Chuyên gia DNSE nêu ba kênh đầu tư phù hợp nắm giữ cuối năm

Chứng khoán phản ứng nhanh với tín hiệu tích cực thị trường, bất động sản dần khởi sắc, vàng nắm vai trò phòng thủ, là ba loại tài sản nên nắm giữ, theo ông Võ Diệp Thành Thoại.

Nội dung được ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp, Công ty Chứng khoán DNSE nêu trong chuỗi podcast về chủ đề "Tài chính cá nhân" trên báo VnExpress. Ông Thoại nhận định, năm 2025 mở ra nhiều dư địa tăng trưởng nhờ chính sách hỗ trợ trong nước, song vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro từ các biến động quốc tế.

Theo ông, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Iran - Israel, cùng chính sách áp thuế mới của Mỹ, tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu và chi phí vận tải, kéo theo nguy cơ lạm phát quay trở lại. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất trong tháng 6 và dự kiến có thể hạ hai lần từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, nếu kịch bản này không diễn ra, nhiều nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, sẽ đối diện với áp lực tỷ giá và lạm phát.

Ngược lại với những biến động quốc tế, kinh tế Việt Nam lại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8% và tín dụng trên 16%. Kết quả quý I, GDP đạt mức tăng hiếm thấy trong vòng 10 năm, ngoại trừ năm 2022 khi nền kinh tế bật mạnh sau đại dịch. Lãi suất trong nước cũng đang duy trì ở mức thấp, hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư.

Chuyên gia nêu 3 kênh đầu tư phù hợp nắm giữ cuối năm Ông Võ Diệp Thành Thoại chia sẻ về 3 kênh đầu tư nửa cuối năm. Video: Văn Ngọc

Theo chuyên gia, những yếu tố này cho thấy kinh tế Việt Nam đang trong một giai đoạn phát triển nhanh, với nhiều chính sách được ban hành và triển khai thần tốc, từ quản lý thị trường đến các đề án quy mô lớn. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đồng loạt nới lỏng chính sách tiền tệ, các tài sản tăng trưởng sẽ hưởng lợi, trong đó ba kênh đáng chú ý là chứng khoán, bất động sản và vàng.

Trong đó, chứng khoán được đánh giá là kênh phản ứng nhanh nhất. VN-Index khởi đầu năm quanh 1.250 điểm, đến nay nhiều cổ phiếu đã tăng 30-40%. Việc hạ lãi suất và xử lý nợ xấu giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, tạo điều kiện mở rộng hoạt động, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Song song thị trường vốn, bất động sản cũng bước vào giai đoạn phục hồi sau thời kỳ trầm lắng. Ông Thoại nhận định giai đoạn 2025-2027 sẽ là chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản, nhất là phân khúc chung cư và nhà phố tại các đô thị lớn, nhờ nhu cầu ở thực cao và chính sách tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, cơ chế định giá đất theo giá thị trường cũng mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư nắm giữ quỹ đất trong quy hoạch.

Ở chiều ngược lại, vàng dù không còn nhiều dư địa tăng giá nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục. Đây là tài sản phòng thủ, giúp cân bằng khi thị trường biến động. "Đầu tư vàng là chấp nhận lợi suất thấp, nhưng cần thiết để bảo vệ danh mục", ông nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm cá nhân, ông Thoại khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ danh mục theo hướng đa dạng hóa, thay vì dồn vốn vào một kênh duy nhất. Cụ thể, phần lớn dòng tiền nên ưu tiên cho chứng khoán và bất động sản, những kênh có khả năng tăng trưởng tốt trong môi trường lãi suất hạ nhiệt. Bên cạnh đó, cần duy trì một tỷ trọng nhất định ở vàng để phòng thủ, giảm thiểu rủi ro khi thị trường có biến động bất ngờ.

Theo ông, không ai có thể dự đoán chính xác hoàn toàn diễn biến kinh tế, bởi thị trường luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Vì vậy, nhà đầu tư luôn cần chuẩn bị những kịch bản dự phòng cho bản thân.

"Đầu tư không chỉ là cố gắng kiếm thật nhiều tiền khi thị trường thuận lợi mà quan trọng là biết cân bằng rủi ro và lợi nhuận để danh mục luôn an toàn, bền vững", ông nhấn mạnh.

Minh Đăng