Chuyên gia gợi ý bữa ăn đủ chất, ít calo kiểm soát cân nặng

Bác sĩ dinh dưỡng Quỳnh Thư tư vấn 4 nguyên tắc tạo bữa ăn kiểm soát cân nặng, mách bữa ăn "3 trong 1" chỉ 200 Kcal đủ dinh dưỡng.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Viết Quỳnh Thư - Trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện FV gặp không ít trường hợp bệnh nhân trăn trở về cân nặng đến mức ai mách gì cũng làm theo. Nhiều trường hợp nhịn ăn chỉ uống 2 lít nước mía mỗi ngày, có anh tập gym đổ mồ hôi 4-5 tiếng đến mức suy thận cấp, có người lại lạm dụng thuốc giảm cân đến mức suy nhược cơ thể.

4 nguyên tắc tạo bữa ăn kiểm soát cân nặng

Theo bác sĩ Thư, dinh dưỡng ấn định năng lượng vào (calo-in), tập luyện và làm việc quyết định năng lượng ra (calo-out). Khi thiết kế bữa ăn kiểm soát cân nặng, bác sĩ tư vấn 4 nguyên tắc: tạo thói quen tính calo mỗi bữa ăn, chế biến bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng thực phẩm, phù hợp sở thích cá nhân. Trong đó, kiểm soát calo hàng ngày là "chìa khóa" duy trì cân nặng hiệu quả.

Để biết cơ thể cần bao nhiêu calo, bác sĩ Thư gợi ý dùng công cụ tính toán dựa theo tuổi, cân nặng, chiều cao, mức độ tập luyện trên Quỹ Calo Thon Gọn. Ví dụ, bạn 30 tuổi, cao 1m55, nặng 60 kg, ít vận động, cơ thể cần 1.890 Kcal mỗi ngày để duy trì sức sống. Để giảm cân an toàn và lành mạnh như mức khuyến nghị 0,5 kg mỗi tuần, bạn cần giảm calo từ bữa ăn xuống còn 1.390 Kcal.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Viết Quỳnh Thư - Trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện FV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu bạn muốn giảm nhiều cân hơn, bác sĩ Thư lưu ý, chỉ cắt calo-in xuống tối thiểu 1.000 Kcal, nếu không sẽ làm cơ thể suy nhược. Nếu bạn nhịn ăn, cắt hoàn toàn calo-in là sai lầm, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Quỹ Calo Thon Gọn sẽ cho bạn biết các món ăn chứa bao nhiêu calo để phân bổ sao cho cân đối. Bác sĩ Thư khuyên nên phân bố đều đặn các bữa sáng, trưa, tối, cữ phụ một cách phù hợp. Mỗi người tránh lúc ăn quá nhiều, lúc ăn quá ít hoặc để cơ thế quá đói rồi mới ăn khi đó sẽ khó kiểm soát, có khuynh hướng ăn nhiều hơn bình thường. Ví dụ, cơ thể cần 1.300-1.400 Kcal, bạn có thể tham khảo khẩu phần ăn: sáng lúc 7h30 khoảng 300-400 Kcal, trưa 11h30 khoảng 400 Kcal, xế 15h khoảng 100 Kcal và tối 17h30 khoảng 400 Kcal, 21h khoảng 100 Kcal.

Bữa ăn kiểm soát lượng calo phù hợp, đảm bảo đủ 5 nhóm thực phẩm tự nhiên: protein hoàn chỉnh từ động - thực vật, ngũ cốc nguyên hạt, dầu thực vật lành mạnh, rau củ, trái cây. Đây cũng chính là "khẩu phần ăn lành mạnh" mà Đại học Havard khuyến cáo để cơ thể nạp đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn.

Ngoài ra, chuyên gia mách nhiều mẹo hay giúp tăng hiệu quả kiểm soát cân nặng. Cụ thể, chú ý ăn đủ protein, bởi protein làm tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể tăng lên 15-30%, so với chỉ 5-10% đối với chất bột đường và 0-3% với chất béo, giúp đốt cháy calories nhiều hơn mà không mất cơ bắp.

Đặc biệt, nên "lăng-xê" các thực phẩm giàu chất xơ giúp no lâu (gạo lứt còn vỏ cám, gạo mầm, rau xanh). Uống nước lọc trước khi ăn để làm đầy bao tử, cữ phụ chỉ nên không quá 100 Kcal với sữa tách béo hoàn toàn không đường, sữa chua không đường. Bữa chính nếu bận rộn, bạn có thể dùng sản phẩm "bữa ăn thay thế" đầy đủ chất dinh dưỡng để lấp đầy 1-2 bữa ăn trong ngày.

Bữa ăn từ 15 thực phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Sản phẩm O’gomeal (viết tắt từ "On-the-go meal") hội đủ 15 thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít năng lượng (nutrient-dense food). Chúng chia thành 5 nhóm: protein hoàn chỉnh từ động vật - thực vật (ức gà, sữa gạo, đậu nành, đậu đỏ, đậu nhật), ngũ cốc nguyên cám (gạo lứt, yến mạch), chất béo lành mạnh (dầu dừa, dầu hạt cải, dầu hạt thông), rau củ (cần tây, cà rốt) và trái cây (kiwi, olive, bí đỏ).

O’gomeal được Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife thiết kế công thức phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Codex về thực phẩm kiểm soát cân nặng thay thế bữa ăn. Điểm độc đáo, ưu việt của O’gomeal nằm ở việc phối hợp đến 15 thực phẩm tự nhiên lành mạnh, cung cấp đa dưỡng chất gồm 25 vitamin, khoáng chất, 18 acid amin; 5.6 g chất xơ tự nhiên, đặc biệt mang đến 15g protein hoàn chỉnh từ động - thực vật. Như vậy, một hộp O’gomeal đáp ứng 30% nhu cầu protein của cơ thể theo chuẩn khuyến nghị từ FDA nhưng vẫn đảm bảo giới hạn năng lượng ở 200 Kcal, phù hợp cho người có nhu cầu kiểm soát cân nặng. Mức năng lượng này chỉ tương đương với năng lượng của một phần ba bát phở thông thường (khoảng 600 Kcal).

Ngoài đa dưỡng chất, O’gomeal chứa phức hợp xơ tự nhiên giúp cơ thể no lâu và chiết xuất Garcinia Cambogia hỗ trợ giảm cảm giác đói và thèm ăn, ức chế tổng hợp chất béo. Điều này giúp người dùng đạt được mục tiêu cân nặng đề ra hiệu quả hơn.

O’gomeal được thiết kế theo tiêu chuẩn Codex cho người cần kiểm soát cân nặng.

Việc ăn đa dạng 15 thực phẩm thuộc 5 nhóm trên là cần thiết để cơ thể nạp đủ dinh dưỡng từ nhiều nguồn. Song điều này khó khăn với người bận rộn, không đủ thì giờ chế biến, không có công cụ đo đếm chính xác. Do đó, có thể nói O’gomeal là bữa ăn thay thế "3 trong 1" với đầy đủ dưỡng chất, tiện lợi, tăng cường sức khoẻ. Sản phẩm phù hợp với nhân viên văn phòng, người kinh doanh, bận rộn có quỹ thời gian eo hẹp, khó chuẩn bị bữa ăn hoàn chỉnh.

O’gomeal có 2 vị gạo, đậu đỏ thơm ngon dễ uống, đạt tiêu chuẩn 4 "không": không lactose, không bổ sung đường, không chứa gluten, không chất bảo quản. Trong ngành hàng dinh dưỡng, Orgalife có thế mạnh lớn về đội ngũ nhà khoa học giàu chuyên môn, nắm giữ bằng sáng chế về dinh dưỡng khoa học trọn lành. O’gomeal được sản xuất trên quy trình được cấp bằng độc quyền sáng chế bởi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) và Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (NOIP). Nhà máy sản xuất (Orgalife) đạt tiêu chuẩn châu Âu FSSC 22000 và HACCP Codex; sử dụng công nghệ chiết rót vô trùng của Tetra Pak (Thụy Điển).

Tốc độ gia tăng béo phì của Việt Nam là 19% năm 2020, cao nhất của ASEAN, đi kèm theo đó là những hệ lụy do giảm cân sai cách mà nhiều người gặp phải, bên cạnh việc đối diện những vấn đề sức khỏe do thừa cân béo phì gây ra. Do đó, bác sĩ Thư mong muốn, mọi người đều hiểu đúng, hiểu đủ về dinh dưỡng và calories trước khi kiểm soát cân nặng.

Thông tin chi tiết tại: https://ogomeal.com.vn/.

Lê Nguyễn