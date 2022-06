Chuyên gia chia sẻ bí quyết khởi nghiệp thành công

Ý chí của bản thân cùng với yếu tố “thiên thời địa lợi” và khả năng quản trị ý tưởng là những yếu tố quan trọng để khởi nghiệp thành công, theo các chuyên gia.

Tại tọa đàm khởi nghiệp "Cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên" do UBND TP Dĩ An phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons tổ chức, đánh giá về xu hướng khởi nghiệp sáng tạo, ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An cho rằng ý thức khởi nghiệp đang lan tỏa rộng khắp, không phân biệt giới tính, độ tuổi và ranh giới vì ai cũng muốn tạo dựng một sự nghiệp vững vàng trước hết cho bản thân, gia đình sau đó là đóng góp cho xã hội.

Các chuyên gia chia sẻ bí quyết khởi nghiệp tại tọa đàm ngày 27/5. Ảnh: Bcons

Theo các chuyên gia, nếu so với tốc độ phát triển kinh tế ở thế kỷ XX, người khởi nghiệp hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi, bởi được hỗ trợ ở phần cứng là định hướng chính sách, hạ tầng tư tưởng, nền tảng thông tin. Do đó để khởi nghiệp thành công sẽ phụ thuộc vào ý thức và sự dấn thân của mỗi người.

Ông Tuấn cho rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt nguồn từ mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi nhuận cao hay từ điều lớn lao mà nhiều khi từ công việc giản dị, điều bình thường với giải pháp mới, sáng tạo như mở rộng kinh doanh, lĩnh vực mới, sản phẩm mới, sáng tạo kỹ thuật mới. Bởi từ sự sáng tạo sẽ giúp cho mọi việc làm đạt được hiệu quả cao, từ đó đem lại giá trị tốt hơn cho mỗi người.

Ông Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia khoa học, người sáng lập chương trình hợp tác sau đại học Bỉ - Việt, đồng thời là Chủ bút tác giả cuốn sách Giấc mơ Việt Nam tôi cho rằng để biến ý tưởng sáng tạo thành khởi nghiệp cần nền tảng, ý chí của bản thân, khả năng quản trị ý tưởng khởi nghiệp cùng với sự may mắn đến từ "thiên thời địa lợi".

Ông Hưng nhận định không phải ai muốn khởi nghiệp là được mà cần có bệ phóng đến từ nhiều hướng. Cụ thể, người khởi nghiệp cần biết đam mê, khả năng và tầm hiểu biết của bản thân, biết mình muốn gì và người khác muốn gì, từ đó rút ra bài học và ý tưởng để khởi nghiệp đúng hướng.

Từ kinh nghiệm ba lần khởi nghiệp của bản thân, ông Hưng rút bí quyết để khởi nghiệp thành công nằm ở 4 yếu tố là hồn nhiên – nghiêm túc – quyết tâm - trung thực.

Ông Trần Thái Phong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành cũng chia sẻ để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, người khởi nghiệp cần xác định được phạm vi hoạt động. Ông Phong cho rằng khởi nghiệp ở một phạm vi nhỏ cũng có thể góp phần thay đổi hành vi của thị trường.

"Khi đặt ra công việc khởi nghiệp là phải có mục tiêu, từ đó có kế hoạch thực hiện. Giỏi việc là yếu tố đầu tiên, sau đó phải là đam mê, như vậy mới đảm bảo ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực", ông Phong cho hay.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Bcons Group chia sẻ, để có thể khởi nghiệp trước tiên mỗi người phải tìm được một cái nghề và yêu thích công việc đó.

"Chỉ khi cảm nhận được tình yêu dành cho nghề thì khi ấy khởi nghiệp mới đủ lực để thành hình hài", ông Thạch cho hay.

Kết thúc tọa đàm, các chuyên gia đồng tình việc khởi nghiệp trên nền tảng sáng tạo sẽ đem đến nhiều cơ hội đi đến thành công. Tuy nhiên, người đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp nên sẵn sàng về tư tưởng là tham gia vào một hành trình có nhiều trải nghiệm, đồng thời cũng là dịp kiểm chứng năng lực bản thân.

Ngọc Diễm