Chuyên gia Harvard chỉ ra 6 lầm tưởng về ăn uống

Nhiều người tin ăn càng nhiều đạm càng tốt hay tập thể dục có thể bù đắp cho việc ăn uống vô độ, nhưng chuyên gia Đại học Harvard khẳng định điều ngược lại.

Tiến sĩ Ezekiel J. Emanuel, chuyên gia ung thư từng được đào tạo tại Đại học Harvard (Mỹ), cho rằng thay vì chạy theo các trào lưu ngắn hạn như keto hay detox, bí quyết sống thọ nằm ở những thói quen ăn uống bền vững.

Dưới đây là 6 lầm tưởng về dinh dưỡng mà ông khuyên mọi người nên từ bỏ.

Ăn vặt luôn có hại

Vấn đề không nằm ở hành động ăn vặt, mà ở loại thực phẩm bạn chọn. Đa số mọi người thường tìm đến đồ siêu chế biến như khoai tây chiên, bánh quy - những món chứa nhiều phụ gia kích thích cảm giác thèm ăn, dễ gây nghiện.

Thực tế, ăn vặt lành mạnh bằng các loại hạt, sữa chua, trái cây hay rau củ là thói quen tốt. Chúng cung cấp chất xơ và protein, giúp no lâu và ổn định đường huyết thay vì gây tăng vọt như bánh kẹo ngọt.

Phải nạp thật nhiều protein

Ngoại trừ người trên 60 tuổi (cần khoảng 1,2 g protein/kg cân nặng) hoặc vận động viên chuyên nghiệp, hầu hết người trưởng thành chỉ cần nạp khoảng 0,8 g/kg là đủ. Việc lạm dụng bột protein hay ăn quá nhiều thịt đỏ không phải là giải pháp tối ưu, thậm chí một số loại thực phẩm bổ sung còn chứa kim loại nặng ở mức không an toàn.

Người bình thường nên ưu tiên nguồn đạm tự nhiên từ cá, các loại đậu và sữa chua.

Nạp thật nhiều protein không phải tốt cho sức khỏe. Ảnh: CNBC

Thực phẩm chức năng thay thế được chất xơ tự nhiên

Chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ tiểu đường, bệnh tim và ung thư, nhưng viên uống bổ sung không phải là lối tắt. Chúng thường chỉ chứa một loại chất xơ đơn lẻ (như vỏ mã đề hoặc methylcellulose), không thể tái tạo được sự đa dạng và phức tạp của các loại chất xơ có trong thực phẩm toàn phần (rau, củ, quả nguyên vỏ).

Sữa ít béo luôn tốt hơn

Quan niệm sữa béo gây tăng cân chưa được khoa học chứng minh đầy đủ. Ngược lại, nhiều nghiên cứu chỉ ra trẻ em và người lớn uống sữa nguyên kem có tỷ lệ béo phì thấp hơn nhóm dùng sữa tách béo. Sữa nguyên kem là một phần của chế độ ăn cân bằng, tốt hơn các sản phẩm dán nhãn "ít béo" nhưng đã qua chế biến công nghiệp kỹ và thường được thêm đường để bù đắp hương vị.

Mọi loại chất béo đều xấu

Nhiều thập kỷ qua, chất béo bị "oan". Khi cắt giảm chất béo, người ta thường có xu hướng ăn bù bằng đường và tinh bột tinh chế, khiến tỷ lệ béo phì và tiểu đường tăng vọt.

Chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, các loại hạt, sô cô la đen là thiết yếu cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hơn nửa thìa canh (khoảng 7g) dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. "Kẻ thù" thực sự là thực phẩm siêu chế biến nhiều đường, không phải chất béo tốt.

Tập thể dục để bù đắp cho ăn uống vô độ

Bạn không thể dùng việc tập luyện để xóa bỏ hậu quả của một chế độ ăn tồi tệ. Các nghiên cứu mới cho thấy cơ thể đốt cháy một lượng calo tương đối ổn định mỗi ngày, bất kể mức độ vận động (cơ chế bù trừ năng lượng).

Tập thể dục rất tốt cho giấc ngủ, tâm trạng và xương khớp, nhưng chính những gì bạn ăn mới là yếu tố quyết định cân nặng và sức khỏe lâu dài.

Bảo Nhiên (Theo CNBC)