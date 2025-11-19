Chuyên gia Herbalife đào tạo dinh dưỡng cho tuyển nữ Việt Nam

Hà NộiHerbalife Việt Nam phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đào tạo dinh dưỡng thể thao cho HLV và các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Ngày 15/11, Herbalife Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo "Tối ưu hiệu suất và phục hồi cho cầu thủ thông qua dinh dưỡng thể thao", tại trụ sở VFF. Tham dự có các tuyển thủ nữ Việt Nam như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Duyên và Nguyễn Thị Bích Thủy... cùng thành viên ban huấn luyện.

Chuyên gia chia sẻ kiến thức tại trụ sở VFF. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Tiến sĩ Julian Alvarez, thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, trực tiếp huấn luyện. Ông là chuyên gia dinh dưỡng và khoa học thể thao đến từ Tây Ban Nha, từng hỗ trợ nhiều VĐV và đội bóng quốc tế. Tại chương trình, tiến sĩ chia sẻ các kiến thức về xây dựng chế độ ăn phù hợp cho môn bóng đá, sử dụng thực phẩm bổ sung theo tiêu chuẩn an toàn, chiến lược bù nước và dinh dưỡng trước, trong, sau tập luyện, cũng như cách quản lý dinh dưỡng khi di chuyển và thi đấu.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa hai bên từ năm 2021 nhằm nâng cao thể lực, sức bền và khả năng phục hồi cho cầu thủ thông qua sản phẩm dinh dưỡng và kiến thức khoa học.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết sự đồng hành của Herbalife mang đến nhiều kiến thức dinh dưỡng từ chuyên gia quốc tế. "Buổi đào tạo giúp cung cấp kiến thức khoa học và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hàng ngày, hỗ trợ cầu thủ tăng cường sức bền và hiệu suất thi đấu", ông nói.

Về phía Herbalife, ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết chương trình này nằm trong hợp tác dài hạn giữa hai bên. "Việc trang bị hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau tập luyện sẽ giúp cầu thủ nâng cao thể lực và đạt hiệu suất tốt hơn", ông chia sẻ.

VFF cùng các cầu thủ tặng áo lưu niệm cho đại diện Herbalife. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021.

Ngoài việc tài trợ cho các VĐV và tổ chức thể thao, thương hiệu này còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các giải chạy lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Lan Anh