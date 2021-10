Chuyên gia chia sẻ giải pháp trong 'bình thường mới'

Chương trình "New Normal" tạo diễn đàn giúp chuyên gia chia sẻ kiến thức, giải pháp hoạt động cho cá nhân, doanh nghiệp hướng đến thời kỳ bình thường mới.

"New Normal - Hoạt động an toàn trong thời kỳ bình thường mới" là chuỗi chương trình do Liên minh Chuyển đổi số (DTS) tổ chức, bảo trợ bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và bảo trợ truyền thông bởi MCV Group. Nhiều đơn vị đồng hành cùng chương trình như FPT Telecom, Chương trình sức khỏe cộng đồng iCitizen, công ty Tái tạo sức khỏe AHMT, Casugol (Singapore), công ty GMO-z.com (Nhật Bản), công ty Công nghệ truyền thông MVOT, Digimind Việt nam,...

Chương trình gồm các hoạt động nổi bật như New Normal Talk - diễn đàn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong thời kỳ bình thường mới từ các chuyên gia; Giải pháp New Normal - giới thiệu giải pháp mới, sáng tạo cho thời kỳ bình thường mới; Case-study - chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tế áp dụng các giải pháp hoạt động trong thời kỳ bình thường mới.

Ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS cho biết, mục tiêu lớn nhất là cung cấp thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về an toàn, phòng tránh Covid-19 cho mọi người khi mở cửa hoạt động trở lại; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và bền vững trong thời kỳ bình thường mới. Chương trình còn đồng hành cùng các doanh nghiệp đưa các giải pháp mới, sáng tạo nhằm chinh phục thị trường.

"New Normal sẽ xoay quanh các chủ đề trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại điện tử, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính và tiêu dùng", ông Leon Trương nói thêm.

Tọa đàm đầu tiên có chủ đề "Bạn đã chuẩn bị gì cho bình thường mới" với sự góp mặt của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM, ông Trần Đức Tâm - Giám đốc GMO-Z.com Vietnam & Tenten.vn, bà Lê Thị Tú Anh - Tổng giám đốc AHMT, ông Nguyễn Thanh Trình - Giám đốc Trung tâm kinh doanh FPT Telecom International và ông Raymond Nguyễn - Giám đốc kênh Sức khỏe Oxigene, chương trình sức khỏe cộng đồng iCitizen.

Tham gia thảo luận, các chuyên gia thống nhất rằng bình thường mới là một trạng thái mà khi có những sự bất thường xảy ra trên quy mô rộng và liên tục thì điều đó sẽ trở thành bình thường. Bình thường mới khác bình thường cũ ở 3 điểm chính, đòi hỏi cá nhân và doanh nghiệp phải biết chọn lọc, có giải pháp và kế hoạch để đối phó với sự bất ổn, nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động hàng ngày. Chính vì vậy, tư duy đổi mới rất quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp an toàn và phát triển.

Mở đầu, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM chia sẻ, trước đây, các chương trình hội thảo thường xuyên tổ chức với số lượng hàng nghìn người tham gia hay gặp nhau trực tiếp không cần mang khẩu trang, bắt tay... Hiện nay, hoạt động giao lưu, tọa đàm, đào tạo đều chuyển sang hình thức trực tuyến với nhiều lợi ích cụ thể và dần quen thuộc.

"Hình thức tương tác trực tuyến giúp tăng tương tác, người dùng có thể tham gia mọi chương trình ở nhiều quốc gia trên thế giới với chi phí tối ưu", ông Dũng nói.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Tú Anh và ông Raymond Nguyễn đều thống nhất rằng mọi người cần tái lập các thói quen an toàn sau thời gian cách ly dài như biện pháp 5K, rửa tay, khẩu trang, giữ khoảng cách...

Bà Lê Thị Tú Anh tại chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Trình - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh FPT Telecom International chia sẻ, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh ba yếu tố trọng tâm gồm công nghệ, tài chính và thương mại điện tử để nắm bắt cơ hội trong thời kỳ bình thường mới.

Trả lời cho câu hỏi từ khán giả về công nghệ phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng, quán ăn, ông Trần Đức Tâm nói chi phí công nghệ không còn là rào cản đối với doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh. Với số tiền rất nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, doanh nghiệp có thể trang bị các công cụ số cần thiết để phòng chống dịch.

"Doanh nghiệp cần chú trọng đến yếu tố con người và sức khỏe con người, ngoài vấn đề tài chính và công nghệ", ông Tâm cho biết.

Các số tiếp theo của chuỗi tọa đàm New Normal sẽ đi sâu vào giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể nhằm giúp cá nhân và doanh nghiệp có thể ứng dụng.

