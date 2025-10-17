Chuyên gia DNSE: Đầu tư chứng khoán giống như làm vườn

Chia sẻ về cách tiếp cận thị trường, ông Võ Văn Huy, Trưởng phòng khách hàng cao cấp của DNSE ví đầu tư giống làm vườn, cần chuẩn bị kỹ, kiên trì chăm sóc để có kết quả tốt nhất.

Theo ông Huy, ở giai đoạn chuẩn bị, nếu người làm vườn cần xem xét hạt giống, đất đai, thời tiết thì ở góc độ nhà đầu tư cần nghiên cứu doanh nghiệp, ngành nghề, vị thế cạnh tranh cũng như bối cảnh thị trường. Đây cũng là lúc xác định chiến lược tiếp cận.

Trên thị trường, đầu tư tăng trưởng (growth investing) và đầu tư giá trị (value investing) là hai trường phái phổ biến với những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc hiểu rõ sự khác biệt sẽ giúp nhà đầu tư chọn phương pháp phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính cá nhân.

Đầu tư tăng trưởng hướng tới những doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận bứt phá trong tương lai. Nhà đầu tư chấp nhận trả mức định giá cao hơn (P/E, P/B vượt trung bình) để đổi lấy cơ hội từ đà tăng trưởng. Ngược lại, đầu tư giá trị tập trung vào những doanh nghiệp đang bị thị trường định giá thấp hơn so với giá trị thực, với niềm tin rằng sớm hay muộn thị trường sẽ điều chỉnh và phản ánh đúng nội tại.

Sự khác biệt còn thể hiện qua thời gian nắm giữ. Theo ông Huy, có người theo đuổi chiến lược giá trị - tương ứng với việc chọn giống dài ngày trong làm vườn, cần kiên nhẫn nhiều năm để chờ ngày "ra quả". Ngược lại, có người chọn chiến lược tăng trưởng - giống ngắn ngày, kỳ vọng thu hoạch chỉ sau vài tháng, thậm chí vài tuần.

Ông Võ Văn Huy (phải) chia sẻ về chiến lược đầu tư chứng khoán trong chuỗi podcast Tài chính cá nhân trên VnExpress. Ảnh chụp màn hình

Trong giai đoạn chăm sóc, mức độ theo dõi tùy thuộc chiến lược. Nhà đầu tư giá trị thường định kỳ rà soát, kiên trì đi qua giai đoạn cổ phiếu "đi ngang" miễn là nền tảng cơ bản chưa thay đổi. Trong khi đó, nhà đầu tư tăng trưởng có xu hướng quan sát sát sao hơn để phản ứng kịp thời khi dấu hiệu tăng trưởng chững lại. Dù theo trường phái nào, khi xuất hiện sự kiện bất thường, cả hai nhóm đều cần đánh giá lại và đưa ra quyết định nhằm bảo toàn danh mục. Với người mới, chuyên gia DNSE khuyến nghị nên có cố vấn đồng hành ở giai đoạn đầu.

Theo ông Huy, nhà đầu tư cá nhân không nên tuyệt đối hóa một phương pháp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Việt Nam mang tính chu kỳ và chịu tác động lớn từ tâm lý đám đông. Cách tiếp cận phù hợp là duy trì nhóm cổ phiếu giá trị làm "xương sống" danh mục để tạo sự ổn định, đồng thời linh hoạt phân bổ một phần nhỏ vào cơ hội tăng trưởng khi điều kiện thuận lợi.

Trong quá trình đầu tư, kỷ luật quản trị rủi ro là nguyên tắc xuyên suốt. Với đầu tư tăng trưởng, cần đặt ngưỡng cắt lỗ (stop-loss) rõ ràng để tránh thua lỗ khi xu hướng đảo chiều. Với đầu tư giá trị, điều quan trọng là sự kiên nhẫn, chấp nhận giai đoạn chờ đợi kéo dài trước khi giá trị nội tại được thị trường công nhận.

"Tôi thường dành phần lớn danh mục cho cổ phiếu giá trị để tạo nền tảng ổn định, đồng thời phân bổ một phần nhỏ cho cổ phiếu tăng trưởng để tìm kiếm sự bứt phá", ông Huy chia sẻ và nhấn mạnh: "Quan trọng là phải hiểu rõ mình đang đầu tư vào đâu và vì sao, từ đó mới có thể tự tin đồng hành dài hạn cùng thị trường".

Bên cạnh những kinh nghiệm từ chuyên gia Võ Văn Huy, nhà đầu tư cá nhân có thể tận dụng các nền tảng và công cụ hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư. Tại DNSE, đơn vị cung cấp hệ thống bộ lọc cổ phiếu (stock screener) cho phép sàng lọc nhanh doanh nghiệp theo các chỉ số tài chính cốt lõi, phục vụ cho cả hai chiến lược giá trị và tăng trưởng. Kho dữ liệu phân tích chuyên sâu và báo cáo cập nhật liên tục giúp nhà đầu tư có cơ sở để ra quyết định, thay vì dựa trên cảm tính. Nền tảng giao dịch của DNSE còn được tích hợp các công cụ quản trị rủi ro như lệnh dừng lỗ (stop-loss) và cảnh báo biến động, giúp nhà đầu tư chủ động bảo vệ danh mục.

"Công nghệ không thay thế tư duy và kiên nhẫn, nhưng giúp tiết kiệm thời gian, giảm cảm tính và bám sát chiến lược đã chọn để mỗi cổ phiếu danh mục đều có cơ hội ra trái đúng mùa", đại diện DNSE nói thêm.

Anh Vũ