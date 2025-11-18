Chuyên gia Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho VĐV, HLV Việt Nam

Tiến sĩ Julian Alvarez (Tây Ban Nha), tập huấn dinh dưỡng cá nhân hóa, cách phục hồi và sử dụng sản phẩm bổ sung an toàn cho VĐV, HLV Việt Nam, chiều 17/11.

Sự kiện do Herbalife Việt Nam phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, thu hút khoảng 100 cán bộ ngành thể thao, huấn luyện viên và VĐV tham dự trực tiếp, kết nối với sáu điểm cầu của các trung tâm huấn luyện trên cả nước. Gần 40.000 lượt theo dõi trực tuyến được ghi nhận trên các nền tảng.

Tiến sĩ Julian Alvarez chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng thể thao. Ảnh: Herbalife

Buổi đào tạo kéo dài hơn ba tiếng, tiến sĩ Alvarez chia sẻ về cách tích hợp dinh dưỡng khoa học vào quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của VĐV. Ông phân tích nhu cầu dinh dưỡng khác nhau giữa các môn thể thao, độ tuổi và giới tính, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cá nhân hóa trong xây dựng phác đồ ăn uống và bổ sung.

Chuyên gia giải thích về quản lý năng lượng, cân bằng nước và cách lựa chọn thực phẩm bổ sung phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống doping quốc tế. Theo ông, việc bổ sung tùy tiện có thể gây thừa hoặc thiếu vi chất, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thành tích.

Bác sĩ Vũ Trọng Hải, Trung tâm Doping và Y học Thể thao, nhận định chương trình giúp đội ngũ y tế cập nhật kiến thức trong bối cảnh rủi ro sử dụng sản phẩm chứa chất cấm vẫn tồn tại. Ông đánh giá cao việc chuyên gia nhấn mạnh nền tảng dinh dưỡng tự nhiên, cân bằng và cá nhân hóa, đồng thời lưu ý rằng việc bổ sung cần dựa trên thông số khoa học thay vì kỳ vọng cải thiện thành tích tức thì.

"Thành tích chuyên môn đến từ quá trình tập luyện, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng hỗ trợ. Buổi tập huấn giúp VĐV có cái nhìn toàn diện, khi nguy cơ đến không chỉ từ thiếu hụt, việc thừa một số vi chất cũng gây ra rối loạn và tạo ra những tác dụng không mong muốn. Do đó, việc bổ sung cần được cá nhân hóa và có sự tính toán kỹ lưỡng thay vì bổ sung một cách tùy tiện", bác sĩ Hải đánh giá.

Chương trình tập huấn nằm trong chiến lược hợp tác giữa Herbalife và thể thao Việt Nam, thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhiều tổ chức thể thao khác.

Các VĐV, HLV lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia. Ảnh: Herbalife

Theo ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, mục đích chính của chương trình là chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động, hướng dẫn cách áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Việc này nhằm giúp các VĐV nâng cao thể lực, tăng cường sức mạnh, cải thiện khả năng phục hồi và tối ưu hóa hiệu quả tập luyện. Từ đó, các VĐV có thể nâng cao hiệu suất thi đấu và đạt thành tích cao.

"Đây là hoạt động tiếp nối trong chuỗi hợp tác toàn diện giữa hai bên. Nhiều năm qua, chúng tôi đồng hành Ủy ban Olympic Việt Nam trong nhiều hoạt động như tài trợ sản phẩm cho VĐV, đi cùng các sự kiện thể thao quan trọng, tổ chức nhiều buổi tập huấn tương tự. Trong tương lai, Herbalife sẽ tiếp tục những hoạt động này, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao Việt Nam", ông Nguyễn Thành Đạt khẳng định.

Về phía Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng thư ký Trần Văn Mạnh đánh giá dinh dưỡng khoa học là yếu tố then chốt để VĐV tối ưu hiệu suất thi đấu ở các giải đấu lớn. "Các chương trình huấn luyện có sự tham gia của chuyên gia quốc tế giúp đội tuyển nâng cao kiến thức và thực hành đúng chuẩn", ông Mạnh cho hay.

Chuyên gia, đại diện VOC và Herbalife chụp ảnh lưu niệm cùng VĐV, HLV. Ảnh: Herbalife

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các VĐV và tổ chức thể thao, thương hiệu này còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các giải chạy lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Lan Anh