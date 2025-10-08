Chuyên gia chia sẻ hướng phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ em

Hơn 3.000 chuyên gia và cán bộ y tế cả nước tham dự chuỗi hội nghị khoa học quốc tế nhằm cập nhật bằng chứng và khuyến cáo mới trong phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ em.

Sự kiện do MSD phối hợp Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế tổ chức, diễn ra ngày 6/10 tại TP HCM và Hà Nội, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, chủ đề "Góc nhìn mới trong phòng ngừa bệnh do phế cầu ở trẻ em: kết nối dữ liệu lâm sàng, thực tiễn và khuyến cáo chuyên môn". Các chuyên gia nhận định, bệnh do phế cầu vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh nặng và tử vong ở trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới một tuổi.

Chuỗi hội nghị là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp tiên tiến, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai trước gánh nặng bệnh phế cầu. Ảnh: Tâm Đỗ

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết trẻ dưới một tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi kháng thể từ mẹ giảm nhanh sau 6 tháng. Giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi là thời điểm nguy cơ cao, trẻ dễ mắc bệnh phế cầu xâm lấn, nhất là các týp có độc lực mạnh như 3, 22F và 33F.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Trung chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Tâm Đỗ

TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em, chia sẻ thêm, týp huyết thanh ST3 là chủng dai dẳng, tỷ lệ tử vong có thể đến 47%, gây các biến chứng nghiêm trọng như tràn mủ màng phổi, viêm màng não hay tổn thương tim. Ngoài ra, các týp 22F và 33F cũng liên quan tỷ lệ tử vong cao trong vòng 30 ngày.

Vắc xin phế cầu 15 týp thế hệ mới của MSD đã được Bộ Y tế phê duyệt đầu năm nay, với chỉ định cho cả trẻ em và người lớn. Việc ra mắt vắc xin này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của người dân Việt Nam với một giải pháp phòng ngừa tiên tiến, giúp bảo vệ sớm, đặc biệt là cho trẻ dưới một tuổi.

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cũng nhấn mạnh vai trò của việc cập nhật liên tục các khuyến cáo chuyên môn dựa trên bằng chứng mới trong phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ em.

Từ góc độ quốc tế, GS.TS George G. Zhanel, Đại học Manitoba (Canada), cho biết WHO khuyến nghị việc phát triển vắc xin cho trẻ nhỏ cần cân bằng giữa số lượng týp huyết thanh và khả năng sinh miễn dịch. "Một số nghiên cứu cho thấy khi bổ sung quá nhiều týp huyết thanh vào vắc xin dành cho trẻ, đáp ứng miễn dịch có thể giảm. Vắc xin phế cầu 15 chủng của MSD phù hợp cả với trẻ sinh non, đã được triển khai tại hơn 47 quốc gia và vùng lãnh thổ", ông nói.

GS.TS George G. Zhanel, Đại học Manitoba (Canada) trình bày tại hội thảo. Ảnh: Tâm Đỗ

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển hướng từ "chữa bệnh sang phòng bệnh". Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị (ban hành tháng 9) nhấn mạnh vai trò của y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe trẻ em - nhóm dễ tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm.

TS.BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa MSD Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong nâng cao năng lực dự phòng, mang các giải pháp khoa học tiên tiến nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin".

Theo đại diện MSD, chuỗi hội nghị là diễn đàn kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế, cập nhật dữ liệu y học mới, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp phòng ngừa bệnh phế cầu, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai.

MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Mỹ và Canada) là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu, hoạt động hơn 130 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc, vắc xin phục vụ chăm sóc sức khỏe con người và động vật. Công ty hướng đến mục tiêu ứng dụng khoa học tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thế Đan