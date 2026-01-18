Chuyên gia chỉ cách giữ nhà sạch gián suốt 20 năm

Thay vì dùng bình xịt, giáo sư côn trùng học khuyên dùng bả dạng gel và loại bỏ ngay thùng carton gói hàng để ngăn gián làm tổ.

Giáo sư Huang Shaoyi, khoa Côn trùng, Đại học Chung Hsing (Đài Loan), cho biết gia đình ông gần 20 năm qua không thấy bóng dáng gián hay kiến. Bí quyết của ông nằm ở ba nguyên tắc: cắt nguồn thực phẩm, chặn lối xâm nhập và dùng bả đúng cách.

Gần đây, hình ảnh một căn hộ tại Đài Loan tràn ngập gián ở khe cửa và tường nhà được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Các chuyên gia xác định, bên cạnh vấn đề vệ sinh, một nguồn lây lan gián phổ biến mà ít người để ý là các kiện hàng mua sắm trực tuyến.

Theo chuyên gia diệt côn trùng Zheng Guokeng, loài gián, đặc biệt là gián đang mang trứng, rất thích ẩn nấp và đẻ trong các lớp sóng của thùng carton. Một bọc trứng gián có thể nở ra khoảng 30 ấu trùng. Do đó, người dân nên mở hộp kiểm tra hàng hóa bên ngoài không gian sống và vứt bỏ ngay thùng rỗng.

Các loài gián rất thích ẩn nấp và đẻ trong các lớp sóng của thùng carton. Ảnh minh họa: Pest Care UAE

Khi gián đã xuất hiện trong nhà, giáo sư Huang khuyên không nên lạm dụng bình xịt vì chỉ có tác dụng tức thời. Giải pháp triệt để hơn là dùng bả diệt gián dạng gel.

Cơ chế của loại bả này là tạo ra "cái chết dây chuyền". Gián ăn phải bả gel (thường đặt ở góc tối, khe nứt) sẽ không chết ngay mà mang mầm độc về tổ. Khi con vật chết đi, đồng loại vốn có tập tính ăn xác lẫn nhau sẽ trúng độc theo. Kết quả là cả ổ gián bị tiêu diệt.

Để duy trì môi trường sống không côn trùng lâu dài, cơ quan môi trường Đài Loan và các chuyên gia đưa ra lời khuyên cốt lõi:

Cắt nguồn thực phẩm: Vệ sinh kỹ khu vực bếp, không để lại vụn thức ăn hay rác qua đêm. Lau sạch dầu mỡ bám trên tường bếp vì đây cũng là thức ăn của gián.

Chặn lối xâm nhập: Đóng cửa sổ gần khu vực giếng trời, cống rãnh hoặc nơi ẩm thấp sau 18h để ngăn côn trùng bò vào từ bên ngoài. Trám kín các khe nứt trên tường, lưới chắn côn trùng ở nắp cống.

Đặt bả đúng chỗ: Thuốc diệt gián nên đặt ở nơi tối, ấm áp như gầm tủ lạnh, sau lưng tủ gỗ. Tránh đặt nơi gió lùa làm mất mùi dẫn dụ hoặc nơi trẻ em, thú cưng dễ tiếp cận.

Bảo Nhiên (Theo Storm Media)