Chuyên gia dự báo 25% số đại học Mỹ đóng cửa trong những năm tới

Lãnh đạo Đại học Brandeis dự báo 20-25% các cơ sở giáo dục đại học ở Mỹ sẽ phải đóng cửa trong những năm tới, do hàng loạt thay đổi như nhân khẩu học, kinh tế, công nghệ.

Fox News ngày 20/1 dẫn trao đổi gần đây của ông Arthur Levine, hiệu trưởng Đại học Brandeis ở Massachusetts, với viện nghiên cứu chính sách độc lập American Enterprise Institute, trụ sở ở Washington.

Trong trao đổi, hiệu trưởng Levine dự báo 20-25% các cơ sở giáo dục đại học Mỹ sẽ chấm dứt hoạt động trong những năm tới. "Về bản chất, giáo dục đại học đang bước vào quá trình chuyển đổi", ông nói. "Không chỉ giáo dục đại học, mà là toàn bộ xã hội Mỹ cũng đang chuyển đổi".

"Mỹ đang chứng kiến nền kinh tế công nghiệp ở phạm vi quốc gia dịch chuyển sang nền kinh tế tri thức số hóa toàn cầu. Hệ quả, xét ở bình diện giáo dục đại học, là hàng loạt thay đổi diễn ra cùng lúc: nhân khẩu học, kinh tế, công nghệ, toàn cầu, và cả chính trị. Kết cục là 20-25% số trường sẽ phải đóng cửa", ông giải thích.

Ông Arthur Levine, hiệu trưởng Đại học Brandeis ở Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Brandeis University

Theo ông Levine, nhiều đại học sẽ buộc phải chuyển phần lớn hoạt động giảng dạy sang hình thức trực tuyến. Các trường có tiềm lực tài chính lớn hơn có thể trì hoãn những thay đổi căn bản.

"Các trường truyền thống như đại học nội trú, nghiên cứu, sẽ là những nơi chuyển đổi mạnh mẽ nhất. Điều này từng xảy ra một lần vào thời kỳ cách mạng công nghiệp, khi các trường liên kết với nhà thờ dần chuyển mình thành đại học, viện nghiên cứu. Lần này cũng vậy", ông cho biết.

Hiệu trưởng Đại học Brandeis chỉ ra thêm một số nguyên nhân khiến các trường đại học gặp khó khăn như học phí quá cao, tâm lý ngại thay đổi và tốc độ thích ứng chậm.

"Nếu giá đắt đỏ, thành quả phải xứng đáng. Đó là bản chất vấn đề. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi khi thế giới thay đổi, mọi nền tảng vận hành của xã hội đều bị bỏ lại phía sau, kể cả giáo dục đại học. Rồi họ phải vội vàng tìm cách theo kịp. Có nơi mất nhiều thời gian, có nơi không bao giờ bắt kịp được", ông Levine giải thích.

Đức Trung (Theo Fox News, AFP, AP)