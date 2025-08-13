Chuyên gia du lịch bị chỉ trích vì dùng 'tiểu xảo' trong khách sạn

Chuyên gia du lịch từng đặt chân đến 80 quốc gia Carmen Roberts bị chỉ trích vì không trả tiền đồ đã dùng trong quầy minibar khách sạn mà lén mua đồ bên ngoài để thay thế.

Carmen Roberts, người dẫn chương trình truyền hình kiêm chủ doanh nghiệp du lịch, tiết lộ trên Instagram về một mẹo tiết kiệm khi đi du lịch. Nữ du khách sinh ra tại Singapore và lớn lên tại Australia thừa nhận từng dùng nước ngọt trong quầy minibar của khách sạn. Để tránh phải trả giá cao, cô đã mua chai nước ngọt tương tự tại siêu thị gần đó với giá rẻ hơn và để lại vào trong tủ lạnh.

"Không đời nào tôi trả 12 USD cho một lon nước ngọt trong quầy minibar khi có thể mua cùng loại ở siêu thị với giá 1 USD", cô nói.

Bài chia sẻ của Carmen khiến dư luận chia làm hai phe với ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đây là mẹo thông minh, giúp khách tiết kiệm chi phí và than phiền quầy minibar trong phòng khách sạn thường bán đồ "quá đắt".

Carmen ra siêu thị mua đồ uống đồ trong một chuyến du lịch. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, phần lớn không đồng tình với mẹo lách luật vì cho rằng nó không công bằng. Quầy minibar trong phòng là một trong những mặt hàng khách sạn kinh doanh thêm để tăng doanh thu. Đồ trong quầy minibar thường đắt vì chúng mang yếu tố thuận tiện nhiều hơn. "Thay vì phải chạy ra siêu thị vào giữa đêm mua đồ vì đói, bạn có thể ăn tạm các món trong quầy minibar. Giá thành đắt hơn vì chúng tiện lợi", một người giới thiệu là nhân viên khách sạn lâu năm giải thích.

"Tôi chỉ đặt đồ uống mình mang từ nhà đi vào tủ lạnh cho mát, chứ không đánh tráo", người khác bình luận. Số khác cho rằng nhiều khách sạn trên thế giới đã lắp cảm biến dưới mỗi món đồ uống tại quầy minibar. Chỉ cần khách di chuyển, giá món đồ uống đó sẽ lập tức được cộng vào tiền phòng.

Quầy minibar thực chất là một tủ lạnh cỡ nhỏ bên trong chứa đồ ăn, thức uống được bán với giá cao trong phòng khách sạn. Ảnh: Onity

Đáp lại, Carmen cho biết độc giả "không nên phán xét" cách làm của mình vì đơn giản đó chỉ là một mẹo nhỏ. Cô cũng chia sẻ thêm mẹo này đôi khi phản tác dụng nếu không tìm được đúng loại đồ ăn, đồ uống thay thế.

Bên cạnh đó, Carmen cũng khuyến khích khách du lịch nên mang theo bình nước cá nhân để hứng nước có sẵn trong khách sạn, sân bay thì vì tốn tiền mua nước đóng chai.

"Nhiều sân bay, nhà ga hay trung tâm thành phố có vòi nước lọc miễn phí. Chai nước 4 euro mua vội có thể khiến bạn tốn kha khá", Carmen nói.

Chuyên gia bị chỉ trích vì dùng 'tiểu xảo' lách luật khi đi du lịch Carmen giới thiệu về chuyến đi đến VIệt Nam năm 2024. Video: Instagram/Carmenroberts_travels

Trước đó, một chuyên gia du lịch khác, Dimple Chudasama-Adams, đến từ Birmingham, Anh, cũng gây chú ý với danh sách 5 việc cần làm ngay khi nhận phòng khách sạn hoặc căn hộ thuê, để đảm bảo an toàn, thoải mái và vệ sinh.

Điều đầu tiên, theo Dimple, là kiểm tra xem phòng có rệp giường hay không. Loài côn trùng này dễ dàng bám vào hành lý, quần áo và theo bạn về nhà, gây ra nguy cơ lây lan. "Hãy kéo ga giường và kiểm tra các góc đệm, tìm những chấm đen - dấu hiệu có thể cho thấy sự hiện diện của rệp", cô khuyến cáo. Các chia sẻ về những điều nên làm trong phòng khách sạn của Dimple được nhiều người đồng tình vì đây coi đây là lời khuyên hữu ích.

