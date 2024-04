Chuyên gia gợi ý cách tận dụng khoản tiền nhàn rỗi

Với khoản nhàn rỗi, người dùng có thể mở tiết kiệm trực tuyến để được tặng thẻ tín dụng, nhận sinh lời từ tiền lãi, hoàn tiền khi chi tiêu, miễn lãi thẻ, theo chuyên gia VIB.

Người Việt đang ngày càng thận trọng hơn với tình hình tài chính cá nhân, theo Báo cáo Xu hướng Tài chính Financial Trends Report 2023 của Decision Lab. Cụ thể, 50% người ưu tiên hàng đầu cho tiết kiệm và 48% muốn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trước tình huống khẩn cấp. Vì những lý do này, số người mở tài khoản tiết kiệm đã tăng vọt gần gấp đôi, lên 62%.

Năm nay, người dùng vẫn sẽ duy trì thái độ tài chính thận trọng với 54% lựa chọn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Tâm lý và hành vi này đã thúc đẩy các xu hướng tài chính thông minh mới như: lối sống tiết kiệm ồn ào hay thói quen quản lý chi tiêu và tiết kiệm trên cùng một ứng dụng di động...

Người dùng sử dụng ứng dụng và thẻ VIB để hưởng nhiều ưu đãi. Ảnh: VIB

Đối với một bộ phận lớn giới trẻ, tiết kiệm nhiều hơn không có nghĩa tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống ít đi, đặc biệt cho các nhu cầu cơ bản. Thay vào đó, họ có xu hướng cập nhật các hình thức mở thẻ tín dụng mới, tinh gọn nhưng nhiều ưu đãi trong chi tiêu và tiết kiệm hơn.

Hiện một số người dùng có xu hướng mở thẻ tín dụng dựa trên sổ tiết kiệm. Chủ thẻ có thể "nhân ba" lợi ích trên số tiền nhàn rỗi của bản thân gồm nhận lãi suất hấp dẫn từ sổ tiết kiệm, chi tiêu được hoàn tiền và thanh toán đúng hạn còn có thể miễn lãi từ thẻ tín dụng.

Theo đại diện ngân hàng VIB, xu hướng này phù hợp tâm lý người trẻ với nỗ lực đa dạng nguồn thu nhập nhằm tự do tài chính. Số tiết kiệm được coi như tài sản đảm bảo nhằm chứng minh thu nhập để mở thẻ tín dụng. Duy trì lịch sử thẻ tín dụng tốt sẽ giúp nâng cao vị thế tài chính của bản thân, tiến tới các mục tiêu vay mua nhà hoặc ôtô.

Tại VIB, khi mở sổ tiết kiệm trực tuyến, khách hàng được tặng thẻ tín dụng không điều kiện với hạn mức tương đương và liên kết với sổ tiết kiệm. Khi tất toán sổ, ngân hàng chỉ tạm khóa thẻ tín dụng. Đến khi mở sổ tiết kiệm mới, người dùng được tiếp tục dùng thẻ tín dụng ngay mà không cần đăng ký phát hành lại.

Giải pháp mới cho phép đăng ký sổ tiết kiệm trực tuyến và liên kết với thẻ tín dụng tại VIB. Khách hàng có thể linh hoạt tất toán sổ bất cứ khi nào, không phải trả lãi ngay khi nhận hạn mức, thậm chí miễn lãi nếu thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trước ngày đến hạn. Với lịch sử chi tiêu và thanh toán nợ thẻ tín dụng tốt từ 6 tháng trở lên, khách hàng có thể không cần liên kết thẻ với sổ tiết kiệm nữa và độc lập sở hữu một chiếc thẻ tín dụng, từ đó thuận tiện hơn cho việc chi tiêu không tiền mặt.

Các dòng thẻ của ngân hàng. Ảnh: VIB

Từ nay đến 15/4, VIB tặng gói ba sản phẩm ưu đãi cho khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng và kỳ hạn từ một tháng. Đầu tiên là thẻ tín dụng Super Card, Online Plus 2in1 và Financial Free miễn phí hoặc hoàn phí thường niên năm đầu. Người dùng được hoàn thêm 10% tổng giá trị chi tiêu hợp lệ hàng tháng (tối đa 1,5 triệu đồng) trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi phát hành thẻ. Sau thời gian này, chủ thẻ tiếp tục được hưởng ưu đãi theo tính năng của mỗi dòng thẻ: hoàn linh hoạt đến 15% cho chi tiêu mua sắm, du lịch, ăn uống (Super Card); hoàn đến 6% chi tiêu trực tuyến (Online Plus 2in1); rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức (Financial Free).

Thứ hai là sổ tiết kiệm hưởng lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn, cộng thêm lãi suất thưởng hấp dẫn 0,2% một năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. Cuối cùng, tài khoản thanh toán được miễn số dư tối thiểu, miễn phí quản lý tài khoản, giao dịch và thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh việc tối đa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi, thẻ tín dụng mở qua sổ tiết kiệm cũng là lựa chọn của "tín đồ" xu hướng chi tiêu không tiền mặt và lối sống tối giản. Thay vì phải tách biệt hai thẻ ngân hàng: một ghi nợ để giữ tiền lương và gửi tiết kiệm, một thẻ tín dụng cho chi phí sinh hoạt và cá nhân; nay người dùng chỉ cần một thẻ quản lý chi tiêu.

Minh Huy