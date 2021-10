Chuyên gia IM Group chia sẻ lộ trình trở thành marketer cho sinh viên

Sinh viên cần 7 năm để trở thành một marketer, gồm rèn thói quen đọc, tập viết, thực tập, thử kinh doanh, làm việc thực tế, tự định hướng...

Thông tin chia sẻ trong buổi tọa đàm "Lộ trình trở thành một marketer" (How to become a true marketer) dành cho những bạn trẻ năng động, sáng tạo muốn làm trong lĩnh vực này. Chương trình tổ chức vào ngày 7/10 tại trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), thu hút hơn 500 sinh viên tham gia trên nền tảng trực tuyến và hàng nghìn lượt xem livestream trên Fanpage trường.

Hai diễn giả tham gia gồm ông Nguyễn Minh Đức - CEO IM Group và ông Nguyễn Tiến Huy - CEO Pencil Group. Về phía nhà trường có Tiến sĩ Kiều Tuân - Chủ tịch HĐQT; thạc sĩ Nguyễn Gia Huy - Bí thư Đoàn trường; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Tụ - Trưởng khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Hùng - Phó trưởng khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế; thạc sĩ Châu Văn Thưởng - Phó trưởng khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế.

Các chuyên gia tham dự sự kiện. Ảnh chụp màn hình

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Tụ chia sẻ, để trở thành một marketer, sinh viên cần học hỏi rất nhiều: qua sách vở, thầy cô, thực tiễn tại doanh nghiệp, kinh nghiệm của những người đi trước...

"Buổi tọa đàm mang đến cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ các chuyên gia cho sinh viên HUTECH nói chung và sinh viên khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế nói riêng, để con đường trở thành marketer thuận lợi hơn", ông Tụ nói

Cụ thể, diễn giả Nguyễn Tiến Huy phân tích nghệ thuật thấu hiểu khách hàng và tinh thần ham học hỏi chính là hai tiêu chí quan trọng khi bạn nhắm đến mục tiêu trở thành marketer. Đó cũng chính là bí quyết giúp ông thăng tiến trong 8 năm làm việc.

Ông Tiến Huy nhận định, sinh viên cần hiểu đúng ý nghĩa, vai trò và chức năng của marketing. Công việc không chỉ viết một mẫu nội dung hay chạy quảng cáo trên Google, Facebook mà sâu hơn là tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đặt tên sản phẩm, tìm vị trí trên thị trường và tạo ra những câu chuyên để nâng cao giá trị.

Hành trình từ sinh viên trở thành một chuyên viên trong ngành, theo ông Huy sẽ mất khoảng 7 năm. Cụ thể lộ trình: năm thứ nhất nên rèn thói quen đọc sách mở rộng kiến thức nền tảng; năm hai tập viết lách, nâng cao năng lực phân tích và phản biện; năm ba xin đi thực tập để quan sát và hiểu biết thêm về công việc; năm tư nên thử kinh doanh qua mạng để hiểu rõ phương thức vận hành một sản phẩm trên thị trường. Trong ba năm tiếp theo, sinh viên nên xin đi làm tại một công ty sở hữu một phòng ban marketing đúng nghĩa để phát triển, làm thật nhiều hạng mục để nắm tổng thể, cuối cùng tự vạch ra hướng phát triển cho bản thân.

Tiếp nối, diễn giả Nguyễn Minh Đức chia sẻ số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chiếm đến 98,1% trong khi doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 1,9%. Điều này đồng nghĩa phần lớn sinh viên sẽ làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một người có khả năng đa nhiệm là ứng cử viên sáng giá trên thị trường. Chính vì vậy sinh viên cần rèn luyện để trở nên thông thạo các công cụ quản lý và vận hành trên website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Minh Đức cho biết thêm, IM Group sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng HUTECH hỗ trợ sinh viên nhằm tạo cơ hội thực tập trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cung cấp các nền tảng công nghệ mới nhất cho sinh viên thực hành.

Cuối chương trình, hai diễn giả đã giải đáp mọi thắc mắc giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về lộ trình phát triển để trở thành một marketer thực thụ.

Minh Huy