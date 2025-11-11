Chuyên gia Indonesia: 'Vingroup là biểu tượng chuyển mình trong khu vực'

Tiến sĩ Yannes Martinus Pasaribu, Viện Công nghệ Bandung (ITB) Indonesia ấn tượng với tinh thần tiên phong của Vingroup, cho rằng đây là biểu tượng của sự chuyển mình mang tầm khu vực.

Sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, vị chuyên gia từ ITB có những chia sẻ sâu sắc về tầm vóc của Vingroup. Ông cho rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, Vingroup xây dựng nên một hệ sinh thái sống động, nơi hội tụ của đổi mới, khát vọng và sự phát triển bền vững.

"Tất cả chứng minh với tầm nhìn và ý chí kiên định, một doanh nghiệp hoàn toàn có thể định hình tương lai với tốc độ thần tốc hơn mọi giới hạn tưởng tượng", ông Yannes nhận định.

Tiến sĩ Yannes Martinus Pasaribu đến từ Viện Công nghệ Bandung (ITB), nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Công nghệ Giao thông Bền vững Quốc gia Indonesia. Ảnh: NVCC

Không chỉ là hãng xe

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về giao thông xanh, Tiến sĩ Yannes chỉ ra điểm khác biệt cốt lõi của VinFast so với các thương hiệu khác. Hãng xe Việt không dừng lại ở việc sản xuất ôtô điện. Thay vào đó, ông mô tả VinFast như "nhịp đập" trong một hành trình chuyển đổi xanh toàn diện của Vingroup, một chiến lược trải rộng từ năng lượng sạch, hạ tầng xanh đến giao thông điện hóa. "Tôi tin đây không chỉ là một chiến lược công nghiệp, còn là bản lộ trình hướng tới một nền văn minh xanh", ông nói.

Rộng hơn, từ sản xuất PIN, xe thuần điện, phát triển năng lượng tái tạo, đến giáo dục đại học và nghiên cứu công nghệ cao, Vingroup đang tạo ra một hệ sinh thái "xuyên ngành" độc đáo. Hệ sinh thái này kết nối liền mạch giữa khoa học, con người và thị trường, kiến tạo nên các ngành công nghiệp mới và xây dựng một tương lai nơi công nghệ, năng lượng, con người cùng song hành phát triển. "Trong tương lai gần, Vingroup sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp xanh", ông khẳng định.

Ngọn cờ đầu của một "châu Á mới"

Trong nhiều thập kỷ, sân chơi ôtô tại Đông Nam Á là cuộc đua của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng theo Tiến sĩ Yannes, sự xuất hiện của VinFast đang mở ra một chương mới, đặt ra một câu hỏi mang tính bản sắc cho cả khu vực: "Đông Nam Á, tại sao không?".

Mẫu xe VF 6 đang được mở bán tại Indonesia. Ảnh: VinFast

Sự trỗi dậy của VinFast - thương hiệu ASEAN đầu tiên vươn ra toàn cầu trong ngành xe điện - mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Điều này cho thấy một "châu Á mới" đủ năng lực về công nghệ, tài chính và nhân lực để cạnh tranh sòng phẳng trên trường quốc tế.

"Nếu Nhật Bản có Toyota, Hàn Quốc có Hyundai, thì Đông Nam Á hoàn toàn có thể là VinFast", vị chuyên gia nói. "Khu vực này không chỉ là nơi tiêu thụ giá trị, còn là những người sáng tạo, đổi mới và định hình giá trị, chứng minh tương lai của ngành công nghiệp xanh hoàn toàn có thể được viết từ phía bên này của thế giới".

Indonesia - sự đồng điệu chiến lược

Khi Vingroup mở rộng sang Indonesia, đó không chỉ là một quyết định kinh doanh thuần túy. Tiến sĩ Yannes xem đây là một bước đi mang tính bước ngoặt, kết nối hai quốc gia có cùng khát vọng về một tương lai bền vững.

Ông nhận thấy một sự đồng điệu sâu sắc giữa mục tiêu của Vingroup và chương trình nghị sự quốc gia của Indonesia. "Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp xe điện, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực 4.0. Định hướng của Vingroup hoàn toàn phù hợp với những ưu tiên này", ông nhận định.

Sự phù hợp này mở ra những cơ hội hợp tác to lớn. Indonesia hiện áp dụng chính sách "siêu khấu trừ thuế", cho phép các doanh nghiệp hợp tác với trường đại học trong nghiên cứu và đào tạo được khấu trừ tới 300% giá trị đầu tư. Đây là một cơ chế lý tưởng để Vingroup, thông qua Đại học VinUni, có thể bắt tay với các viện, trường hàng đầu như ITB.

"Nếu sự hợp tác này diễn ra, không chỉ là mối quan hệ đối tác, còn là cầu nối giữa hai hệ sinh thái đổi mới", ông Yannes nhấn mạnh. Sự hợp tác như vậy có thể thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và đổi mới chính sách trên toàn ASEAN.

Với dân số hơn 270 triệu người và 60 triệu người trẻ am hiểu công nghệ, Indonesia được xem là thị trường chiến lược của Vingroup. Chiến lược phát triển năng lượng mặt trời, PIN lưu trữ và giao thông điện hóa của tập đoàn được vị chuyên gia đánh giá rất cao. "Mô hình ‘đảo xanh’ - nơi năng lượng tái tạo kết hợp với phương tiện điện - hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Indonesia", ông nói.

Vừa qua, Vingroup ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp nhà nước PT. Sulsel Andalan Energi để hợp tác phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn và các giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp tại Nam Sulawesi.

Nói về sự kiện này, ông Yannes cho rằng tái sử dụng PIN xe điện sau vòng đời thứ nhất để làm thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời. "Đây sẽ là một ngành công nghiệp tỷ USD mới. Tôi tin Vingroup có đủ tầm nhìn, công nghệ và năng lực để dẫn đầu", ông Yannes cho biết.

Vị chuyên gia Indonesia kết luận Đông Nam Á không chỉ cần thêm một nhà sản xuất ôtô. Khu vực này cần một hệ sinh thái chuyển đổi có khả năng kết nối năng lượng, công nghệ và con người. "Vingroup mang đến mô hình khép kín, một tầm nhìn xanh toàn diện và khát vọng toàn cầu. Một mô hình tích hợp sẽ giúp ASEAN đứng ở tuyến đầu của kỷ nguyên công nghiệp xanh", chuyên gia ITB kỳ vọng.

Thanh Thư