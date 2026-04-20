Chuyên gia Kangaroo gợi ý tiêu chí chọn điều hòa mùa nóng

Theo chuyên gia Kangaroo, người dùng nên chọn điều hòa có công suất phù hợp, tiết kiệm điện, vận hành êm, độ bền cao và tính an toàn cho gia đình.

Nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát tăng nhanh ngay từ giai đoạn đầu mùa hè năm. Theo đại diện Kangaroo, thói quen chọn mua điều hòa của người tiêu dùng đang có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ quan tâm đến giá bán hay công suất làm lạnh (BTU), khách hàng xem xét kỹ hơn các yếu tố về khả năng tiết kiệm điện, độ êm khi vận hành, độ bền linh kiện và các tính năng bảo vệ đi kèm. Để sở hữu một thiết bị ưng ý, đại diện hãng khuyên người dùng nên dựa trên 5 tiêu chí cơ bản trước khi đưa ra quyết định.

Điều hòa Kangaro phù hợp với không gian phòng khách. Ảnh: Kangaroo

Tiêu chí quan trọng là lựa chọn đúng công suất theo diện tích phòng. Một chiếc máy có công suất quá nhỏ so với không gian sẽ buộc phải hoạt động quá tải liên tục, gây tiêu tốn điện năng và giảm tuổi thọ máy nén. Ngược lại, chọn máy có công suất quá lớn lại dẫn đến lãng phí chi phí đầu tư ban đầu không cần thiết.

Chuyên gia lấy ví dụ, phòng dưới 15 m2 (thường là phòng ngủ, phòng làm việc cá nhân), người dùng nên ưu tiên máy công suất 9.000 BTU (1 HP). Với không gian từ 15 đến 20 m2, máy 12.000 BTU (1,5 HP) là lựa chọn phù hợp nhất. Những căn phòng rộng từ 20 đến 30 m2 như phòng khách hoặc phòng sinh hoạt chung cần máy 18.000 BTU (2 HP) và diện tích từ 30 đến 40 m2 sẽ yêu cầu công suất lên tới 24.000 BTU (2,5 HP).

"Việc tính toán chính xác diện tích giúp thiết bị làm mát hiệu quả nhất, đồng thời tạo cơ sở cho việc tối ưu hóa điện năng trong suốt quá trình sử dụng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh công suất, người dùng nên ưu tiên khả năng làm mát nhanh nhưng phải duy trì được cảm giác dễ chịu. Một chiếc điều hòa tốt không chỉ hạ nhiệt độ phòng tức thì khi vừa khởi động, còn phân bổ luồng khí đồng đều để tránh gây cảm giác buốt cục bộ. Đi theo định hướng "lạnh sâu - mát lâu", dòng điều hòa Kangaroo hiện nay chú trọng.

Thiết bị làm mát Kangaroo nổi bật với tính năng tiết kiệm điện và vận hành êm ái Ảnh: Kangaroo

Tiết kiệm điện cũng là ưu tiên của người dùng nhất là khi nhu cầu sử dụng điều hòa thường kéo dài liên tục nhiều giờ mỗi ngày trong mùa cao điểm. Công nghệ Inverter hiện nay gần như trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho các gia đình chú trọng đến kinh tế dài hạn. Trên các sản phẩm, Kangaroo ứng dụng công nghệ Inverter để giảm thiểu hóa đơn tiền điện hàng tháng, giúp máy vận hành ổn định hơn. Hệ thống này duy trì nhiệt độ ở mức cân bằng, loại bỏ tình trạng nhiệt độ trồi sụt thất thường, giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao trải nghiệm sống cho người dùng.

Độ êm khi vận hành là tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghỉ ngơi, nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Tiếng ồn từ dàn lạnh hay rung chấn từ dàn nóng có thể gây phiền toái trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ. Để giải quyết vấn đề này, Kangaroo đưa vào công nghệ SilentCore nhằm tối ưu hóa chuyển động của các linh kiện bên trong. Công nghệ này giúp máy vận hành êm ái, giảm thiểu các tạp âm phát sinh, tạo ra môi trường thư giãn trọn vẹn.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là độ bền của dàn máy trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Các chuyên gia từ Kangaroo khuyến nghị người dùng nên kiểm tra kỹ chất lượng lớp phủ tản nhiệt và vật liệu ống dẫn. Kangaroo sử dụng công nghệ Gold Plated - lớp phủ vàng chống ăn mòn cho cả dàn nóng và dàn lạnh. Lớp bảo vệ này giúp dàn tản nhiệt bền bỉ hơn trước các tác động của thời tiết và tác nhân hóa học từ môi trường, từ đó duy trì hiệu suất làm lạnh ổn định qua nhiều năm.

Một số dòng điều hòa của Kangaroo hiện nay tích hợp thêm hệ thống giám sát rò rỉ gas lạnh và tự động ngắt khi phát hiện sự cố. Tính năng này hỗ trợ bảo vệ máy nén và hạn chế các hư hỏng nghiêm trọng có thể xảy ra. Ngoài ra, thiết kế cục nóng nhỏ gọn giúp giảm đáng kể thể tích, không chỉ tăng hiệu suất tản nhiệt, còn giúp việc vận chuyển và lắp đặt tại các vị trí hẹp như ban công chung cư dễ dàng và an toàn hơn.

Theo đại diện hãng, với nhóm người dùng đang tìm kiếm một thiết bị hội tụ đủ các yếu tố từ làm mát tốt, tiết kiệm điện đến vận hành êm ái và chú trọng độ bền, điều hòa Kangaroo là một lựa chọn đáng tham khảo. Việc hãng hợp tác phân phối sản phẩm thông qua hệ thống Điện Máy Xanh giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.

Điện Máy Xanh hiện áp dụng chính sách 1 đổi 1 trong vòng một năm nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Chương trình ưu đãi này kéo dài đến hết ngày 31/12, nhằm thêm quyền lợi và sự an tâm cho khách hàng.

Thanh Thư