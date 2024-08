Chuyên gia chia sẻ lý do không nên giảm béo bằng phương pháp tính calo

Huấn luyện viên Phan Bảo Long khuyên những người đang có nhu cầu giảm béo không nên tạo áp lực cho bản thân bằng việc tính toán lượng calo nạp vào hay thải ra khỏi cơ thể.

Huấn luyện viên Phan Bảo Long cho biết calo là một đơn vị đo lường mô tả lượng năng lượng mà một loại thực phẩm hoặc đồ uống nhất định có. Đếm calo là cách tính lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) hoặc lượng calo thải ra ngoài (calo out). Với những người mong muốn giảm cân, lượng calo nạp vào phải ít hơn số lượng calo tiêu thụ trong một ngày. Nếu lượng calo nạp vào lớn hơn lượng tiêu thụ, năng lượng dư thừa sẽ được cất trữ thành dạng mỡ; ngược lại, cơ thể phải đốt mỡ để tạo ra năng lượng.

Một người muốn giảm cân hoặc giảm béo bằng phương pháp đếm calo, sẽ cần phải ăn ít đi hoặc phải tập luyện nhiều hơn để giảm bớt lượng calo dư thừa. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị mọi người không nên thực hiện phương pháp giảm cân này bởi một số lý do dưới đây.

Việc đếm calo không khả thi

Việc đếm calo nạp vào và tiêu thụ thường dựa trên các bảng thống kê chung nhưng những yếu tố như: cách chế biến thực phẩm, mức độ hấp thụ calo của từng người... thậm chí, tốc độ ăn uống đều ảnh hưởng đến độ chính xác của việc đếm calo. Ngoài ra, khả năng hấp thụ calo không chỉ phụ thuộc vào loại thực phẩm mà còn cả tình trạng sức khỏe của hệ tiêu hóa, tốc độ trao đổi chất và các yếu tố cá nhân như gen và lối sống.

"Cùng một loại thức ăn nhưng khả năng hấp thụ calo của từng người có thể khác nhau do vi sinh vật đường ruột hoặc tình trạng hormone", anh Long nói.

Việc đo lượng calo tiêu thụ khi tập luyện cũng khá phức tạp. Các máy đo lường tại phòng gym thường chỉ cung cấp con số ước tính dựa trên các yếu tố trung bình như: tuổi, cân nặng và nhịp tim, mà không thể cá nhân hóa chính xác cho từng người. Sự chênh lệch này trở nên rõ ràng khi so sánh một người có thể lực tốt với một người mới bắt đầu tập luyện. Do đó, việc đếm calo nạp vào và tiêu thụ không thể hoàn toàn chính xác do nhiều yếu tố cá nhân và ngoại cảnh.

Huấn luyện viên Phan Bảo Long, giảng viên bộ môn Hóa sinh, Khoa Y dược, Đại học Tây Nguyên.

Không phải calo nào cũng giống nhau

Các loại calo sẽ được cơ thể xử lý theo những hướng khác nhau. Theo đó, calo từ đường tinh luyện trong nước ngọt có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe như tăng lượng mỡ nội tạng và cảm giác đói nhanh. Trong khi calo từ cơm, đặc biệt là cơm gạo lứt, có khả năng giữ cho cơ thể no lâu hơn và cung cấp năng lượng ổn định. Điều này cho thấy việc chọn nguồn calo từ thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ tập trung vào con số calo. Cùng một lượng calo nhưng cách cơ thể xử lý và tác động của chúng lên sức khỏe cũng hoàn toàn khác nhau.

Huấn luyện viên Phan Bảo Long cho biết một số người sử dụng nước ngọt diet trong quá trình giảm cân. Tuy nhiên, dù không có calo, loại nước này cũng không thể thay thế nước lọc. Nước lọc giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh. Việc uống nước ngọt diet thường xuyên còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe khác như ảnh hưởng đến cảm giác đói hay mắc một số bệnh mãn tính nếu lạm dụng. Vì vậy, việc cân bằng giữa lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít năng lượng và tránh xa các thực phẩm chứa nhiều calo rỗng là chìa khóa để duy trì một lối sống lành mạnh.

Calo không phải là nguyên nhân gốc dẫn tới béo phì

Việc tập trung vào các con số calo mà bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ như lối sống, thói quen ăn uống, cơ chế hormone là sai lầm thường gặp của người giảm béo. Để thực sự giải quyết vấn đề béo phì, việc thực hiện lịch sinh hoạt, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng khoa học và hiểu rõ về cách cơ thể cũng như hormone hoạt động là rất cần thiết.

"Chỉ khi nắm bắt được nguyên nhân cốt lõi, chúng ta mới có thể đạt được sự cân bằng và duy trì sức khỏe lâu dài", vị huấn luyện viên nhấn mạnh.

Cơ thể sẽ thích nghi với lượng calo mới

Việc áp dụng chế độ ăn uống cực kỳ hạn chế và tập luyện với cường độ cao có thể giúp một người giảm cân nhanh chóng nhưng đồng thời cũng có khả năng gây ra những hậu quả cho cơ thể. Khi cơ thể bị thiếu calo trong thời gian dài, chức năng chuyển hóa sẽ chậm lại để bảo tồn năng lượng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tăng cân trở lại sau khi kết thúc quá trình giảm cân khắc nghiệt.

Theo chuyên gia, giảm cân không chỉ là việc cắt giảm calo và tập luyện mà còn cần phải hiểu về cơ chế hoạt động của cơ thể. Thay vì cố gắng hạ mức calo xuống thấp hơn nữa, một phương pháp tiếp cận bền vững hơn là tập trung vào việc thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt từ từ, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ tinh thần và lối sống để cơ thể có thể thích nghi mà không bị tổn thương. Phương pháp này sẽ giúp việc giảm cân hiệu quả và duy trì sức khỏe tốt hơn về lâu dài.

Ám ảnh về calo dễ tạo ra căng thẳng

Huấn luyện viên Phan Bảo Long từng chứng kiến nhiều bạn bè, người thân xung quanh rơi vào tình trạng căng thẳng và tiêu cực khi quá chú trọng tới lượng calo trong quá trình thực hiện giảm béo. Họ liên tục tính toán, ghi chép và không thể thoát ra khỏi việc liên tục tính toán lương calo in - out. Thậm chí, một số người còn có những hành vi không lành mạnh như cố móc họng để nôn bớt thức ăn nhằm giảm lượng calo đã tiêu thu; hoặc nhịn ăn bữa sau nếu bữa trước trót nạp quá lượng calo cho phép... Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ tiêu hóa. Một số người không thể chịu nổi và phải bỏ cuộc.

Anh Long khuyên mọi người không nên áp dụng một cách dập khuôn, máy móc bất cứ phương pháp nào trong quá trình giảm cân hoặc giảm béo để tránh tạo áp lực cho bản thân khiến mọi nỗ lực đều như "muối bỏ bể". Theo đó, mỗi người cần lắng nghe cơ thể mình để lựa chọn phương pháp phù hợp và vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Hải My