Chuyên gia chia sẻ cách chọn điều hoà tiết kiệm điện

Đại diện Daikin Việt Nam, Nagakawa và thành viên Hội đồng Giám khảo Tech Awards 2021 sẽ cùng trao đổi về cách chọn và sử dụng điều hoà tiết kiệm điện.

Trong giai đoạn giãn cách và phải làm việc, học tập tại nhà, không ít người than phiền vì hóa đơn tiền điện tăng vọt, một phần do bật điều hòa cả ngày. Do đó, những kinh nghiệm giúp điều hòa hoạt động hiệu quả và tiêu thụ ít năng lượng được nhiều người dùng quan tâm.

Bên cạnh đó, thị trường điều hòa hiện nay khá đa dạng về thương hiệu, chủng loại và công nghệ, dẫn đến việc người dùng cảm thấy lúng túng khi chọn mua một chiếc điều hoà phù hợp với nhu cầu và có chi phí sử dụng tiết kiệm nhất.

Tọa đàm trực tuyến Tech Talks phiên số hai, diễn ra từ 15h ngày 19/8, sẽ có chủ đề "Cách chọn điều hoà tiết kiệm điện". Ba khách mời của chương trình là bà Lý Thị Phương Trang - Tổng giám đốc Daikin Air Conditioning Việt Nam, ông Bùi Văn Việt - Giám đốc ngành hàng điện lạnh Nagakawa và ông Trần Đức Trung - thành viên Hội đồng Giám khảo Tech Awards 2021.

Ba diễn giả của toạ đàm chiều mai là bà Lý Thị Phương Trang, ông Bùi Văn Việt và ông Trần Đức Trung.

Bà Lý Thị Phương Trang hiện là Tổng giám đốc Daikin Air Conditioning Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư ngành nhiệt lạnh, đam mê lớn nhất của bà là hệ thống điều hòa không khí nói riêng và các lĩnh vực công nghệ cao nói chung. Với 35 năm kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý điều hành, bà được coi là "nữ tướng" trong ngành điều hoà, góp phần quan trọng đưa Daikin Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường. Bà cũng là Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí hơn 20 năm qua.

Diễn giả tiếp theo là ông Bùi Văn Việt, Giám đốc ngành hàng điện lạnh Tập đoàn Nagakawa. Ông có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển sản phẩm điện lạnh tại các tập đoàn đa quốc gia. Ông được coi là "đầu tàu" dẫn dắt và truyền cảm hứng cho việc phát triển các sản phẩm điện lạnh của Nagakawa, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm ưu việt, thân thiện với môi trường, cũng như góp phần cung cấp các sản phẩm tiện nghi cho gia đình Việt.

Diễn giả thứ ba là ông Trần Đức Trung - thành viên Hội đồng Giám khảo Tech Awards 2021. Với kinh nghiệm 14 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông về công nghệ, ông Trung từng cộng tác tại nhiều đơn vị báo chí - truyền thông. Ông cũng tham gia vào tổ chuyên gia chấm điểm cho giải thưởng Tech Awards ngay từ những năm đầu tiên chương trình được tổ chức.

Độc giả có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả trong phần bình luận.

Huy Đức