mong muốn tiếp sức người trẻ yêu công nghệ.

Trước khi đến với lĩnh vực công nghệ, anh Nguyễn Huy Thành từng là một trong những học sinh chuyên Toán xuất sắc của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), sau đó tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM). Một lần tình cờ đọc được danh sách các tỷ phú trên thế giới, với nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như Bill Gates, Steve Job... anh nhận thấy đây là ngành có nhiều tiềm năng phát triển và là xu hướng của tương lai. Từ đó, anh quyết định theo đuổi và bén duyên với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

"Tôi nhận thấy ngành AI vào thời điểm đó chưa phát triển mạnh như bây giờ. Nếu là người tiên phong, gia nhập ngành sớm, mình sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những người đến sau", anh cho biết. Hiện, anh là một chuyên viên khoa học dữ liệu tại công ty Worldquant, có hơn 8 năm kinh nghiệm về lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu.

Anh Nguyễn Huy Thành - chuyên gia khoa học dữ liệu tại Worldquant đã gắn bó với FUNiX 5 năm với vai trò mentor. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, thông qua nền tảng mạng xã hội, anh Thành biết đến FUNiX và được kết nối để trở thành mentor - người cố vấn chuyên môn. Dành thời gian tìm hiểu, anh nhận thấy đây là công việc giáo dục nhưng không cần soạn bài giảng, không cần lên lớp mỗi ngày mà có thể tận dụng thời gian rảnh để hỗ trợ học viên, dựa trên nguồn học liệu uy tín sẵn có. Những đặc điểm này khác biệt so với nhiều cơ sở đào tạo khác, khiến anh Thành có ấn tượng mạnh và quyết định tham gia FUNiX.

"Trước đây khi bắt đầu học công nghệ và làm nghề, tôi từng gặp nhiều khó khăn. Do đó, tôi muốn trở thành mentor, giúp đỡ, định hướng cho học viên để hành trình của các bạn thuận lợi hơn", anh chia sẻ.

Là một trong những mentor có thâm niên tại FUNiX, mentor Nguyễn Huy Thành rất tích cực trong hướng dẫn học tập. Có thời điểm một tháng anh tham gia 1.360 phiên hỏi đáp (tương đương 298 giờ tương tác với người học), 117 phiên coaching, chấm 60 bài Assignment và 12 phiên thi. Những đóng góp này giúp anh Thành được vinh danh là "mentor của tháng" tại sự kiện vinh danh mentor năm 2022.

Không chỉ hướng dẫn trực tiếp qua các phiên hỏi đáp, anh Thành cũng tham gia các sự kiện như lễ khai giảng, đại hội mentor, các talkshow hay xCoffee - buổi gặp trực tiếp giữa mentor và học viên để chia sẻ kinh nghiệm. Anh cho biết thông qua các sự kiện, anh không chỉ được gặp gỡ đồng nghiệp cùng đam mê công nghệ mà còn chào đón nhiều học viên ở nhiều độ tuổi, công việc và mục đích học tập khác nhau. Với anh, đó đều là những trải nghiệm thú vị.

Mentor Nguyễn Huy Thành (áo thun cổ bẻ trắng) và các học viên trong buổi xCoffee tháng 7/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm việc trong môi trường học viên đa dạng về lứa tuổi và nghề nghiệp, mentor Thành có những điều chỉnh trong phương pháp truyền tải kiến thức, phù hợp cho từng đối tượng, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của học viên đến khi hiểu tường tận vấn đề. Anh cho biết từng dành tới hai buổi học, nhiều tiếng đồng hồ để giảng giải cho một nữ học viên non-IT. Sau những nỗ lực của mentor, học viên đã hiểu rõ kiến thức, qua đó, anh Thành cũng rút ra kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ người học.

Với anh Thành, niềm vui và hạnh phúc của mentor là được chứng kiến sự trưởng thành của học viên mà mình dẫn dắt. Trong số đó, anh ấn tượng với học viên Mai Trọng Nghĩa, cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã theo học khoá học Data Science. Sau 7 tháng học tập tại FUNiX, Nghĩa hiện đảm nhiệm vị trí AI Engineer (kỹ sư trí tuệ nhân tạo) tại công ty Citigo và cũng trở lại tham gia mentoring tại "trường mây".

"Chứng kiến học viên trưởng thành, quay trở lại đóng góp để FUNiX thêm lớn mạnh, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Đội ngũ mentor ngày càng đông đảo, đồng nghĩa học viên sẽ được chăm sóc và hỗ trợ tận tình hơn", mentor Nguyễn Huy Thành chia sẻ.

Trong công việc, anh Thành đề cao nguyên tắc "nghiêm khắc để học viên nghiêm túc học tập". Theo anh, thời gian đầu học viên có thể không quen với kỷ luật và việc học tập trực tuyến một cách nghiêm túc, nhưng chính điều đó sẽ giúp các bạn gặt hái được nhiều thành quả và dễ dàng hơn trong quá trình làm việc sau này.

"Ngành IT còn nhiều tiềm năng phát triển, công cuộc chuyển đổi số sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, kỷ nguyên tương lai sẽ là kỷ nguyên của máy móc và công nghệ. Do đó, việc học IT là lựa chọn đúng đắn và hãy kiên trì theo đuổi đến cùng", nam mentor nhắn nhủ.

Minh Tiến