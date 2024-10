Chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc da mụn tuổi dậy thì

Mụn ở lứa tuổi thanh thiếu niên không khó điều trị nhưng cần chăm sóc, dưỡng ẩm... đúng cách để tránh gây ra sẹo, Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành cho biết.

Tham gia workshop "Tự tin tỏa sáng - Dare to Shine" - hoạt động song hành Giải Bóng rổ Trẻ năm 2024 - Cup Ziaja, diễn ra vào sáng 18/10, tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành, Bệnh viện Da liễu Trung ương kiêm Giám đốc Chuyên môn Phòng khám chuyên khoa Da liễu Maia & Maia, bác sĩ Chuyên khoa Da liễu thẩm mỹ Phạm Thị Vân Anh, Phòng khám chuyên khoa da liễu Maia & Maia, chia sẻ những thông tin hữu ích về kiểm soát và chăm sóc da cho học sinh khi gặp tình trạng mụn trứng cá.

Từ trái sang phải: MC - diễn viên Lê Bống, bác sĩ Chuyên khoa Da liễu thẩm mỹ Phạm Thị Vân Anh, Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành và MC - nhà báo Thành Dương tại sự kiện. Ảnh: Tùng Đinh

Nguyên nhân

Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành cho biết trứng cá học đường hay trứng cá tuổi dậy thì bắt đầu khi các em bước vào tuổi 10 - 12 (chớm dậy thì). Mụn có thể xuất hiện trên trán, má, cằm, cả mặt, ngực, lưng... Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này không phải do nóng gan, thiếu vitamin C hay bất cứ loại vitamin nào khác như nhiều người nghĩ mà do hooc-môn phát triển khiến tuyến bã tăng sinh dẫn tới bít tắc nang lông. Đồng thời, việc chăm sóc da không tốt, thiếu kiến thức cũng dễ gây ra tình trạng viêm nhiễm, mụn bọc, mụn đầu đen, mụn ẩm... ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài khiến các bạn trẻ tự ti.

Song song với những nguyên nhân về hooc-môn, bác sĩ Vân Anh cho biết thêm chế độ sinh hoạt không phù hợp như: thức khuya; căng thẳng do thi cử; ăn nhiều đồ ngọt, cay, nóng, cà phê, nước tăng lực... cũng ảnh hưởng tới làn da, gây mụn trứng cá. Tỷ lệ các bạn nữ gặp tình trạng này thường cao hơn nam nhưng nam giới lại là đối tượng bị nặng hơn.

Các bạn học sinh lắng nghe chia sẻ, hướng dẫn của các chuyên gia về cách chăm sóc khi bị mụn trứng cá. Ảnh: Tùng Đinh

Cách chăm sóc

Theo các chuyên gia, trứng cá ở tuổi dậy thì là tình trạng sinh lý và sẽ biến mất nếu được xử lý, kiểm soát tốt... khi trưởng thành nhưng ngược lại, có thể gây ra mụn viêm, sẹo rỗ, lõm hay lồi. "Trứng cá hết nhưng mụn không hết là hậu quả của chăm sóc, điều trị sai cách. Việc khắc phục rất khó khăn, ảnh hưởng tới cả thẩm mỹ lẫn tâm lý của người trẻ", bác sĩ Tiến Thành cho biết.

Sai lầm phổ biến mà nhiều bạn trẻ dễ mắc phải trong quá trình trị mụn trứng cá là nghe theo lời khuyên hay áp dụng cùng phương pháp chăm sóc da với bạn bè, thông tin trên mạng xã hội... dẫn tới sử dụng sản phẩm không đúng cách. Điều này khiến mụn càng nổi nhiều, thậm chí có thể gây viêm nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da.

Để tránh tình trạng này, bác sĩ Vân Anh khuyên việc đầu tiên cần làm là trang bị kiến thức cơ bản về mụn trứng cá và tìm hiểu làn da của mình thuộc dạng nào. Tiếp theo tuyệt đối không cho tay lên mặt và tự nặn mụn khi ở nhà. Nếu tình trạng mụn không quá nghiêm trọng, có thể tự chăm sóc da tại nhà bằng những bước đơn gian như: sử dụng sữa rửa mặt có độ PH phù hợp, dưỡng ẩm, chống nắng... thậm chí, dùng một số loại thuốc kháng sinh nhẹ bôi lên chỗ viêm. Các em cũng cần giữ cho làn da luôn khô thoáng, không bôi một lúc quá nhiều sản phẩm lên vùng da bị tổn thương.

"Việc bổ sung một số loại vitamin như C, H... và có chế độ sinh hoạt phù hợp cũng rất quan trọng. Các bạn trẻ không nên thức khuya, cần dành thời gian thư giãn trong quá trình học tập và thi cử căng thẳng; hạn chế ăn quá nhiều đồ cay, nóng, đường sữa, dầu mỡ...; tăng cường ăn nhiều rau xanh, hoa quả; và uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày", bác sĩ Vân Anh nhấn mạnh.

Trong trường hợp thực hiện mọi biện pháp chăm sóc tại nhà mà làn da không cải thiện, các bạn cần tới gặp chuyên gia, bác sĩ da liễu để được thăm khám và có cách điều trị phù hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

MC - diễn viên Lê Bống (phải) giao lưu và tặng quà cho các bạn học sinh tham gia phần đố vui. Ảnh: Tùng Đinh

Ngoài hai chuyên gia, chương trình workshop còn có sự góp mặt của MC - diễn viên Lê Bống. Cô nhận được sự hưởng ứng từ học sinh khi chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân về quá trình bị mụn ở tuổi dậy thì và cách chăm sóc da. Theo đó, ở tuổi thiếu niên, da mặt của Lê Bống xuất hiện nhiều mụn trắng, mụn đầu đen... trên má, mũi. Cô cũng từng mắc sai lầm khi áp dụng phương pháp chăm sóc da từ bạn bè lên khuôn mặt của mình, hay thường xuyên nặn mụn đầu đen ở đầu mũi khiến lỗ chân lông nở to.

Tuy nhiên, theo thời gian, Lê Bống dần tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân nhờ tìm hiểu thông tin từ sách báo, lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia da liễu. Tại sự kiện, cô còn hướng dẫn các bạn học sinh cách nhận biết làn da của mình là dầu, khô hay hỗn hợp để dễ dàng có lộ trình chăm sóc phù hợp. Hiện các bước chăm sóc da tại nhà của người đẹp khá đơn giản gồm: bôi kem chống nắng - tẩy trang - rửa sạch mặt - sử dụng kem dưỡng ẩm.

Một bạn học sinh được bác sĩ soi da, hướng dẫn cách nhận biết loại da của bản thân cũng như cách chăm sóc ở tuổi dậy thì. Ảnh: Tùng Đinh

Tại sự kiện lần này, bên cạnh lắng nghe những chia sẻ từ các khách mời, các em học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội còn được tham gia những hoạt động thú vị khác như: giao lưu - trò chuyện cùng Lê Bống; giải câu đố và nhận quà; được bác sĩ soi da và hướng dẫn cách chăm sóc; hay chơi bóng rổ và nhận quà.

Chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc da mụn tuổi dậy thì Video các hoạt động chia sẻ, vui chơi tại workshop với chủ đề "Điều trị và chăm sóc đúng cách da mụn tuổi dậy thì". Video: Ngọc Ngọc

